Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightരാഹുൽ...
    Kerala
    Posted On
    date_range 10 Sept 2025 8:05 AM IST
    Updated On
    date_range 10 Sept 2025 8:05 AM IST

    രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെതിരായ നിലപാട്​: വി.ഡി. സതീശനെതിരെ സൈബർ ആക്രമണം

    text_fields
    bookmark_border
    രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെതിരായ നിലപാട്​: വി.ഡി. സതീശനെതിരെ സൈബർ ആക്രമണം
    cancel

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: രാ​ഹു​ൽ മാ​ങ്കൂ​ട്ട​ത്തി​ലി​നെ​തി​രെ നി​ല​പാ​ട്​ ക​ടു​പ്പി​ച്ച​തി​ന്​ പി​ന്നാ​ലെ പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വ് വി.​ഡി. സ​തീ​ശ​നെ​തി​രെ രൂ​ക്ഷ​മാ​യ സൈ​ബ​ർ ആ​ക്ര​മ​ണം. ​അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്‍റെ ഫേ​സ്​​ബു​ക്​ പോ​സ്റ്റു​ക​ൾ​ക്ക് താ​ഴെ​യാ​ണ്​ വി​മ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ളും പ​രി​ഹാ​സ​ങ്ങ​ളും നി​റ​യു​ന്ന​ത്. പ​ല​തും കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്​ പേ​രി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന സൈ​ബ​ർ ഹാ​ൻ​ഡി​ലു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്നാ​ണ്.

    റീ​ൽ​സി​ലും സ​മൂ​ഹ​മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ലു​മ​ല്ല ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ഹൃ​ദ​യ​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ്​ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്​ ജീ​വി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന്​ ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം സ​തീ​ശ​ൻ തു​റ​ന്ന​ടി​ച്ചി​രു​ന്നു. ഇ​തോ​ടെ​യാ​ണ്​ ആ​ക്ര​മ​ണ​ങ്ങ​ളു​ടെ മൂ​ർ​ച്ച കൂ​ടി​യ​ത്.​ യൂ​ത്ത്​ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്​ നേ​താ​വി​നെ​തി​രാ​യ പൊ​ലീ​സ്​ മ​ർ​ദ​ന​ത്തി​ന്‍റെ സി.​സി.​ടി.​വി ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ പു​റ​ത്തു​വ​ന്ന ദി​വ​സം മു​ഖ്യ​മ​​ന്ത്രി​യു​ടെ ഓ​ണ​വി​രു​ന്നി​ൽ സ​തീ​ശ​ൻ പ​​​​ങ്കെ​ടു​ത്തു​വെ​ന്ന്​ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി​യാ​ണ്​ ആ​ക്ഷേ​പ​ങ്ങ​ൾ അ​ധി​ക​വും. രാ​ഹു​ൽ മാ​ങ്കൂ​ട്ട​ത്തി​ലി​നെ പു​റ​ത്താ​ക്കാ​ൻ കാ​ര​ണ​ക്കാ​ര​ൻ സ​തീ​ശ​നാ​ണെ​ന്നാ​ണ്​ മ​റ്റൊ​രു വി​മ​ർ​ശ​നം. ക​സ്റ്റ​ഡി മ​ർ​ദ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ മൗ​നം ദു​രൂ​ഹ​മെ​ന്ന്​ ആ​രോ​പി​ച്ചു​ള്ള സ​തീ​ശ​ന്‍റെ ഫേ​സ്​​ബു​ക് പോ​സ്റ്റി​ന്​ താ​ഴെ​യു​ള്ള ഭൂ​രി​ഭാ​ഗം ക​മ​ന്‍റു​ക​ളും ആ​ക്ഷേ​പ​ങ്ങ​ളാ​ണ്. ക​ട​ന്നാ​ക്ര​മ​ണം പ​രി​ധി​വി​ട്ടി​ട്ടും കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്​ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ അ​ധി​ക​മാ​രും പ്ര​തി​രോ​ധ​വു​മാ​യി രം​ഗ​ത്തെ​ത്തി​യി​ട്ടി​ല്ല.

    പാ​ർ​ട്ടി​ക്കു​ള്ളി​ൽ​നി​ന്ന്​ കാ​ര്യ​മാ​യ പ്ര​തി​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളു​ണ്ടാ​കാ​ത്ത​തി​ൽ വി.​ഡി. സ​തീ​ശ​ന്​ ഒ​പ്പ​മു​ള്ള​വ​ർ​ക്കും അ​സം​തൃ​പ്തി​യു​ണ്ട്. ഇ​തി​നി​ടെ നേ​താ​ക്ക​ളു​ടെ മൗ​ന​ത്തെ വി​മ​ർ​ശി​ച്ചും യൂ​ത്ത്​ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്​ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളി​ൽ ചി​ല​ർ രം​ഗ​ത്തെ​ത്തി. ‘നേ​താ​ക്ക​ളു​ടെ മൗ​നം കു​ലം മു​ടി​ക്കാ​നു​ള്ള പ്രോ​ത്സാ​ഹ​നം’ എ​ന്നാ​ണ്​ ഒ​രു നേ​താ​വി​ന്‍റെ പ്ര​തി​ക​ര​ണം. ‘ഇ​ത്ര​യും വ​ലി​യ സൈ​ബ​ർ ആ​ക്ര​മ​ണം ഉ​ണ്ടാ​യി​ട്ട് എ​ന്തു​കൊ​ണ്ട് നേ​താ​ക്ക​ൾ മി​ണ്ടു​ന്നി​ല്ല’ എ​ന്ന ചോ​ദ്യ​മാ​ണ്​ മ​റ്റൊ​രു ഭാ​ര​വാ​ഹി​യി​ൽ​നി​ന്നു​ണ്ടാ​യ​ത്. ഇ​തി​നി​ടെ റോ​ജി എം. ​ജോ​ൺ എം.​എ​ൽ.​എ സ​തീ​ശ​ന്​ പി​ന്തു​ണ​യു​മാ​യെ​ത്തി.

    സൈ​ബ​ർ ആ​ക്ര​മ​ണം സി.​പി.​എ​മ്മി​​ന്‍റെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് അ​ജ​ണ്ട​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​ണെ​ന്ന്​ ആ​രോ​പി​ച്ച റോ​ജി, പാ​ർ​ട്ടി​യെ​യും മു​ന്ന​ണി​യെ​യും ഒ​റ്റ​ക്കെ​ട്ടാ​യി പ്ര​തി​രോ​ധി​ക്കാ​നു​ള്ള ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്വം നാം ​ഏ​റ്റെ​ടു​ക്ക​​ണ​മെ​ന്നും ഫേ​സ്​​ബു​ക്​ പോ​സ്​​റ്റി​ൽ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. സൈ​ബ​ർ ആ​ക്ര​മ​ണ​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ടെ​യും നി​ല​പാ​ടി​ൽ ഉ​റ​ച്ചു​നി​ൽ​ക്കാ​നാ​ണ്​ വി.​ഡി. സ​തീ​ശ​ന്‍റെ തീ​രു​മാ​നം. ഇ​തി​നി​ടെ, രാ​ഹു​ൽ നി​യ​മ​സ​ഭ സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന​ത് സം​ബ​ന്ധി​ച്ചും വ്യ​ത്യ​സ്ത അ​ഭി​പ്രാ​യ​ങ്ങ​ളാ​ണു​യ​രു​ന്ന​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Cyber AttackRahul MamkootathilKerala NewsVD SatheesanLatest News
    News Summary - Rahul's stance against Mangkootatil: Cyber ​​attack against V.D. Satheesan
    Similar News
    Next Story
    X