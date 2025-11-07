Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightരാഹുല്‍...
    Kerala
    Posted On
    date_range 7 Nov 2025 6:02 PM IST
    Updated On
    date_range 7 Nov 2025 6:18 PM IST

    രാഹുല്‍ മാങ്കൂട്ടത്തില്‍ വി. ശിവന്‍കുട്ടിക്കും എം.ബി. രാജേഷിനുമൊപ്പം സംസ്ഥാന സ്‌കൂള്‍ ശാസ്ത്രമേള വേദിയില്‍

    text_fields
    bookmark_border
    ബി.ജെ.പി കൗൺസിലർ വേദിവിട്ടിറങ്ങിപ്പോയി
    രാഹുല്‍ മാങ്കൂട്ടത്തില്‍ വി. ശിവന്‍കുട്ടിക്കും എം.ബി. രാജേഷിനുമൊപ്പം സംസ്ഥാന സ്‌കൂള്‍ ശാസ്ത്രമേള വേദിയില്‍
    cancel
    Listen to this Article

    പാലക്കാട്: സംസ്ഥാന സ്കൂൾ ശാസ്ത്രമേള വേദിയിൽ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ എം.എൽ.എ. മന്ത്രിമാരായ എം.ബി. രാജേഷ്, വി. ശിവൻകുട്ടി എന്നിവരുള്ള വേദിയിലേക്കാണ് രാഹുൽ എത്തിയത്. അതേസമയം, ലൈംഗികാതിക്രമത്തിന് കേസ് നേരിടുന്ന എം.എൽ.എക്കൊപ്പം വേദി പങ്കിടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് ബി.ജെ.പി കൗൺസിലർ മിനി കൃഷ്ണകുമാർ വേദിവിട്ടിറങ്ങിപ്പോയി.

    വൈകീട്ട് മന്ത്രി വി. ശിവൻകുട്ടി മേളയുടെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു.

    ശാസ്ത്രോത്സവത്തിൽ മാറ്റുരക്കാൻ 14 ജില്ലകളിൽനിന്നായി 8500 വിദ്യാർഥികൾ

    പാലക്കാട്ട് നടക്കുന്ന സംസ്ഥാന സ്കൂൾ ശാസ്ത്രോത്സവത്തിൽ 14 ജില്ലകളിൽനിന്നായി 8500 വിദ്യാർഥികളാണ് നാലു ദിവസങ്ങളിൽ മാറ്റുരക്കുന്നത്. ശാസ്ത്രം, സാമൂഹികശാസ്ത്രം, ഗണിതശാസ്ത്രം, ഐ.ടി, പ്രവൃത്തിപരിചയം, വി.എച്ച്.എസ്‌.സി എക്സ്പോ വിഭാഗങ്ങളിലായി നഗരത്തിലെ ആറു വേദികളിലാണ് മത്സരം. ദിവസവും വൈകീട്ട് 3.30 മുതൽ അഞ്ചു വരെ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ശാസ്ത്രോത്സവം കാണാം.

    സാമൂഹികശാസ്ത്രമേളയിൽ എല്ലാ ഇനങ്ങളും തത്സമയ മത്സരങ്ങളാക്കി. ഇത്തവണ പുതിയ ചില മത്സരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തുകയും ചിലത് ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഹൈസ്കൂൾ, ഹയർ സെക്കൻഡറി വിഭാഗങ്ങളിൽ ചരിത്ര സെമിനാർ എന്ന ഇനം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ചോക്ക്, വോളിബാൾ നെറ്റ്, ചന്ദനത്തിരി, പ്ലാസ്റ്റർ ഓഫ് പാരിസ്, പനയോല ഉൽപന്നങ്ങൾ, തഴയോല ഉൽപന്നങ്ങൾ, കുട എന്നിവയുടെ നിർമാണം മത്സരങ്ങളിൽനിന്ന് ഒഴിവാക്കി. ബാഗ് നിർമാണം, ഫൈബർ ഫാബ്രിക്കേഷൻ, നൂതനാശയ പ്രവർത്തന മോഡൽ, ലോഹത്തകിടിൽ ദ്വിമാന ചിത്രം, പോസ്റ്റ‌ർ ഡിസൈനിങ്, പോട്ടറി പെയിന്റിങ്, കവുങ്ങിൻപാള ഉൽപന്നങ്ങൾ, ചൂരൽ ഉൽപന്നങ്ങൾ എന്നിവ പുതുതായി മത്സരത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Rahul MamkootathilV Sivankutty
    News Summary - rahul mamkootathil on stage with V Sivankutty at the State School Science Festival
    Similar News
    Next Story
    X