Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightകോ​ൺ​ഗ്രസ് ദേശീയ...
    Kerala
    Posted On
    date_range 21 Aug 2025 11:45 PM IST
    Updated On
    date_range 21 Aug 2025 11:50 PM IST

    കോ​ൺ​ഗ്രസ് ദേശീയ നേതൃത്വം നിലപാട്​ കടുപ്പിച്ചു; ​യൂത്ത്​ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്​ ദേ​ശീ​യ നേ​തൃ​ത്വം പോ​ലും അ​റി​യാ​തെ​ നീ​ക്കം, പിന്നാലെ രാജി...

    text_fields
    bookmark_border
    കോ​ൺ​ഗ്രസ് ദേശീയ നേതൃത്വം നിലപാട്​ കടുപ്പിച്ചു; ​യൂത്ത്​ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്​ ദേ​ശീ​യ നേ​തൃ​ത്വം പോ​ലും അ​റി​യാ​തെ​ നീ​ക്കം, പിന്നാലെ രാജി...
    cancel

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: രാ​ഹു​ൽ മാ​ങ്കൂ​ട്ട​ത്തി​ലി​ന്​ യൂ​ത്ത് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്​ അ​ധ്യ​ക്ഷ പ​ദ​വി ഒ​ഴി​യേ​ണ്ടി​വ​ന്ന​ത്​ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്​ ദേ​ശീ​യ നേ​തൃ​ത്വം നി​ല​പാ​ട്​ ക​ടു​പ്പി​ച്ച​തി​നാ​ൽ. കേ​ര​ള​ത്തി​ന്‍റെ ചു​മ​ത​ല​യു​ള്ള എ.​ഐ.​സി.​സി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ദീ​പ ദാ​സ്​ മു​ൻ​ഷി​ സം​ഘ​ട​ന ചു​മ​ത​ല​യു​ള്ള കെ.​സി. വേ​ണു​ഗോ​പാ​ലു​മാ​യി സം​സാ​രി​ച്ച ശേ​ഷ​മാ​ണ് ന​ട​പ​ടി​ക്ക്​ നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി​യ​ത്. യൂ​ത്ത്​ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്​ ദേ​ശീ​യ നേ​തൃ​ത്വം പോ​ലും അ​റി​യാ​തെ​യാ​യി​രു​ന്നു ഈ ​നീ​ക്കം.

    യു​വ​ന​ടി​യു​ടെ വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്ത​ലി​ന്​ പി​ന്നാ​ലെ പ​ല പാ​ർ​ട്ടി നേ​താ​ക്ക​ളും വി​വ​രം ദീ​പ ദാ​സ് മു​ൻ​ഷി​യെ അ​റി​യി​ച്ചി​രു​ന്നു. പ്ര​വാ​സി എ​ഴു​ത്തു​കാ​രി​യു​ടെ ആ​രോ​പ​ണം കൂ​ടി വ​ന്ന​തോ​ടെ പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വ്​ വി.​ഡി. സ​തീ​ശ​ൻ, കെ.​പി.​സി.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ സ​ണ്ണി ജോ​സ​ഫ്, മു​തി​ർ​ന്ന നേ​താ​വ്​ ര​മേ​ശ്​ ചെ​ന്നി​ത്ത​ല എ​ന്നി​വ​രു​മാ​യി ദീ​പ ദാ​സ്​ മു​ൻ​ഷി ആ​ശ​യ​വി​നി​മ​യം ന​ട​ത്തി. പ​രാ​തി​ക​ളി​ൽ കൃ​ത്യ​മാ​യ അ​ന്വേ​ഷ​ണം വേ​ണ​മെ​ന്നും അ​തു​വ​രെ രാ​ഹു​ൽ പാ​ർ​ട്ടി പ​ദ​വി​ക​ളി​ൽ തു​ട​രേ​ണ്ട​തി​ല്ലെ​ന്നു​മു​ള്ള നി​ല​പാ​ട്​ സം​സ്ഥാ​ന നേ​താ​ക്ക​ളെ അ​റി​യി​ച്ചു.

    മാ​സ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക​പ്പു​റം​ നി​യ​മ​സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്​ ന​ട​ക്കു​ന്ന സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ നേ​താ​വ്, പ്രി​യ​ങ്ക ഗാ​ന്ധി ലോ​ക്സ​ഭ​യി​ൽ പ്ര​തി​നി​ധീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ നേ​താ​വ്, കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്​ സം​ഘ​ട​ന കാ​ര്യ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി കെ.​സി. വേ​ണു​ഗോ​പാ​ലി​ന്‍റെ സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ നേ​താ​വ്, കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കും സ്ത്രീ​ക​ൾ​ക്കു​മെ​തി​രാ​യ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​നെ​തി​രെ രാ​ജ്യ​മാ​കെ പാ​ർ​ട്ടി പോ​രാ​ട്ടം ന​ട​ത്തു​ന്ന ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ ഉ​യ​ർ​ന്നു​വ​ന്ന ഗൗ​ര​വ​മാ​യ ആ​രോ​പ​ണം എ​ന്നി​വ​യെ​ല്ലാം കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​നെ ദേ​ശീ​യ​ത​ല​ത്തി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ പ്ര​തി​രോ​ധ​ത്തി​ലാ​ക്കു​ന്ന ഘ​ട​ക​ങ്ങ​ൾ കൂ​ടി​യാ​ണ്.

    ഇ​തെ​ല്ലാം പ​രി​ഗ​ണി​ച്ചാ​യി​രു​ന്നു ന​ട​പ​ടി വേ​ഗ​ത്തി​ലാ​ക്കി​യ​ത്. രാ​ഹു​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള യു​വ​ര​ക്ത​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ പാ​ർ​ട്ടി​യി​ൽ വ​ർ​ധി​ച്ച പ്രാ​ധാ​ന്യം ന​ൽ​കി​യ പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വ്​ വി.​ഡി. സ​തീ​ശ​നും ആ​രോ​പ​ണം ഗൗ​ര​വ​പ്പെ​ട്ട​താ​ണെ​ന്ന്​ ക​ണ്ട​തോ​ടെ വി​ട്ടു​വീ​ഴ്ച​യി​ല്ലാ​ത്ത ന​ട​പ​ടി എ​ന്ന നി​ല​പാ​ടെ​ടു​ത്തു. രാ​ഹു​ലി​ന്‍റെ രാ​ജി ഉ​റ​പ്പാ​ക്കി​യ ശേ​ഷ​മാ​ണ്​ സ​തീ​ശ​ൻ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളെ ക​ണ്ട​ത്.

    കേ​ൾ​ക്കു​ന്ന വി​വ​രം ഗൗ​ര​വ​മു​ള്ള​താ​ണെ​ന്നും തീ​രു​മാ​നം വൈ​കു​ന്ന​ത്​ പാ​ർ​ട്ടി​ക്ക്​ ദോ​ഷം ചെ​യ്യു​മെ​ന്നും മു​തി​ർ​ന്ന ​നേ​താ​വ്​ ര​മേ​ശ്​ ചെ​ന്നി​ത്ത​ല​യും ഹൈ​ക​മാ​ൻ​ഡി​നെ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ അ​റി​യി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    തനിക്ക് ആരും പരാതി നൽകിയിട്ടില്ല -സണ്ണി ജോസഫ്

    കൊ​ച്ചി: യൂ​ത്ത്​ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്​ സം​സ്ഥാ​ന പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ സ്ഥാ​നം രാ​ജി​വെ​ക്കു​ന്ന​ത് സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് രാ​ഹു​ൽ മാ​ങ്കൂ​ട്ട​ത്തി​ലി​ന് ഒ​രു നി​ർ​ദേ​ശ​വും ന​ൽ​കി​യി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്ന് കെ.​പി.​സി.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ സ​ണ്ണി ജോ​സ​ഫ്. അ​ദ്ദേ​ഹം അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്‍റെ നി​ല​പാ​ടു​ക​ൾ​കൊ​ണ്ടോ, പാ​ർ​ട്ടി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ​ക്ക് അ​ദ്ദേ​ഹം കാ​ര​ണം പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ളു​ണ്ടാ​ക​രു​തെ​ന്ന ധാ​ര​ണ​യു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലോ രാ​ജി​വെ​ച്ചു എ​ന്നാ​ണ് മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കു​ന്ന​ത്. ത​നി​ക്ക് രേ​ഖാ​മൂ​ല​മോ വാ​ക്കോ​ലോ ആ​രി​ൽ​നി​ന്നും പ​രാ​തി​ക​ളൊ​ന്നും ല​ഭി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല.

    ഒ​രു പെ​ൺ​കു​ട്ടി​യും ത​ന്നോ​ട് പ​രാ​തി​പ്പെ​ടു​ക​യോ വി​ഷ​യം ശ്ര​ദ്ധ​യി​ൽ​പെ​ടു​ത്തു​ക​യോ ചെ​യ്തി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്നും സ​ണ്ണി ജോ​സ​ഫ് മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളോ​ട് പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Youth CongressCongressRahul Mamkootathil
    News Summary - Rahul Mamkootathil resignation move by Congress national leadership
    Similar News
    Next Story
    X