    date_range 6 Dec 2025 7:11 PM IST
    date_range 6 Dec 2025 7:11 PM IST

    ലൈംഗിക വൈകൃതമുള്ള രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിന്‍റെ മുഖത്ത്​ അടികൊടുത്ത്​ മാനസികരോഗാശുപത്രിയിലാക്കണം -പി.സി. ജോർജ്​

    rahul mamkootathil and PC george
    കോട്ടയം: ലൈംഗിക വൈകൃതമുള്ള രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിന്‍റെ മുഖത്ത്​ രണ്ട്​ അടികൊടുത്ത്​ മാനസികരോഗാശുപത്രിയിൽ കൊണ്ടാക്കുകയാണ്​ വേണ്ടതെന്ന്​ ബി.ജെ.പി ദേശീയ സമിതി അംഗം പി.സി. ജോർജ്​. കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജനാധിപത്യ പാർട്ടിയാണ്​ ബി.ജെ.പിയെന്ന്​ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തെളിയിക്കുമെന്നും കോട്ടയം പ്രസ്​ക്ലബിന്‍റെ ‘മീറ്റ്​ ദ ലീഡർ’ പരിപാടിയിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

    60 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടും ഉദ്ദേശ്യലക്ഷ്യത്തിൽ ഒന്നു​പോലും കൈവരിക്കാനാകാത്ത കേരള കോൺഗ്രസ്​ പാർട്ടികൾ പിരിച്ചുവിടണം. ​ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കായി കേരള കോൺഗ്രസ്​ പാർട്ടികൾ എന്ത് ചെയ്​തെന്നും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു.

    മുസ്ലിംകൾക്ക് പിറകെയാണ് ഇരുമുന്നണികളും. തങ്ങളുടെ നിലനിൽപിന്​ മോദിയുടെ പിന്തുണ വേണമെന്ന കാര്യം ക്രിസ്ത്യാനികൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞു. ദേശവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനം നടത്തുന്ന എസ്​.ഡി.പി.ഐയെ ​പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിനെ പോലെ നിരോധിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.

