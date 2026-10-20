രാഹുലിന്റെ വിദേശയാത്ര അനാവശ്യ വിവാദം; മണിപ്പൂര് കത്തുമ്പോഴും മോദി വിദേശയാത്രകള് നടത്തിയെന്നും എം.എ. ബേബിtext_fields
തിരുവനന്തപുരം: നിലവില് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമരത്തിന് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങള് ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയില് ഇപ്പോള് പ്രതികരിക്കാന് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലന്ന് സി.പി.എം നേതാവ് എം.എ ബേബി. ലോക്സഭാ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ വിദേശസന്ദർശനങ്ങളെക്കുറിച്ച് അനാവശ്യ വിവാദങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ജനങ്ങളിൽ ആശയക്കുഴപ്പം പരത്താൻ മാത്രമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
രാജ്യത്തിന്റെ പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്ത്യയിലെ സംസ്ഥാനങ്ങൾ സന്ദർശിച്ചതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ തവണ വിദേശയാത്രകൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. കൂടാതെ, അഭിജീത് ദീപ്കെ സമരം അവസാനിപ്പിച്ചെന്ന തരത്തിലുള്ള പ്രചാരണങ്ങൾ തികച്ചും വ്യാജമാണെന്നും ഡൽഹിയിലെ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾക്ക് ശേഷം തിരുവനന്തപുരത്ത് മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കവെ അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
സ്വന്തം രാജ്യത്തെ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങൾ സന്ദർശിച്ചതിലും കൂടുതൽ തവണ വിദേശരാജ്യങ്ങൾ ചുറ്റിക്കണ്ട വ്യക്തിയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി മോദി. മണിപ്പൂർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രദേശങ്ങൾ അശാന്തിയിൽ കത്തിയെരിഞ്ഞപ്പോൾ തിരിഞ്ഞുനോക്കാത്തവരാണ്, ഇപ്പോൾ അനാവശ്യ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ജനങ്ങളിൽ സംശയവും ആശയക്കുഴപ്പവും സൃഷ്ടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്," എന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷൻ അംഗങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർക്ക് ഏതൊരു കേസുകളിലും പെടാത്ത വിധത്തിൽ ആജീവനാന്ത സംരക്ഷണമാണ് കേന്ദ്രസർക്കാർ ഉറപ്പാക്കിയിരിക്കുന്നത്. രാജ്യത്തെ രാഷ്ട്രപതിക്കും ഗവർണർമാർക്കും പോലും പദവിയിലിരിക്കുന്ന സമയത്തുമാത്രം ലഭിക്കുന്ന ഇളവുകളാണ് ഇവിടെ കമീഷന് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. കേന്ദ്രത്തിന്റെ ജനവിരുദ്ധ നിലപാടുകൾക്കെതിരെ ഡൽഹിയടക്കമുള്ള കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഇടതുപക്ഷം നടത്തുന്ന പ്രക്ഷോഭങ്ങളിൽ പിണറായി വിജയനും വി.എസ്. അച്യുതാനന്ദനും അടക്കമുള്ള മുതിർന്ന നേതാക്കൾ അണിനിരന്നിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം ഓർമ്മിപ്പിച്ചു. സമരത്തിൽ നിന്ന് സി.പി.എം പിൻവാങ്ങി എന്ന പ്രചാരണം അസത്യമാണെന്നും ആർ.എസ്.എസ് നടത്തുന്നത് ഗീബൽസിയൻ തന്ത്രങ്ങളാണെന്നും അദ്ദേഹം വിമർശിച്ചു.
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