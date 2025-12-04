Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 4 Dec 2025 7:14 PM IST
    Updated On
    date_range 4 Dec 2025 7:14 PM IST

    രാഹുൽ കീഴടങ്ങിയേക്കും ?; ഹോസ്ദുർഗ് കോടതിയിൽ വൻ പൊലീസ് സന്നാഹം

    രാഹുൽ കീഴടങ്ങിയേക്കും ?; ഹോസ്ദുർഗ് കോടതിയിൽ വൻ പൊലീസ് സന്നാഹം
    രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ

    Listen to this Article

    കാഞ്ഞങ്ങാട്: ബലാത്സംഗ കേസിൽ മുൻകൂർ ജാമ്യം നിഷേധിക്കപ്പെട്ടതിന് പിന്നാലെ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ കോടതിയിൽ കീഴടങ്ങിയേക്കുമെന്ന് സൂചന. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഹോസ്ദുർഗ് കോടതിയിൽ പൊലീസ് സുരക്ഷ ശക്തമാക്കി. എന്നാൽ, എപ്പോൾ രാഹുൽ കീഴടങ്ങുമെന്നത് സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ പുറത്ത് വന്നിട്ടില്ല.

    ബ​ലാ​ത്സം​​ഗ​ക്കേ​സി​ൽ രാ​ഹു​ൽ മാ​ങ്കൂ​ട്ട​ത്തി​ൽ എം.​എ​ൽ.​എക്ക് മു​ൻ​കൂ​ർ ജാമ്യം അനുവദിച്ചിരുന്നില്ല. തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം ജി​ല്ല പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ സെ​ഷ​ൻ​സ് കോ​ട​തിയാണ് മു​ൻ​കൂ​ർ ജാമ്യം നിഷേധിച്ചത്. രാഹുലിനെതിരെ പ്രാഥമികമായി തെളിവുണ്ടെന്നും അറസ്റ്റ് തടയാൻ സാധിക്കില്ലെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി.ബു​ധ​നാ​ഴ്ചയാ​ണ് രാ​ഹു​ലി​ന്‍റെ മു​ൻ​കൂ​ർ ജാ​മ്യ ഹ​ര​ജി തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം ജി​ല്ല പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ സെ​ഷ​ൻ​സ് കോ​ട​തി ജ​ഡ്ജി എ​സ്. ന​സീ​റ പ​രി​ഗ​ണി​ച്ച​ത്. അ​ട​ച്ചി​ട്ട കോ​ട​തി​യി​ൽ വാ​ദം കേ​ൾ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന ഇ​രു​ക​ക്ഷി​ക​ളു​ടെ​യും ആ​വ​ശ്യം കോ​ട​തി അം​ഗീ​ക​രി​ക്കുകയും ചെയ്തു.

    വാ​ദം കേ​ട്ടപ്പോൾ ജ​ഡ്ജി, പ്രോ​സി​ക്യൂ​ട്ട​ർ, പ്ര​തി​ഭാ​ഗം അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​ൻ, ഒ​രു ജീ​വ​ന​ക്കാ​ര​ൻ എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് കോ​ട​തി​യി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത്. അ​ട​ച്ചി​ട്ട കോ​ട​തി​യി​ൽ ഒ​ന്നേ​മു​ക്കാ​ൽ മ​ണി​ക്കൂ​റോ​ളം നീ​ണ്ട വാ​ദ​പ്ര​തി​വാ​ദ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ശേ​ഷ​മാ​ണ് കൂ​ടു​ത​ൽ രേ​ഖ​ക​ൾ പ​രി​ശോ​ധി​ക്കാ​ൻ ഹ​ര​ജി മാ​റ്റി​യ​ത്. എ​ട്ട് ദി​വ​സ​മാ​യി ഒ​ളി​വി​ൽ തു​ട​രു​ക​യാ​ണ് പാ​ല​ക്കാ​ട് എം.​എ​ൽ.​എ രാ​ഹു​ൽ.

    ജാമ്യം നിഷേധിച്ചതിന് പിന്നാലെ രാഹുലിനെ കോൺഗ്രസിൽ നിന്ന് സസ്​പെൻഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെ രാഹുൽ കീഴടങ്ങുമെന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ ശക്തമായിരുന്നു.

    TAGS:Rape CaseRahul MamkootathilHosdurg taluk
    News Summary - Rahul may surrender?; Heavy police presence at Hosdurg court
