    വീണ്ടും ‘രാഹു’കാലത്തിൽ കുരുങ്ങി കോൺഗ്രസ്

    camera_altരാഹുൽ മങ്കൂട്ടത്തിൽ (File Photo)

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: രാ​ഹു​ൽ മാ​ങ്കൂ​ട്ട​ത്തി​ൽ എം.​എ​ൽ.​എ പീ​ഡി​പ്പി​ച്ചെ​ന്നും ഗ​ർ​ഭഛി​ദ്ര​ത്തി​ന്​ നി​ർ​ബ​ന്ധി​ച്ചെ​ന്നു​മു​ള്ള ശ​ബ്​​ദ​സ​ന്ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ പി​ന്നാ​ലെ യു​വ​തി മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​ക്ക്​ പ​രാ​തി ന​ൽ​കി​യ​തോ​ടെ,​ ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ന്‍റെ പ​ടി​വാ​തി​ൽ​ക്ക​ൽ കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​നും യു.​ഡി.​എ​ഫി​നും അ​പ്ര​തീ​ക്ഷി​ത തി​രി​ച്ച​ടി. അ​ന്തി​മ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി ചി​ത്രം തെ​ളി​യു​ക​യും പ്ര​ചാ​ര​ണം ചൂ​ടു​പി​ടി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്ത​പ്പോ​ഴാ​ണ്​ കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ന്​ വീ​ണ്ടും ‘രാ​ഹു​കാ​ലം’.

    ശ​ബ​രി​മ​ല സ്വ​ർ​ണ​ക്കൊ​ള്ള​യി​ലെ നേ​താ​ക്ക​ളു​ടെ അ​റ​സ്റ്റു​ണ്ടാ​ക്കി​യ പ​രി​ക്കി​നെ മ​റി​ക​ട​ക്കാ​ൻ രാ​ഹു​ലി​നെ​തി​രാ​യ പ​രാ​തി സി.​പി.​എം ആ​യു​ധ​മാ​ക്കും. പ​രാ​തി ഉ​യ​ർ​ന്ന ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ​ത​ന്നെ രാ​ഹു​ലി​നെ ​പാ​ർ​ട്ടി​യി​ൽ​നി​ന്നും നി​യ​മ​സ​ഭാ​പാ​ർ​ട്ടി​യി​ൽ​നി​ന്നും കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്​ സ​സ്പെ​ൻ​ഡ്​ ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, രാ​ഹു​ൽ എം.​എ​ൽ.​എ സ്ഥാ​നം രാ​ജി​വെ​ച്ചി​ല്ല. രാ​ഹു​ലി​നെ​തി​രെ പു​റ​ത്തു​വ​ന്ന ശ​ബ്​​ദ​സ​ന്ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലെ പെ​ൺ​കു​ട്ടി മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​ക്ക് നേ​രി​ട്ട് പ​രാ​തി ന​ൽ​കി​യ​തോ​ടെ സ​ർ​ക്കാ​ർ അ​തി​വേ​ഗം നി​യ​മ​ന​ട​പ​ടി​ക​ളി​ലേ​ക്ക്​ ക​ട​ന്നി​ട്ടു​ണ്ട്.

    രാ​ഹു​ലി​ന്‍റെ അ​റ​സ്റ്റ്​ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടാ​ണ് നീ​ക്ക​ങ്ങ​ൾ. ഇ​ത്​ തെ​​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​നു​ണ്ടാ​ക്കു​ന്ന ആ​ഘാ​തം ചെ​റു​താ​യി​രി​ക്കി​ല്ല. നി​യ​മ​പ്ര​കാ​രം ന​ട​പ​ടി​യെ​ടു​ക്ക​ട്ടെ​യെ​ന്നും പാ​ർ​ട്ടി നേ​ര​ത്തേ ന​ട​പ​ടി​യെ​ടു​ത്തെ​ന്നും കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്​ നേ​താ​ക്ക​ൾ പ​റ​യു​ന്നു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്​ ഗോ​ദ​യി​ൽ വി​ഷ​യം ക​ത്തി​ച്ചു​നി​ർ​ത്താ​നാ​യി​രി​ക്കും സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്‍റെ​യും സി.​പി.​എ​മ്മി​ന്‍റെ​യും ശ്ര​മം. പാ​ർ​ട്ടി ന​ട​പ​ടി​ക്ക്​ വി​ധേ​യ​നാ​യി​ട്ടും പാ​ല​ക്കാ​ട്​ മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ൽ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്​ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കു​വേ​ണ്ടി രാ​ഹു​ൽ പ്ര​ചാ​ര​ണ​ത്തി​നി​റ​ങ്ങി​യ​ത്​ ച​ർ​ച്ച​യാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​തി​നെ അ​നു​കൂ​ലി​ച്ചും പ്ര​തി​കൂ​ലി​ച്ചും കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ന​ക​ത്തു​ത​ന്നെ​ അ​ഭി​പ്രാ​യ​ങ്ങ​ളു​ണ്ടാ​യി. ഇ​ട​ത്​ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളും രാ​ഹു​ലി​ന്‍റെ പ്ര​ചാ​ര​ണം ച​ർ​ച്ച​യാ​ക്കി.

