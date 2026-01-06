Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    date_range 6 Jan 2026 8:40 PM IST
    Updated On
    date_range 6 Jan 2026 8:40 PM IST

    രാഹുലിന്‍റെ മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ പരിഗണിക്കുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ കേൾക്കണം: പരാതിക്കാരി ഹൈകോടതിയിൽ

    കൊച്ചി: രാഹുല്‍ മാങ്കൂട്ടത്തില്‍ എം.എല്‍.എ പ്രതിയായ ബലാത്സംഗ കേസിലെ പരാതിക്കാരി ഹൈകോടതിയില്‍ ഹരജി നൽകി. രാഹുലിന്‍റെ മുന്‍കൂര്‍ ജാമ്യ ഹരജിയില്‍ തീരുമാനമെടുക്കുന്നതിനു മുമ്പ് തന്നെ കേള്‍ക്കണമെന്നാണ് പരാതിക്കാരിയുടെ ആവശ്യം.

    രാഹുലിന്‍റെ മുന്‍കൂര്‍ ജാമ്യഹര്‍ജി നാളെ പരിഗണിക്കാനിരിക്കവെയാണ് ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിരവധി കാര്യങ്ങള്‍ കോടതിയെ അറിയിക്കാനുണ്ടെന്ന് ഹൈകോടതിയെ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. പരാതി കൊടുത്തതിന്റെ പേരില്‍ വലിയ തോതിലുള്ള സൈബര്‍ ആക്രമണമാണ് താൻ നേരിടുന്നത്. ചില കാര്യങ്ങള്‍ കോടതിയെ നേരിട്ട് ബോധ്യപ്പെടുത്താനുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കേസില്‍ കക്ഷി ചേര്‍ക്കണമെന്നും തനിക്ക് പറയാനുള്ളത് കൂടി കേട്ടതിന് ശേഷം മാത്രമേ രാഹുല്‍ മാങ്കൂട്ടത്തിലിന്റെ മുന്‍കൂര്‍ ജാമ്യഹര്‍ജിയില്‍ കോടതി തീരുമാനമെടുക്കാവൂ എന്നുമാണ് കോടതി മുന്നിലെത്തിയിരിക്കുന്ന അപേക്ഷ.

    രാഹുലിനെതിരായ ആദ്യ കേസിലാണ് പരാതിക്കാരിയാണ് ഹൈകോടതിയിൽ അപേക്ഷ നൽകിയിട്ടുള്ളത്. ഈ കേസിൽ കീഴ്‌ക്കോടതി ജാമ്യം നിഷേധിച്ചിരുന്നു. പിന്നീട് മുന്‍കൂര്‍ ജാമ്യ ഹര്‍ജിയുമായി രാഹുൽ ഹൈകോടതിയെ സമീപിക്കുകയായിരുന്നു. ബംഗളുരുവിൽ താമസക്കാരിയായ മലയാളി യുവതി നൽകിയ കേസില്‍ മാത്രമാണ് നിലവില്‍ രാഹുലിന് ജാമ്യം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്.

