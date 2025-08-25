Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    date_range 25 Aug 2025 7:00 AM IST
    date_range 25 Aug 2025 7:00 AM IST

    രാജിയാവശ്യത്തിൽ കോ​ൺഗ്രസ് ഒറ്റക്കെട്ട്​; വഴങ്ങാതെ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ

    രാജിയാവശ്യത്തിൽ കോ​ൺഗ്രസ് ഒറ്റക്കെട്ട്​; വഴങ്ങാതെ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: കോ​ൺഗ്രസ്സിൽ ഒ​റ്റ​പ്പെ​ടു​ക​യും സ​മ്മ​ർ​ദം ക​ന​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തി​ട്ടും പ്ര​തി​രോ​ധം തീ​ർ​ത്തും രാ​ജി ആ​വ​ശ്യം നി​ര​സി​ച്ചും രാ​ഹു​ൽ മാ​ങ്കൂ​ട്ട​ത്തി​ൽ. ഒ​ന്നി​ന് പി​റ​കെ ഒ​ന്നാ​യി ശ​ബ്​​ദ​രേ​ഖ​ക​ൾ പു​റ​ത്തു​വ​രി​ക​യും പി​ടി​വ​ള്ളി​ക​ൾ​ പൊ​ട്ടി​ത്തു​ട​ങ്ങു​ക​യും ചെ​യ്യു​മ്പോ​ഴും വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​നം വി​ളി​ച്ച്​ ത​നി​ക്കെ​തി​രെ ഗൂ​ഢാ​ലോ​ച​ന ന​ട​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്ന്​ സ്ഥാ​പി​ക്കാ​നാ​യി​രു​ന്നു രാ​ഹു​ലി​ന്‍റെ ശ്ര​മം.

    ത​ന്‍റെ പേ​ര്​ പ​റ​ഞ്ഞ്​ ആ​രോ​പ​ണ​മു​ന്ന​യി​ച്ച ട്രാ​ൻ​സ്​​വു​മ​ൺ അ​വ​ന്തി​ക​യു​ടെ ചാ​റ്റും ഫോ​ൺ സം​ഭാ​ഷ​ണ​വും പു​റ​ത്തു​വി​ട്ടാ​യി​രു​ന്നു പ്ര​തി​രോ​ധം. വ​നി​ത നേ​താ​ക്ക​ള​ട​ക്കം കെ.​പി.​സി.​സി ഒ​ന്ന​ട​ങ്കം രാ​ജി​ക്കാ​യി മു​റ​വി​ളി കൂ​ട്ടു​​​മ്പോ​ഴാ​ണ്​ അ​തേ​ക്കു​റി​ച്ച്​ ഒ​ര​ക്ഷ​രം മി​ണ്ടാ​തെ ത​ന്‍റെ ഭാ​ഗം ന്യാ​യീ​ക​രി​ക്കും വി​ധ​മു​ള്ള നീ​ക്ക​ത്തി​ലൂ​ടെ പാ​ർ​ട്ടി ചി​ന്തി​ക്കു​ന്ന​തി​നൊ​പ്പം കൂ​ടാ​ൻ താ​നി​ല്ലെ​ന്ന ​പ​രോ​ക്ഷ സൂ​ച​ന അ​ദ്ദേ​ഹം ന​ൽ​കി​യ​ത്. പാ​ർ​ട്ടി​യു​ടെ പൊ​തു​വി​കാ​ര​ത്തി​ന്​ വ​ഴ​ങ്ങാ​തെ കു​ത​റി​മാ​റാ​നും ഇ​ട​യാ​നു​മു​ള്ള പു​റ​​പ്പാ​ടി​ലാ​ണ്​ രാ​ഹു​ലെ​ന്നാ​ണ് സൂ​ച​ന. മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളെ ക​ണ്ട ശേ​ഷം എം.​എ​ൽ.​എ ബോ​ർ​ഡു​വെ​ച്ച വാ​ഹ​ന​ത്തി​ൽ ത​ന്നെ പു​റ​ത്തേ​ക്കി​റ​ങ്ങി​യ​തി​ലും വ്യ​ക്​​ത​മാ​യ സൂ​ച​ന​യു​ണ്ട്.

    മ​റു​ഭാ​ഗ​ത്ത്​ പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വ് വി.​ഡി. സ​തീ​ശ​നാ​ക​ട്ടെ നി​ല​പാ​ടി​ൽ ഒ​ട്ടും അ​യ​വ്​ വ​രു​ത്തി​യി​ട്ടി​ല്ല. ഷാ​നി​മോ​ൾ ഉ​സ്മാ​ൻ, ഉ​മ തോ​മ​സ്​ അ​ട​ക്കം വ​നി​ത നേ​താ​ക്ക​ൾ ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച രാ​ജി ആ​വ​ശ്യം പ​ര​സ്യ​മാ​യി ഉ​ന്ന​യി​ച്ചു. ഉ​ചി​ത സ​മ​യ​ത്ത്​ ഉ​ചി​ത തീ​രു​മാ​ന​മു​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു​ കെ.​പി.​സി.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ സ​ണ്ണി ജോ​സ​ഫി​ന്‍റെ പ്ര​തി​ക​ര​ണം. യൂ​ത്ത്​ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്​ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ സ്ഥാ​നം രാ​ജി​വെ​ച്ച ശേ​ഷ​വും ഉ​യ​ർ​ന്ന ആ​രോ​പ​ണ​ങ്ങ​ൾ നേ​തൃ​ത്വം ഗൗ​ര​വ​ത്തോ​ടെ പ​രി​ശോ​ധി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്ന കെ.​സി. വേ​ണു​ഗോ​പാ​ലി​ന്‍റെ പ്ര​തി​ക​ര​ണം ദേ​ശീ​യ നേ​തൃ​ത്വ​വും രാ​ഹു​ലി​നെ കൈ​വി​ടു​ന്നു​വെ​ന്ന​തി​ന്‍റെ സൂ​ച​ന​യാ​ണ്.

    അ​തേ​സ​മ​യം, രാ​ഹു​ലി​ന്‍റെ ആ​രോ​പ​ണ​ങ്ങ​ൾ ത​ള്ളി അ​വ​ന്തി​ക രം​ഗ​ത്തെ​ത്തി. വാ​ട്​​​സ് ആ​പ്​ വ​ഴി അ​യ​ച്ച പ​ഴ​യ ഓ​ഡി​യോ​യാ​ണ്​ രാ​ഹു​ൽ പു​റ​ത്തു​വി​ട്ട​തെ​ന്നും എ​ന്നാ​ൽ ടെ​ല​ഗ്രാം വ​ഴി​യാ​ണ്​ മോ​ശ​മാ​യി സം​സാ​രി​ച്ച​തെ​ന്നും അ​വ​ന്തി​ക പ​റ​യു​ന്നു. ഒ​രു​വ​ട്ടം ക​ണ്ടാ​ൽ സ്വ​യം മാ​ഞ്ഞു​​പോ​കും​വി​ധം മെ​സേ​ജ്​ ക്ര​മീ​ക​ര​ണം ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യാ​ണ്​ ഈ ​ചാ​റ്റു​ക​​ളെ​ന്നും അ​വ​ർ കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    TAGS:kerala politicsCongressRahul MamkootathilKerala News
    News Summary - Rahul mamkootathil will not resign as MLA post
