    Posted On
    30 Nov 2025 9:52 PM IST
    Updated On
    30 Nov 2025 9:52 PM IST

    ‘ഗർഭഛിദ്രത്തിനായി നൽകിയത് ജീവന് പോലും അപകടകരമായ മരുന്ന്’

    യു​വ​തി​ക്കു​ണ്ടാ​യ​ത് ​ഗു​രു​ത​ര ര​ക്ത​സ്രാ​വ​മെ​ന്ന് ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​രു​ടെ മൊ​ഴി
    ‘ഗർഭഛിദ്രത്തിനായി നൽകിയത് ജീവന് പോലും അപകടകരമായ മരുന്ന്’
    ​തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: യു​വ​തി​യു​ടെ ഗ​ർ​ഭഛി​ദ്ര​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് പൊ​ലീ​സി​ന് ല​ഭി​ച്ച​ത് രാ​ഹു​ൽ മാ​ങ്കൂ​ട്ട​ത്തി​ൽ എം.​എ​ൽ.​എ​യെ കു​രു​ക്കു​ന്ന രേ​ഖ​ക​ളും മൊ​ഴി​ക​ളും.​ ഗ​ർ​ഭഛി​ദ്ര​ത്തി​നാ​യി ന​ൽ​കി​യ​ത് ജീ​വ​ന് പോ​ലും അ​പ​ക​ട​ക​ര​മാ​യ മ​രു​ന്നു​ക​ളാ​ണെ​ന്ന് യു​വ​തി​യെ ചി​കി​ത്സി​ച്ച ര​ണ്ട് ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​ർ മൊ​ഴി ന​ൽ​കി. യു​വ​തി​ക്ക് അ​മി​ത ര​ക്ത​സ്രാ​വ​മു​ണ്ടാ​യെ​ന്നും ആ​രോ​ഗ്യാ​വ​സ്ഥ മോ​ശ​മാ​യെ​ന്നും മൊ​ഴി​യി​ലു​ണ്ട്. ഇ​തു​റ​പ്പി​ക്കു​ന്ന ചി​കി​ത്സ രേ​ഖ​ക​ളും പൊ​ലീ​സി​ന് ല​ഭി​ച്ചു.

    പ​രി​ശോ​ധ​ന​യോ ഡോ​ക്ട​റു​ടെ നി​ർ​ദേ​ശ​മോ കൂ​ടാ​തെ​യാ​ണ് ഗു​രു​ത​ര പാ​ർ​ശ്വ​ഫ​ല​ങ്ങ​ളു​ള്ള ര​ണ്ട് മ​രു​ന്നു​ക​ൾ സു​ഹൃ​ത്ത് ജോ​ബി വ​ഴി രാ​ഹു​ൽ എ​ത്തി​ച്ച് ന​ൽ​കി​യ​തെ​ന്നാ​ണ് യു​വ​തി​യു​ടെ മൊ​ഴി. ഇ​ത് സാ​ധൂ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ് ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​രു​ടെ മൊ​ഴി. ര​ണ്ടാം മാ​സ​ത്തി​ലാ​ണ് ഗ​ർ​ഭഛി​ദ്രം ന​ട​ത്തി​യ​ത്. മേ​യ് 30നാ​ണ് യു​വ​തി മ​രു​ന്ന് ക​ഴി​ച്ച​ത്. അ​മി​ത ര​ക്ത​സ്രാ​വ​മു​ണ്ടാ​യ​തോ​ടെ ചി​കി​ത്സ തേ​ടു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    ഗ​ർ​ഭഛി​ദ്ര​ത്തി​ന് ശേ​ഷം മാ​ന​സി​ക​മാ​യി ത​ള​ർ​ന്ന യു​വ​തി ജീ​വ​നൊ​ടു​ക്കാ​നും ശ്ര​മി​ച്ചു. തു​ട​ർ​ന്ന് സ്വ​കാ​ര്യ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലെ ഐ.​സി.​യു​വി​ല്‍ പ്ര​വേ​ശി​പ്പി​ച്ചി​രു​ന്നു. ഇ​തു സം​ബ​ന്ധി​ച്ച രേ​ഖ​ക​ളും പൊ​ലീ​സ് ശേ​ഖ​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. എ.​സി.​പി ദി​ന രാ​ജി​ന്‍റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള പ്ര​ത്യേ​ക സം​ഘ​മാ​ണ് ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​രു​ടെ മൊ​ഴി രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്.

    TAGS:abortionRape CaseRahul Mamkootathil
