Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    15 Sept 2025 7:15 AM IST
    Updated On
    date_range 15 Sept 2025 7:15 AM IST

    രാഹുൽ വരുമോ, ഇല്ലയോ; അവസാന നിമിഷവും കോൺഗ്രസിൽ ഭിന്നത

    രാഹുൽ വരുമോ, ഇല്ലയോ; അവസാന നിമിഷവും കോൺഗ്രസിൽ ഭിന്നത
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: നി​യ​മ​സ​ഭ​യി​ലെ രാ​ഹു​ൽ മാ​ങ്കൂ​ട്ട​ത്തി​ലി​ന്‍റെ പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ അ​വ​സാ​ന നി​മി​ഷ​വും കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ൽ ഭി​ന്ന​ത ​പ്ര​ക​ടം. രാ​ഹു​ലി​നെ പാ​ർ​ല​മെ​ന്‍റ​റി പാ​ർ​ട്ടി​യി​ൽ​നി​ന്ന്​ സ​സ്​​പെ​ന്റ്​ ചെ​യ്തു​വെ​ന്ന്​ കാ​ട്ടി പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വ്​ വി.​ഡി. സ​തീ​ശ​ൻ സ്​​പീ​ക്ക​ർ​ക്ക്​ ക​ത്ത്​ ന​ൽ​കി​യ​തി​ന്​ പി​ന്നാ​ലെ അ​ദ്ദേ​ഹം സ​ഭ​യി​ലെ​ത്ത​ണ​മെ​ന്ന നി​ല​പാ​ടി​ലാ​ണ്​ എ ​ഗ്രൂ​പ്പ്. യു.​ഡി.​എ​ഫ്​ ക​ൺ​വീ​ന​ർ അ​ടൂ​ർ പ്ര​കാ​ശ്​ ഇ​ക്കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ രാ​ഹു​ൽ അ​നു​കൂ​ല നി​ല​പാ​ടി​ലാ​ണ്.

    സ​തീ​ശ​ൻ സ്പീ​ക്ക​ർ​ക്ക്​ ക​ത്ത്​ ന​ൽ​കി​യ​തി​ന്​ പി​ന്നാ​ലെ ‘ജ​ന​പ്ര​തി​നി​ധി എ​ന്ന​നി​ല​യി​ൽ രാ​ഹു​ലി​ന്​ ചി​ല അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ളു​​ണ്ടെ​ന്ന’ ആ​മു​ഖ​ത്തോ​ടെ ​അ​ടൂ​ർ പ്ര​കാ​ശ്​ ന്യാ​യ​വാ​ദം അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച​തി​ലൂ​ടെ പാ​ർ​ട്ടി​ക്കു​ള്ളി​ലെ ഭി​ന്ന​ത​യാ​ണ്​ വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്. സ​ഭ​യി​ലേ​ക്ക്​ രാ​ഹു​ൽ ‘വ​ര​ണ​മെ​ന്നോ വ​രേ​ണ്ടെ​ന്നോ’ പ​റ​യാ​നി​​ല്ലെ​ന്ന ന്യൂ​ട്ര​ൽ നി​ല​പാ​ടി​ലാ​ണ്​ കെ.​പി.​സി.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്​ സ​ണ്ണി ജോ​സ​ഫ്. ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ൽ ‘രാ​ഹു​ൽ നി​ല​പാ​ടി​ൽ’ കു​ഴ​ഞ്ഞു​മ​റി​യു​ന്ന​തി​നി​ടെ സ്​​പീ​ക്ക​ർ​ക്കു​ള്ള സ​തീ​ശ​ന്‍റെ ക​ത്ത് പാ​ർ​ല​മെ​ന്‍റ​റി ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗം മാ​ത്ര​മ​ല്ല, പാ​ർ​ട്ടി​യി​ലെ ചി​ല​ർ​ക്കു​ള്ള ഓ​ർ​മ്മ​പ്പെ​ടു​ത്ത​ൽ കൂ​ടി​യാ​ണെ​ന്ന്​ വ്യ​ക്​​ത​മാ​ണ്. ഒ​പ്പം സ​തീ​ശ​​ന്‍റെ നീ​ക്ക​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ ഹൈ​ക​മാ​ൻ​ഡി​ന്‍റെ പി​ന്തു​ണ​യു​മു​ണ്ട്.

    അ​​തേ കെ.​പി.​സി.​സി ത​ല​ത്തി​ൽ തി​ര​ക്കി​ട്ട ച​ർ​ച്ച​ക​ളാ​ണ്​ ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച ന​ട​ന്ന​ത്. വ്യ​ക്​​ത​മാ​യ നി​ല​പാ​ട്​ സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​തെ എ​ല്ലാം രാ​ഹു​ലി​ന്​ വി​ട്ട്​ മാ​റി​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​തി​ന്​ പ​ക​രം ര​ണ്ടി​ലൊ​ന്ന്​ തീ​രു​മാ​നി​ച്ച്​ അ​നൗ​ദ്യോ​ഗി​ക​മാ​യി എ​ങ്കി​ലും അ​​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ അ​റി​യി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന അ​ഭി​പ്രാ​യ​വും പാ​ർ​ട്ടി​യി​ലു​ണ്ട്. ത​ദ്ദേ​ശ ​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പു​ക​ൾ​ക്ക്​ മു​മ്പു​ള്ള അ​വ​സാ​ന സ​ഭ ​സ​മ്മേ​ള​ന​മാ​ണ്​ തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ജ​ന​കീ​യ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളും ജ​ന​രോ​ഷ​വും ഉ​യ​ർ​ത്തി സ​ർ​ക്കാ​റി​നെ പ്ര​തി​രോ​ധ​ത്തി​ലാ​ക്കേ​ണ്ട ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ സ​ഭ​യി​ലെ രാ​ഹു​ലി​​​ന്‍റെ സാ​ന്നി​ധ്യം പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നീ​ക്ക​ങ്ങ​ളെ ദു​ർ​ബ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തു​മെ​ന്ന അ​ഭി​പ്രാ​യം പാ​ർ​ട്ടി​യി​ൽ ശ​ക്​​ത​മാ​ണ്. ഇ​ക്കാ​ര്യം സ്വ​യം തി​രി​ച്ച​റി​ഞ്ഞ്​ രാ​ഹു​ൽ മാ​റി നി​ൽ​ക്കു​മെ​ന്ന ​പ്ര​തീ​ക്ഷ​യാ​ണ്​ ഇ​വ​ർ​ക്ക്. രാ​ഹു​ലി​ന്​ സ​ഭ​യ​ലി​ലെ​ത്തു​ന്ന​തി​ൽ നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യി ത​ട​സ്സ​മി​ല്ലെ​ങ്കി​ലും രാ​ഷ്ട്രീ​യ സാ​ഹ​ച​ര്യം പ​രി​ഗ​ണി​ക്കു​​​മ്പോ​ൾ ഒ​ഴി​വാ​ക്കു​ന്ന​താ​ണ്​ അ​ഭി​കാ​മ്യ​മെ​ന്ന നി​ല​പാ​ടാ​ണ്​ ഘ​ട​ക​ക​ക്ഷി​ക​ൾ​ക്ക്.

    ​രാ​ഹു​ലി​നെ യൂ​ത്ത്​ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്​ അ​ധ്യ​ക്ഷ​സ്ഥാ​ന​ത്ത്​ നി​ന്ന്​ രാ​ജി​വെ​പ്പി​ക്കു​ക​യും പാ​ർ​ട്ടി​യി​ൽ​നി​ന്ന്​ സ​സ്​​പെ​ന്റ്​ ചെ​യ്​​തി​​ട്ടും വി​വാ​ദ​ക്കു​രു​ക്കി​ൽ നി​ന്ന്​ പു​റ​ത്തു​ക​ട​ക്കാ​നാ​കാ​തെ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്​ വ​ട്ടം ചു​റ്റു​ന്ന​തി​ൽ ഘ​ട​ക​ക​ക്ഷി​ക​ൾ​ക്ക്​ അ​തൃ​പ്തി​യു​ണ്ട്. പാ​ർ​ട്ടി​ക്കു​ള്ളി​ലെ അ​ഭി​പ്രാ​യ വ്യ​ത്യാ​സ​മാ​ണ്​ ഇ​ത്ത​ര​മൊ​രു സാ​ഹ​ച​ര്യം സൃ​ഷ്​​ടി​ച്ച​തെ​ന്നാ​ണ്​ ഘ​ട​ക​ക​ക്ഷി​ക​ളു​ടെ വി​ല​യി​രു​ത്ത​ൽ.

    ഒ​പ്പം പാ​ർ​ട്ടി അ​ച്ച​ട​ക്ക ന​ട​പ​ടി​യെ​ടു​ത്തി​ട്ടും രാ​ഹു​ലി​ന്​ വേ​ണ്ടി​യു​ള്ള സൈ​ബ​ർ നീ​ക്ക​ങ്ങ​ൾ ദോ​ഷം ചെ​യ്യു​മെ​ന്ന അ​ഭി​പ്രാ​യ​വും ഘ​ട​ക​ക​ക്ഷി നേ​താ​ക്ക​ൾ പ​ങ്കു​വെ​ക്കു​ന്നു. ഇ​തി​നി​ടെ തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച കെ.​പി.​സി.​സി യോ​ഗ​വും ചേ​രു​ന്നു​ണ്ട്.

