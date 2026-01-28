Begin typing your search above and press return to search.
    ജയിൽ മോചിതനായ രാഹുൽ അടൂരിലെ വീട്ടിൽ: മാധ്യമപ്രവർത്തകരെ തടഞ്ഞ് നാട്ടുകാരും പ്രവർത്തകരും

    അടൂർ: മൂന്നാമത്തെ പീഡനക്കേസിൽ ജാമ്യം ലഭിച്ചതിന് പിന്നാലെ ജയിൽ മോചിതനായ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ എം.എൽ.എ അടൂരിലെ വീട്ടിലെത്തി. ബുധനാഴ്ച വൈകിട്ട് ഏഴ് മണിയോടെയാണ് രാഹുൽ വീട്ടിലെത്തിയത്.

    ഈ സമയം വീടിന്‍റെ കവാടത്തിൽ നിന്ന മാധ്യമപ്രവർത്തകരെ നാട്ടുകാരും കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരും ചേർന്ന് തടഞ്ഞു. രാഹുലിന്‍റെ വാഹനം വീട്ടിലേക്ക് കയറി പോകുന്നതിന്‍റെ ദൃശ്യങ്ങൾ ചിത്രീകരിക്കാനാണ് മാധ്യമപ്രവർത്തകർ എത്തിയത്.

    മൂന്നാമത്തെ പീഡനക്കേസിലാണ് രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിന്​ ജാമ്യം ലഭിച്ചത്. ​18 ദിവസത്തെ ജയിൽ വാസത്തിനൊടുവിൽ​ പത്തനംതിട്ട സെഷന്‍സ് കോടതിയാണ് ജാമ്യം അനുവദിച്ചത്. നേരത്തെ തിരുവല്ല മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി ജാമ്യം നിഷേധിച്ചിരുന്നു. രാഹുല്‍ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് നടപടിക്രമങ്ങള്‍ പാലിക്കാതെയാണെന്ന്​ ജാമ്യം അനുവദിച്ചുള്ള ഉത്തരവില്‍ കോടതി വ്യക്​തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്​.

    വിദേശത്തുള്ള കോട്ടയം സ്വദേശിയായ യുവതിയെ തിരുവല്ലയിലെ ഹോട്ടലിലെത്തിച്ച്​ ലൈംഗികമായി ചൂഷണം ചെയ്തുവെന്ന പരാതിയിലായിരുന്നു അറസ്റ്റ്​. ജനുവരി 11ന്​ പാലക്കാട്ടെ ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് നാടകീയമായാണ് പൊലീസ്​ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്​.

    ഉഭയസമ്മതത്തോട് കൂടിയ ബന്ധമായിരുന്നുവെന്നും ബന്ധത്തില്‍ വന്ന ചില വിള്ളലുകളാണ് പരാതിക്ക് കാരണമെന്നുമായിരുന്നു പ്രതിഭാഗം വാദിച്ചത്​. ഇത് സാധൂകരിക്കുന്നതിനായി ശബ്ദസന്ദേശവും വാട്സാപ്പ് ചാറ്റുകളും ഹാജരാക്കി. ഇവ പരിഗണിച്ചാണ്​ കോടതി ജാമ്യം അനുവദിച്ചത്​.

    പരാതിക്കാരി മൊഴി നല്‍കാന്‍ വൈകിയെന്നും കേസില്‍ നേരിട്ടുള്ള സാക്ഷികളില്ലെന്നും വ്യക്തമാക്കിയ കോടതി, വിദേശത്തുള്ള പരാതിക്കാരിയെ പ്രതി എങ്ങനെ ഭീഷണിപ്പെടുത്താനാണെന്നും ചോദിച്ചു. സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പരാതിക്കാരികളെ അപമാനിക്കാൻ ശ്രമിക്കരുതെന്നും അന്വേഷണവുമായി സഹകരിക്കണമെന്നും കോടതി നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്​.

    News Summary - Rahul Mamkootathil, who was released from prison, at his home in Adoor:
