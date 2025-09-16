Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Kerala
    Posted On
    date_range 16 Sept 2025 9:51 AM IST
    Updated On
    date_range 16 Sept 2025 9:52 AM IST

    രാഹുൽ മാ​ങ്കൂ​ട്ട​ത്തി​ൽ സഭ വിട്ടിറങ്ങിയത് കുറി​പ്പടിയെത്തിയതിന് പിന്നാലെ; ആരാണ് കുറി​പ്പടി നൽകിയത്‍?

    Rahul Mamkootathil
    camera_altരാഹുൽ മങ്കൂട്ടത്തിൽ നിയമസഭയിൽ നിന്ന് കാറിൽ പുറത്തേക്ക് വരുന്നു

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: നി​യ​മ​സ​ഭ സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​നി​ടെ രാ​ഹു​ൽ മാ​ങ്കൂ​ട്ട​ത്തി​ൽ സ​ഭ വി​ട്ടി​റ​ങ്ങിയത് കു​റി​പ്പ​ടി​യെ​ത്തി​യ​തി​ന് പി​ന്നാ​ലെ. നി​യ​മ​സ​ഭ​യി​ലെ ഓ​ഫി​സ്​ അ​സി​സ്റ്റ​ന്‍റി​ന്‍റെ കൈ​വ​ശം ആ​രാ​ണ്​ കു​റി​പ്പ്​ ന​ൽ​കി​യ​തെ​ന്നും എ​ന്താ​ണ്​ ​ഉ​ള്ള​ട​ക്ക​മെ​ന്ന​തു​മാ​യി പി​ന്നെ ച​ർ​ച്ച. പ​ല ക​ഥ​ക​ളും പ്ര​ച​രി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്​​തു.

    ജാ​മ​റു​ക​ളു​ള്ള​തി​നാ​ൽ നി​യ​മ​സ​ഭ​ക്കു​ള്ളി​ൽ മൊ​ബൈ​ൽ ഫോ​ണു​ക​ൾ​ക്ക്​ സി​ഗ്​​ന​ൽ ല​ഭി​ക്കി​ല്ല. പു​റ​ത്തു​ള്ള സ്​​റ്റാ​ഫി​നോ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ​ക്കോ മ​റ്റു​ള്ള​വ​ർ​ക്കോ സ​ഭ​ക്കു​ള്ളി​ലെ എം.​എ​ൽ.​എ​മാ​ർ​ക്ക്​ ​സ​ന്ദേ​ശം കൈ​മാ​റ​ണ​മെ​ങ്കി​ൽ ക​ട​ലാ​സി​ൽ കു​റി​ച്ച്​ ഇ​തി​നാ​യി ചു​മ​ത​ല​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ ഓ​ഫി​സ്​ അ​സി​സ്റ്റ​ന്‍റു​മാ​രു​ടെ കൈവ​ശം ഏ​ൽ​പി​ക്ക​ണം.

    ച​ര​മോ​പ​ചാ​രവേ​ള അ​വ​സാ​നി​ക്കാ​ൻ മി​നി​റ്റു​ക​ൾ ശേ​ഷി​​ക്കെ​യാ​ണ്​ കു​റി​പ്പു​മാ​യി ഓ​ഫി​സ്​ അ​സി​സ്റ്റ​ന്‍റ്​ രാ​ഹു​ലി​ന​ടു​ത്തെ​ത്തി​യ​ത്. വാ​ങ്ങി വാ​യി​ച്ച ശേ​ഷം തി​ര​ക്കി​ട്ട്​ എ​ന്തൊ​​ക്കെ​യോ എ​ഴു​തി ഓ​ഫി​സ്​ അ​സി​സ്റ്റ​ന്‍റി​നെ തി​രി​കെ ഏ​ൽ​പി​ച്ചു. ത​ന്ന​യ​ച്ച​യാ​ളി​ന്​ ത​ന്നെ ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്ന്​ നി​ർ​ദേ​ശി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്​​തു.

    ഓ​ഫി​സ്​ അ​സി​സ്റ്റ​ന്‍റ്​ കു​റി​പ്പു​മാ​യി സ​ഭ​ക്ക്​ പു​റ​ത്തി​റ​ങ്ങി​യ​തി​ന്​ പി​ന്നാ​ലെ രാ​ഹു​ലും ഇ​രി​പ്പി​ടം വി​ട്ടെ​ഴു​ന്നേ​റ്റു. മ​ട​ങ്ങി​പ്പോ​കു​ന്ന​തി​ന്​ വാ​ഹ​നം ത​യാ​റാ​ക്ക​ട്ടെ എ​ന്ന വി​വ​രം കൈ​മാ​റു​ന്ന​തി​ന്​ രാ​ഹു​ലി​ന്​ ഒ​പ്പ​​മെ​ത്തി​യ​വ​രാ​ണ്​ കു​റി​പ്പ്​ കൊ​ടു​ത്ത​യ​ച്ച​തെ​ന്നാ​ണ്​​ സൂ​ച​ന. ​

    അ​തേ​സ​മ​യം, കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​നു​ള്ളി​ൽ ​നി​ന്നാ​ണ്​ കു​റി​പ്പ്​ ന​ൽ​കി​യ​തെ​ന്ന ത​ര​ത്തി​ലു​ണ്ടാ​യ സ്ഥി​രീ​ക​ര​ണ​മി​ല്ലാ​ത്ത പ്ര​ചാ​ര​ണ​ങ്ങ​ളാ​ണ്​ ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ​ക്കി​ട​യാ​ക്കി​യ​ത്.

    TAGS:kerala legislative assemblyCongressRahul MamkootathilLatest News
    News Summary - Rahul Mamkootathil left the Legislative Assembly after the note...?
