    Posted On
    date_range 25 March 2026 11:03 AM IST
    Updated On
    date_range 25 March 2026 11:03 AM IST

    രാഹുൽ ഗാന്ധി ഇന്ന് കോഴിക്കോട്; ചില സർപ്രെസ് ഉ​ണ്ടെന്ന് കോൺഗ്രസ്, എന്താകും?

    Rahul Gandhi
    രാഹുൽ ഗാന്ധി

    കോഴിക്കോട്: ​സംസ്ഥാനത്തെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിനായി രാഹുൽ ഗാന്ധി ഇന്ന് കോഴിക്കോട്ടെത്തും. ഈ വേളയിൽ ചില സർപ്രെസുകൾ ഉണ്ടെന്നാണ് കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം പറയുന്നത്. ആ സർപ്രെസ് എന്തായിരിക്കുമെന്നാണ് രാഷ്ട്രീയ കേരളം ചിന്തിക്കുന്നത്.

    ഇന്ന് കടപ്പുറത്ത് നടക്കുന്ന പ്രചാരണ റാലിയിൽ രാഹുൽ മുഖ്യാതിഥിയാവും. പൊതുസമ്മേളനത്തിനുശേഷം നടക്കുന്ന നേതൃയോഗത്തിൽ കെ.സി. വേണുഗോപാലും കെ.പി.സി.സി പ്രസിഡന്റ് സണ്ണിജോസഫും ഉൾപ്പെടെയുള്ള നേതാക്കൾ സംബന്ധിക്കും. ​പ്രിയങ്കാഗാന്ധി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ദേശീയനേതാക്കൾ വരും ദിവസങ്ങളിൽ കേരളത്തിലെത്തും.

    കേരളം ശരിക്കും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചൂടിലേക്ക് കടന്നുകഴിഞ്ഞു. പത്രിക പിൻവലിക്കാനുള്ള അവസാനദിനം വ്യാഴാഴ്ചയാണ്. അതോടെ, സംസ്ഥാനത്തെ മത്സരചിത്രം വ്യക്തമാകും. നിലവിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്ഥാനാർഥികളുള്ളത് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലാണ്.

    TAGS:Rahul GandhiKerala Assembly Election 2026
