    Kerala
    Posted On
    5 Dec 2025 6:34 AM IST
    Updated On
    5 Dec 2025 6:34 AM IST

    തിരിച്ചടിയായത് അതിജീവിതയുടെ പരാതി; ഒളിവാസം തദ്ദേശ പ്രചാരണത്തിരക്കിനിടെ

    text_fields
    bookmark_border
    ‘എ​വി​ടെ എ​നി​ക്കെ​തി​രെ പ​രാ​തി, എ​നി​ക്കെ​തി​രെ കേ​സു​ണ്ടോ’’ എ​ന്നു ചോ​ദി​ച്ചാ​ണ് രാ​ഹു​ൽ സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ അ​വ​സാ​ന​ത്തോ​ടെ പാ​ല​ക്കാ​ട് സ​ജീ​വ​മാ​യ​ത്
    cancel

    പാ​ല​ക്കാ​ട്: പു​റ​ത്തു​വ​ന്ന സ്‌​ക്രീ​ന്‍ഷോ​ട്ടു​ക​ളു​ടെ​യും ഓ​ഡി​യോ​ക​ളു​ടെ​യും പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ല്‍ ഇ​ട​തു സൈ​ബ​റി​ട​ങ്ങ​ള്‍ വി​മ​ര്‍ശ​നം ക​ടു​പ്പി​ക്കു​മ്പോ​ഴും കൂ​സ​ലി​ല്ലാ​തെ പാ​ല​ക്കാ​ട് മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ൽ സ​ജീ​വ​മാ​യി​ത്തു​ട​ങ്ങി​യ രാ​ഹു​ല്‍ മാ​ങ്കൂ​ട്ട​ത്തി​ലി​ന് അ​പ്ര​തീ​ക്ഷി​ത തി​രി​ച്ച​ടി​യാ​യ​ത് അ​തി​ജീ​വി​ത നേ​രി​ട്ട് ന​ൽ​കി​യ പ​രാ​തി. ‘‘എ​വി​ടെ എ​നി​ക്കെ​തി​രെ പ​രാ​തി, എ​നി​ക്കെ​തി​രെ കേ​സു​ണ്ടോ’’ എ​ന്നു ചോ​ദി​ച്ചാ​ണ് രാ​ഹു​ൽ സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ അ​വ​സാ​ന​ത്തോ​ടെ പാ​ല​ക്കാ​ട് മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ൽ സ​ജീ​വ​മാ​യ​ത്.

    ഒ​രു നേ​താ​വും പ്ര​ചാ​ര​ണം ന​ട​ത്ത​രു​ത് എ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞി​ട്ടി​ല്ല. പാ​ല​ക്കാ​ട്ടു​കാ​ര്‍ക്ക് ഇ​ല്ലാ​ത്ത പ്ര​ശ്‌​നം ‘മാ​ധ്യ​മ’​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് വേ​ണ്ടെ​ന്നും രാ​ഹു​ല്‍ കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. എം.​എ​ൽ.​എ എ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ രാ​ഹു​ലി​ന് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക്കാ​യി വോ​ട്ട് തേ​ടി​പ്പോ​കാ​മെ​ന്ന് വി.​കെ. ശ്രീ​ക​ണ്ഠ​ൻ എം.​പി​ക്കും ഡി.​സി.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് എ. ​ത​ങ്ക​പ്പ​നും ഒ​രു ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ പ​റ​യേ​ണ്ടി​വ​ന്നു.

    പാ​ല​ക്കാ​ട് ക​ണ്ണാ​ടി പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ൽ കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ന്റെ മൂ​ന്നു വാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ൽ രാ​ഹു​ൽ മാ​ങ്കൂ​ട്ട​ത്തി​ൽ പൊ​തു​പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തി​രു​ന്നു. ക​ണ്ണാ​ടി​യി​ൽ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ച​ർ​ച്ച​ക​ളി​ലും പ​​ങ്കെ​ടു​ത്തു​വെ​ന്ന് ആ​രോ​പ​ണ​മു​യ​ർ​ന്നു. മ​ന്ത്രി​മാ​രാ​യ വി. ​ശി​വ​ൻ​കു​ട്ടി, എം.​ബി. രാ​ജേ​ഷ്, കെ. ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ​കു​ട്ടി, ബി.​ജെ.​പി​യു​ടെ പാ​ല​ക്കാ​ട് ന​ഗ​ര​സ​ഭ ചെ​യ​ർ​പേ​ഴ്സ​ൻ പ്ര​മീ​ള ശ​ശി​ധ​ര​ൻ എ​ന്നി​വ​രു​മാ​യി വി​വി​ധ ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ൽ വേ​ദി പ​ങ്കി​ടു​ക​യും ചെ​യ്തു. പാ​ല​ക്കാ​ട്-​ബം​ഗ​ളൂ​രു കെ.​എ​സ്.​ആ​ർ.​ടി.​സി ബ​സി​ന്റെ ഫ്ലാ​ഗ്ഓ​ഫ് തൊ​ഴി​ലാ​ളി നേ​താ​ക്ക​ളെ അ​റി​യി​ക്കാ​തെ രാ​ഹു​ൽ മാ​ങ്കൂ​ട്ട​ത്തി​ൽ നി​ർ​വ​ഹി​ച്ച​തും വി​വാ​ദ​മാ​യി.

    ആ​രെ​യും അ​റി​യി​ക്കാ​തെ​യും ഫ്ല​ക്സ് ബോ​ര്‍ഡ് സ്ഥാ​പി​ക്കാ​തെ​യു​മാ​ണ് ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ പാ​ല​ക്കാ​ട്ടെ രാ​ഹു​ലി​ന്‍റെ പൊ​തു​പ​രി​പാ​ടി​ക​ള്‍ ന​ട​ത്തി​യ​തെ​ങ്കി​ൽ പി​രാ​യി​രി​യി​ലെ റോ​ഡ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം മു​സ്‍ലിം ലീ​ഗ് ക​മ്മി​റ്റി വ​ൻ പ്ര​ചാ​ര​ണ​ത്തോ​ടെ കൊ​ട്ടി​ഘോ​ഷി​ച്ചാ​ണ് ന​ട​ത്തി​യ​ത്.

    വി​വാ​ദ​ങ്ങ​ളു​ണ്ടാ​യി ഒ​ന്ന​ര മാ​സ​ത്തി​നു​ശേ​ഷ​മാ​ണ് രാ​ഹു​ലി​ന്‍റെ പേ​രി​ൽ വീ​ണ്ടും മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ൽ ഈ ​പ​രി​പാ​ടി​ക്കാ​യി ഫ്ല​ക്സ് ഉ​യ​ർ​ന്ന​ത്. പാ​ല​ക്കാ​ട് ശേ​ഖ​രീ​പു​രം വാ​ര്‍ഡി​ല്‍ യു.​ഡി.​എ​ഫ് സ്ഥാ​നാ​ര്‍ഥി​ക്കു​വേ​ണ്ടി രാ​ഹു​ല്‍ പ്ര​ചാ​ര​ണ​ത്തി​നെ​ത്തി. തു​ട​ർ​ന്ന് ക​ണ്ണാ​ടി​യി​ലെ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക്കു​വേ​ണ്ടി വോ​ട്ട് തേ​ടി​യ അ​വ​സ​ര​ത്തി​ലാ​ണ് അ​തി​ജീ​വി​ത പ​രാ​തി ന​ൽ​കി​യ​ത്. ഉ​ട​ൻ മു​ങ്ങുകയായിരുന്നു.

    TAGS:Sexual AssaultabscondingRahul MamkootathilKerala
    News Summary - Rahul Mamkootathil sexual assault case
