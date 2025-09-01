Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 1 Sept 2025 10:26 PM IST
    Updated On
    date_range 1 Sept 2025 10:26 PM IST

    'പാ​ർ​ട്ടി രാ​ഹു​ലി​ന് ഒ​പ്പം ത​ന്നെ എ​ന്ന​തി​ൽ സം​ശ​യ​മി​ല്ല, മാറ്റി നിര്‍ത്തിയത്​ തൽക്കാല​ത്തേക്ക്​'; അടൂർ പ്രകാശ്

    പാ​ർ​ട്ടി രാ​ഹു​ലി​ന് ഒ​പ്പം ത​ന്നെ എ​ന്ന​തി​ൽ സം​ശ​യ​മി​ല്ല, മാറ്റി നിര്‍ത്തിയത്​ തൽക്കാല​ത്തേക്ക്​; അടൂർ പ്രകാശ്
    പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട: ക​ടു​ത്ത ന​ട​പ​ടി​യാ​ണ് രാ​ഹു​ൽ മാ​ങ്കൂ​ട്ട​ത്തി​ലി​നെ​തി​രെ എ​ടു​ത്ത​തെ​ന്നും എ​ന്നാ​ൽ, മാ​റ്റി നി​ര്‍ത്ത​ൽ ത​ൽ​ക്കാ​ല​ത്തേ​ക്കാ​ണെ​ന്നും യു.​ഡി.​എ​ഫ് ക​ൺ​വീ​ന​ർ അ​ടൂ​ർ പ്ര​കാ​ശ്. യു.​ഡി.​എ​ഫ്​ ക​ൺ​വീ​ന​ർ എ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ​ രാ​ഹു​ലി​നെ​തി​രെ ഇ​തു​വ​രെ ഒ​രു പ​രാ​തി​യും ല​ഭി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല. അ​ഭി​പ്രാ​യം പ​റ​യാ​നു​ള്ള സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യം വ​നി​ത നേ​താ​ക്ക​ൾ​ക്കു​ണ്ട്. പ​ക്ഷേ, ആ​ത്യ​ന്തി​ക​മാ​യി തീ​രു​മാ​നം എ​ടു​ക്കു​ന്ന​ത് പാ​ർ​ട്ടി​യാ​ണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

    പാ​ർ​ട്ടി രാ​ഹു​ലി​ന് ഒ​പ്പം ത​ന്നെ എ​ന്ന​തി​ൽ സം​ശ​യ​മി​ല്ല. അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​നെ​തി​രെ ഉ​യ​ര്‍ന്ന​ത് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് കാ​ല​ത്ത് വ​രു​ന്ന ക​ഴ​മ്പി​ല്ലാ​ത്ത ആ​രോ​പ​ണ​ങ്ങ​ളാ​ണ്. അ​നാ​വ​ശ്യ​മാ​യി ക്രൂ​ശി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. രാ​ഹു​ലി​ന് സം​ര​ക്ഷ​ണം ഒ​രു​ക്കു​മെ​ന്നും എ​ല്ലാ​വ​ര്‍ക്കും നീ​തി ല​ഭ്യ​മാ​കേ​ണ്ട​തു​ണ്ടെ​ന്നും അ​ടൂ​ര്‍ പ്ര​കാ​ശ് പ​റ​ഞ്ഞു.

    രാ​ഹു​ലി​നെ പാ​ർ​ട്ടി​യി​ൽ തി​രി​ച്ചെ​ടു​ക്കു​ന്ന കാ​ര്യം ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്തു തീ​രു​മാ​നി​ക്കും. നി​യ​മ​സ​ഭ സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ രാ​ഹു​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്ക​ണം. രാ​ഹു​ൽ നി​യ​മ​സ​ഭ​യി​ൽ വ​ര​രു​തെ​ന്ന് പ​റ​യാ​നു​ള്ള അ​വ​കാ​ശം എം.​വി.​ഗോ​വി​ന്ദ​നും ഡി.​വൈ.​എ​ഫ്.​ഐ​ക്കു​മി​ല്ല.-അദ്ദേഹം​ പ​റ​ഞ്ഞു.

    രാഹുലിനെതിരായ കേസ്: മൊഴിയെടുക്കൽ തുടങ്ങി

    രാ​ഹു​ല്‍ മാ​ങ്കൂ​ട്ട​ത്തി​ല്‍ എം.​എ​ൽ.​എ​ക്കെ​തി​രാ​യ ലൈം​ഗി​കാ​തി​ക്ര​മ​ക്കേ​സി​ൽ മൊ​ഴി​യെ​ടു​ക്ക​ൽ ആ​രം​ഭി​ച്ച് ക്രൈം​ബ്രാ​ഞ്ച് പ്ര​ത്യേ​കാ​ന്വേ​ഷ​ണ സം​ഘം. പ​രാ​തി​ക്കാ​രി​ല്‍ ഒ​രാ​ളാ​യ അ​ഡ്വ. ഷി​ന്റോ സെ​ബാ​സ്റ്റ്യ​ന്റെ മൊ​ഴി​യാ​ണ് തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്. തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​ത്തെ ക്രൈം​ബ്രാ​ഞ്ച് ഓ​ഫി​സി​ലാ​യി​രു​ന്നു മൊ​ഴി​യെ​ടു​ക്ക​ൽ. യു​വ​തി​യെ ഗ​ര്‍ഭഛി​ദ്ര​ത്തി​ന് രാ​ഹു​ല്‍ മാ​ങ്കൂ​ട്ട​ത്തി​ല്‍ നി​ര്‍ബ​ന്ധി​ച്ചു​വെ​ന്ന് കാ​ണി​ച്ച് എ​റ​ണാ​കു​ളം സെ​ന്‍ട്ര​ല്‍ പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നി​ലാ​ണ് ഇ​ദ്ദേ​ഹം പ​രാ​തി ന​ല്‍കി​യ​ത്. ഗു​രു​ത​ര വ​കു​പ്പു​ക​ള്‍ ചു​മ​ത്തേ​ണ്ട കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​മാ​ണ് രാ​ഹു​ല്‍ ന​ട​ത്തി​യ​തെ​ന്ന് പ​രാ​തി​യി​ല്‍ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി​യി​രു​ന്നു. ബാ​ലാ​വ​കാ​ശ ക​മീ​ഷ​നി​ലും പ​രാ​തി ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു. ഇ​തി​ന്‍റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു മൊ​ഴി​യെ​ടു​ക്ക​ൽ.

    പ​രാ​തി​യു​ടെ വി​ശ​​ദാം​ശ​ങ്ങ​ളും മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ൾ പു​റ​ത്തു​വി​ട്ട വീ​ഡി​യോ​ക​ളും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ അ​ന്വേ​ഷ​ണ സം​ഘ​ത്തി​ന് കൈ​മാ​റി​യ​താ​യി ഷി​ന്റോ സെ​ബാ​സ്റ്റ്യ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു. രാ​ഹു​ലി​ന്റെ അ​തി​ക്ര​മ​ത്തി​നി​ര​യാ​യ യു​വ​തി​ക്ക് പ​രാ​തി​യു​മാ​യി മു​മ്പോ​ട്ടു​പോ​കാ​നു​ള്ള അ​ന്ത​രീ​ക്ഷം ഇ​പ്പോ​ഴി​ല്ല. സൈ​ബ​റി​ട​ത്തി​ൽ അ​ത്ര​യേ​റെ ആ​ക്ര​മ​ണ​മാ​ണ് ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​ര​യാ​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​വ​ർ​ക്ക് മു​ന്നോ​ട്ടു​വ​രാ​നു​ള്ള അ​ന്ത​രീ​ക്ഷം ഉ​ണ്ടാ​ക്കി​ക്കൊ​ടു​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം തെ​ളി​വെ​ടു​പ്പി​ന് ശേ​ഷം മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളോ​ട് പ​റ​ഞ്ഞു.

