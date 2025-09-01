Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightനടപടിയുടെ ചൂടാറും...
    Kerala
    Posted On
    date_range 1 Sept 2025 7:29 AM IST
    Updated On
    date_range 1 Sept 2025 7:29 AM IST

    നടപടിയുടെ ചൂടാറും മു​ന്നേ കവചം വേണോ? രാഹുലിൽ കോൺഗ്രസ്​ രണ്ടുതട്ടിൽ

    text_fields
    bookmark_border
    പി​ന്തു​ണ പാ​ർ​ട്ടി​യെ പ്ര​തി​രോ​ധ​ത്തി​ലാ​ക്കു​മെ​ന്ന് വി​മ​ർ​ശ​നം
    rahul mamkootathil controversy
    cancel

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ന​ട​പ​ടി​യു​ടെ ചൂ​ടാ​റും മു​​മ്പേ രാ​ഹു​ൽ മാ​ങ്കൂ​ട്ട​ത്തി​ലി​നെ ചേ​ർ​ത്തു​പി​ടി​ക്കാ​നു​​ള്ള നീ​ക്ക​ങ്ങ​ളി​ൽ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്​ ര​ണ്ടു​ ത​ട്ടി​ൽ. രാ​ഹു​ലി​ന്‍റെ നി​യ​മ​സ​ഭ പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ച​ർ​ച്ച​ക​ളി​ൽ ​പ​ര​സ്യ​പി​ന്ത​ണ​യു​മാ​യി കെ.​പി.​സി.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റും യു.​ഡി.​എ​ഫ്​ ക​ൺ​വീ​ന​റു​മ​ട​ക്കം എ​ത്തു​ക​യും ക​വ​ച​മൊ​രു​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്ന പ്ര​തീ​തി രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ക​യും ചെ​യ്ത​ത​തോ​ടെ​യാ​ണ്​ പാ​ർ​ട്ടി​ക്കു​ള്ളി​ൽ എ​തി​ർ സ്വ​ര​ങ്ങ​ളു​യ​രു​ന്ന​ത്.

    സ​ഭാ പ്ര​വേ​ശ​ത്തി​ൽ പി​ന്തു​ണ​യ​ർ​പ്പി​ച്ച യു.​ഡി.​എ​ഫ്​ ക​ൺ​വീ​ന​ർ അ​ടൂ​ർ പ്ര​കാ​ശ് രാ​ഹു​ലി​നെ​തി​രെ​യു​ള്ള ആ​രോ​പ​ണ​ങ്ങ​ളി​ൽ ക​ഴ​മ്പി​ല്ല എ​ന്നു​ത​ന്നെ താ​ൻ പ​റ​യു​​മെ​ന്നും നി​യ​മ​സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് വ​രു​മ്പോ​ൾ ഇ​ത്ത​രം ആ​രോ​പ​ണ​ങ്ങ​ൾ വ​രാ​റു​ണ്ടെ​ന്നും പ​റ​ഞ്ഞു. ഉ​മ്മ​ൻ​ചാ​ണ്ടി​ക്കെ​തി​രാ​യ ആ​രോ​പ​ണ​ങ്ങ​ൾ ചൂ​ണ്ടി​യാ​യി​രു​ന്നു പ്ര​കാ​ശി​ന്‍റെ ന്യാ​യ​വാ​ദം.

    രാ​ഹു​ലി​ന്‍റെ രാ​ജി ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട വ​നി​ത നേ​താ​ക്ക​ളു​ടെ നി​ല​പാ​ട്​ തെ​റ്റാ​യി​പ്പോ​യി എ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു യു.​ഡി.​എ​ഫ്​ മു​ൻ ക​ൺ​വീ​ന​ർ എം.​എം. ഹ​സ​ന്‍റെ പ്ര​തി​ക​ര​ണം. മ​റ്റൊ​രു പാ​ർ​ട്ടി​ക്കും അ​വ​കാ​ശ​പ്പെ​ടാ​നി​ല്ലാ​ത്ത വി​ധം ക​ർ​ക്ക​ശ അ​ച്ച​ട​ക്ക ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ച്ച് സി.​പി.​എ​മ്മി​ന് വെ​ല്ലു​വി​ളി ഉ​യ​ർ​ത്തി​യ​പ്പോ​ൾ അ​തി​നെ അ​പ്ര​സ്ക​ത​മാ​ക്കും വി​ധ​മു​ള്ള പ​രാ​മ​ർ​ശ​ങ്ങ​ൾ ചി​ല നേ​താ​ക്ക​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ണ്ടാ​കു​ന്നു​വെ​ന്നാ​ണ് ഒ​രു വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ന്‍റെ വി​മ​ർ​ശ​നം.

    ന​ട​പ​ടി​യെ​ടു​ത്ത​ ശേ​ഷ​വും സി.​പി.​എം വി​ഷ​യം രാ​ഷ്​​ട്രീ​യ​മാ​യി സ​ജീ​വ​മാ​ക്കി നി​ർ​ത്താ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ രാ​ഹു​ലി​ന്റെ കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ അ​നാ​വ​ശ്യ താ​ൽ​പ​ര്യം കാ​ട്ടു​ന്ന​ത്​ പാ​ർ​ട്ടി​യെ കൂ​ടു​ത​ൽ പ്ര​തി​രോ​ധ​ത്തി​ലേ​ക്ക്​ ത​ള്ളു​മെ​ന്നാ​ണ്​ ഇ​വ​രു​ടെ വാ​ദം. അ​ച്ച​ട​ക്ക ന​ട​പ​ടി​ക്ക്​ കാ​ര​ണ​മാ​യ ആ​രോ​പ​ണ​ങ്ങ​ളെ പോ​ലും ക​ഴ​മ്പി​ല്ലെ​ന്ന് കാ​ട്ടി​ ത​ള്ളു​ന്ന​ത്​ പാ​ർ​ട്ടി​യു​ടെ ഉ​ദ്ദേ​ശ്യ ശു​ദ്ധി ത​ന്നെ ചോ​ദ്യം ചെ​യ്യു​മെ​ന്നാ​ണ്​ വി​മ​ർ​ശ​നം.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:CongressRahul MamkootathilKerala NewsLatest News
    News Summary - rahul Mamkootathil issue
    Similar News
    Next Story
    X