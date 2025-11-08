Begin typing your search above and press return to search.
    രാ​ഹു​ൽ മാ​ങ്കൂ​ട്ട​ത്തി​ൽ ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​ത് ഗൗ​ര​വ​ത്തോ​ടെ കാ​ണു​ന്നു -മ​ന്ത്രി വി. ​ശി​വ​ൻ​കു​ട്ടി

    സം​സ്ഥാ​ന സ്കൂ​ൾ ശാ​സ്ത്രോ​ത്സ​വ​ത്തി​ന്റെ ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ മ​ന്ത്രി വി. ​ശി​വ​ൻ​കു​ട്ടി​യും രാ​ഹു​ൽ മാ​ങ്കൂ​ട്ട​ത്തി​ൽ എം.​എ​ൽ.​എ​യും സൗ​ഹൃ​ദ സം​ഭാ​ഷ​ണ​ത്തി​ൽ 

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: സം​സ്ഥാ​ന സ്കൂ​ൾ ശാ​സ്ത്രോ​ത്സ​വ​ത്തി​ന്റെ ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന വേ​ദി​യി​ൽ രാ​ഹു​ൽ മാ​ങ്കൂ​ട്ട​ത്തി​ൽ എം.​എ​ൽ.​എ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് ഉ​യ​ർ​ന്നു​വ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തെ പൊ​തു​വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ വ​കു​പ്പ് ഗൗ​ര​വ​ത്തോ​ടെ കാ​ണു​ന്ന​താ​യി മ​ന്ത്രി വി. ​ശി​വ​ൻ​കു​ട്ടി. കു​ട്ടി​ക​ളും ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ളും അ​ധ്യാ​പ​ക​രും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ വ​ലി​യൊ​രു സ​മൂ​ഹം പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന പൊ​തു​പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ വേ​ദി​യി​ൽ ലൈം​ഗി​കാ​രോ​പ​ണം നേ​രി​ടു​ന്ന വ്യ​ക്തി എ​ത്തി​യ​ത് ഉ​ണ്ടാ​ക്കു​ന്ന അ​തൃ​പ്തി​യും ആ​ശ​ങ്ക​ക​ളും മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കു​ന്നു.

    ആ​രോ​പ​ണ​ങ്ങ​ൾ നി​ല​വി​ൽ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ലാ​ണ്. ജ​ന​പ്ര​തി​നി​ധി​യെ നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യി വേ​ദി​യി​ൽ​നി​ന്ന് മാ​റ്റി നി​ർ​ത്താ​ൻ ക​ഴി​യി​ല്ലെ​ങ്കി​ലും, പൊ​തു​സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന് മു​ന്നി​ൽ നി​ൽ​ക്കു​മ്പോ​ൾ പാ​ലി​ക്കേ​ണ്ട ധാ​ർ​മി​ക​മാ​യ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​വും മാ​ന്യ​ത​യും ഓ​രോ വ്യ​ക്തി​യും സ്വ​യം പാ​ലി​ക്കേ​ണ്ട​തു​ണ്ട്. ആ​രോ​പ​ണ വി​ധേ​യ​ർ സ്വ​യം വി​ട്ടു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​താ​ണ് ഉ​ചി​ത​മാ​യ നി​ല​പാ​ടെ​ന്ന് സ​ർ​ക്കാ​ർ വി​ശ്വ​സി​ക്കു​ന്നു.

    വി​ദ്യാ​ർ​ത്ഥി​ക​ളു​ടെ​യും പൊ​തു​സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്റെ​യും ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സ​ത്തെ​യും ധാ​ർ​മി​ക ചി​ന്ത​ക​ളെ​യും ബാ​ധി​ക്കു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​വും ഉ​ണ്ടാ​കി​ല്ലെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്താ​ൻ നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കു​മെ​ന്ന് മ​ന്ത്രി വി. ​ശി​വ​ൻ​കു​ട്ടി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    TAGS:Rahul MamkootathilV Sivankutty
    News Summary - Rahul Mamkootathil's paricipation is a concern, says minister V Sivankutty
