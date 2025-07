രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ പ്രസ്താവന അസംബന്ധം -സി.പി.എം

ന്യൂഡൽഹി: സി.പി.എമ്മിനെയും ആർ.എസ്‌.എസിനെയും ഒരുപോലെ കണ്ട് ലോക്സഭ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി കോട്ടയത്ത് നടത്തിയ പ്രസ്‌താവനയെ അപലപിച്ച് സി.പി.എം. കെ.പി.സി.സി കോട്ടയത്ത്‌ സംഘടിപ്പിച്ച ഉമ്മൻ ചാണ്ടി സ്‌മൃതി സംഗമത്തിലെ പ്രസംഗത്തിനെതിരെയാണ് സി.പി.എം രംഗത്തുവന്നത്.

രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ പ്രസ്താവന അസംബന്ധവും അപലപനീയവുമെന്ന് സി.പി.എം ഔദ്യോഗിക എക്സ് അക്കൗണ്ടിൽ കുറിച്ചു. കേരളത്തിൽ ആർ.എസ്.എസിനെതിരെ പോരാടുന്ന സംഘടന സി.പി.എമ്മാണെന്നുള്ള കാര്യം രാഹുൽ മറന്നു. കാവി ഭീകരതയെ പ്രതിരോധിക്കുന്നതിനിടെ, നിരവധി പ്രവർത്തകരെയാണ്‌ പാർടിക്ക്‌ നഷ്ടമായത്‌.

കേരളത്തിൽ കോൺഗ്രസും ആർ.എസ്‌.എസും ചേർന്നുകൊണ്ട്‌ കമ്യൂണിസ്റ്റ്‌ വിരുദ്ധത സംസാരിക്കുകയാണ്‌. കേരളത്തിലേക്ക്‌ കാലെടുത്ത്‌ വെച്ചപ്പോൾ രാഹുൽ ഗാന്ധിയും ആ ശൈലിയിൽ സംസാരിച്ചു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നെന്നും സി.പി.എം വ്യക്തമാക്കി.

