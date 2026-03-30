പുതുപ്പള്ളിയിൽ സൈക്കിളിലേറി രാഹുൽ ഗാന്ധി; ചാണ്ടി ഉമ്മനൊപ്പം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണം

പുതുപ്പള്ളിയിൽ സൈക്കിളിലേറി രാഹുൽ ഗാന്ധി; ചാണ്ടി ഉമ്മനൊപ്പം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണംtext_fields
പുതുപ്പള്ളി: നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിന്റെ അവസാന ഘട്ടത്തിൽ ആവേശം പകർന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധിയും യു.ഡി.എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി ചാണ്ടി ഉമ്മനും ഒന്നിച്ച് സൈക്കിൾ ചവിട്ടി വോട്ട് ചോദിക്കാനിറങ്ങി. സ്ഥാനാർത്ഥി പ്രഖ്യാപനം മുതൽ മണ്ഡലത്തിലുടനീളം സൈക്കിളിൽ സഞ്ചരിച്ച് വോട്ട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്ന ചാണ്ടി ഉമ്മന്റെ വ്യത്യസ്തമായ പ്രചാരണ ശൈലിക്ക് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി ഒപ്പം ചേർന്നത്.
രാഹുൽ ഗാന്ധി കൂടി സൈക്കിളുമായി റോഡിലിറങ്ങിയതോടെ പുതുപ്പള്ളിയിലെ വീഥികൾ പ്രവർത്തകരുടെ വലിയ ആവേശത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചു. സാധാരണക്കാരനായ വോട്ടറിലേക്ക് നേരിട്ടെത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ചാണ്ടി ഉമ്മൻ തന്റെ പ്രചാരണത്തിനായി സൈക്കിൾ തിരഞ്ഞെടുത്തത്.
തുറന്ന വാഹനങ്ങളിലെ റോഡ് ഷോകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി, ജനങ്ങൾക്കിടയിലൂടെ സൈക്കിൾ ചവിട്ടി നീങ്ങിയ നേതാക്കളെ കാണാൻ വഴിയോരങ്ങളിൽ വൻ ജനക്കൂട്ടമാണ് തടിച്ചുകൂടിയത്. ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയുടെ ജനകീയ ശൈലിയുടെ തുടർച്ചയായാണ് ചാണ്ടി ഉമ്മന്റെ ഈ സൈക്കിൾ യാത്രയെ കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. രാഹുൽ ഗാന്ധി കൂടി എത്തിയതോടെ ദേശീയ ശ്രദ്ധയാകർഷിക്കുന്ന ഒരു പ്രചാരണ പരിപാടിയായി ഇത് മാറി.
