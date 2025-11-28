Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    28 Nov 2025 4:10 PM IST
    Updated On
    28 Nov 2025 4:10 PM IST

    രാഹുല്‍ മാങ്കൂട്ടത്തില്‍ മുൻകൂർ ജാമ്യ ഹരജി നൽകി; പെൺകുട്ടിയുമായി സൗഹൃദ ബന്ധമായിരുന്നുവെന്ന്

    രാഹുല്‍ മാങ്കൂട്ടത്തില്‍ മുൻകൂർ ജാമ്യ ഹരജി നൽകി; പെൺകുട്ടിയുമായി സൗഹൃദ ബന്ധമായിരുന്നുവെന്ന്
    തിരുവനന്തപുരം: ബലാത്സംഗ കേസിൽ പാലക്കാട് എം.എല്‍.എ രാഹുല്‍ മാങ്കൂട്ടത്തില്‍ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ കോടതിയിൽ മുൻകൂർ ജാമ്യ ഹരജി നൽകി. ഹരജിയിൽ പീഡനാരോപണം നിഷേധിച്ച രാഹുൽ, പരാതി നല്‍കിയ യുവതിയുമായി ദീര്‍ഘകാലമായി സൗഹൃദ ബന്ധമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. ബലാത്സംഗം ചെയ്യുകയോ ഗർഭഛിദ്രത്തിന് നിര്‍ബന്ധിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നും ഹരജിയിൽ പറയുന്നു. കൂടാതെ യുവതിയുടെ ആരോപണങ്ങൾ കെട്ടിച്ചമച്ചതാണെന്നും അന്വേഷണവുമായി സഹകരിക്കുമെന്ന കാര്യം നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണെന്നും പറയുന്നു. ഹരജി കോടതി ഇന്ന് പരിഗണിക്കാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ് എന്നാണ് വിവരം.

    പെൺകുട്ടിയുടെ പീഡന പരാതിക്കു പിന്നാലെ രാഹുലിനെ കാണാതായി. പരാതിയിൽ തിരുവനന്തപുരം റൂറൽ മേഖലയിലാണ് എഫ്.ഐ.ആര്‍ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തത്. തിരുവനന്തപുരം സിറ്റി പൊലീസ് കമീഷണറുടെ പരിധിയിലുള്ള നേമം സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിലാണ് കുറ്റകൃത്യം നടന്നത് എന്നതിനാൽ നേമം സ്റ്റേഷനിലേക്ക് എഫ്.ഐ.ആര്‍ കൈമാറി.

    കേസ് പ്രത്യേക സംഘമാണ് അന്വേഷിക്കുക. തിരുവനന്തപുരം സിറ്റി പൊലീസ് കമീഷണർ തോംസൺ ജോസ് അന്വേഷണത്തിന് നേതൃത്വം നൽകും. ഡി.സി.പിയും ഒരു അസിസ്റ്റന്റ് കമ്മീഷണറും ഉൾപ്പെടുന്നതാകും സംഘമെന്നും സൂചനയുണ്ട്.

    അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പെൺകുട്ടിയു​ടെ രഹസ്യമൊഴി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്.

