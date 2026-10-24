'രാഹുലിനെ തിരയാതെ നിങ്ങളുടെ വോട്ട് തിരയൂ; വോട്ട് കൊള്ളയിൽ തുടങ്ങിയത് രണ്ടാം സ്വാതന്ത്ര്യസമരം': ഡോ. ജിന്റോ ജോൺ

'രാഹുലിനെ തിരയാതെ നിങ്ങളുടെ വോട്ട് തിരയൂ; വോട്ട് കൊള്ളയിൽ തുടങ്ങിയത് രണ്ടാം സ്വാതന്ത്ര്യസമരം': ഡോ. ജിന്റോ ജോൺtext_fields
കൊച്ചി: വോട്ടർപട്ടികയിലെ സ്പെഷ്യൽ ഇന്റൻസീവ് റിവിഷനുമായി (എസ്.ഐ.ആർ) ബന്ധപ്പെട്ട ക്രമക്കേടുകൾക്കെതിരെ പ്രതിപക്ഷം നടത്തുന്ന പ്രക്ഷോഭങ്ങൾക്കിടെ, പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ വിദേശയാത്രയെ ആയുധമാക്കുന്ന ബി.ജെ.പിക്കും സംഘപരിവാറിനും രൂക്ഷമായ മറുപടിയുമായി കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ജിന്റോ ജോണിന്റെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കുറിപ്പ്. 'രാഹുൽ എവിടെയെന്ന് തിരയുന്നതിന് പകരം നിങ്ങളുടെ വോട്ട് എവിടെയെന്ന് അന്വേഷിക്കൂ' എന്ന് വ്യക്തമാക്കിക്കൊണ്ട് പങ്കുവെച്ച രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷണമാണ് സൈബർ ഇടങ്ങളിൽ വലിയ ചർച്ചയായിരിക്കുന്നത്.
വോട്ട് മോഷണത്തിനെതിരായ പോരാട്ടത്തിലൂടെ രാജ്യത്ത് 'രണ്ടാം സ്വാതന്ത്ര്യസമര'ത്തിനാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി തുടക്കമിട്ടതെന്നും, ഉത്സവകാല അവധിയുടെ ഭാഗമായുള്ള താൽക്കാലിക ഇടവേളയെ രാഹുൽ സമരത്തിൽ നിന്ന് മുങ്ങി എന്ന രീതിയിൽ വളച്ചൊടിക്കുന്നത് വികല രാഷ്ട്രീയ താല്പര്യങ്ങളാണെന്നും ജിന്റോ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
'വോട്ട് ചോരി' മുന്നറിയിപ്പുകൾ ശരിവെച്ച് ഇലക്ഷൻ കമീഷൻ
രാഹുൽ ഗാന്ധി ഒന്നരവർഷം മുൻപ് തെളിവ് സഹിതം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച 'വോട്ടുചോരി' ആക്ഷേപങ്ങൾ ഒടുവിൽ രാജ്യം ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുകയാണെന്ന് കുറിപ്പിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു:
- മെഷീൻ റീഡബിൾ പട്ടിക: 2018 മുതൽ സുപ്രീംകോടതി വരെ പോയിട്ടും നിഷേധിക്കപ്പെട്ട, 15 മാസം മുൻപ് രാഹുൽ ഗാന്ധി ആവശ്യപ്പെട്ട മെഷീൻ റീഡബിൾ വോട്ടർപട്ടിക സോഫ്റ്റ് കോപ്പിയായി നൽകാമെന്ന് ഒടുവിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷന് സമ്മതിക്കേണ്ടി വന്നു.
- മോദിയുടെ വാഗ്ദാനങ്ങൾ എവിടെ?: രാഹുലിന് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ സ്ഥിരതയില്ലെന്ന് ആക്ഷേപിക്കുന്നവർ നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ പഴയ വാഗ്ദാനങ്ങൾ ഓർക്കണം. നോട്ട് നിരോധനത്തിന്റെ കെടുതികൾ 50 ദിവസത്തിനകം പരിഹരിക്കുമെന്ന പ്രഖ്യാപനം, 50 രൂപയ്ക്ക് പെട്രോളും ഡീസലും, ഓരോ പൗരന്റെയും അക്കൗണ്ടിൽ എത്തുമെന്ന് പറഞ്ഞ വിദേശത്തെ 15 ലക്ഷം രൂപയുടെ കള്ളപ്പണം എന്നിവയെല്ലാം ജലരേഖയായി മാറിയെന്ന് കുറിപ്പ് ഓർമിപ്പിക്കുന്നു.
- വിദേശനയ പരാജയങ്ങൾ: ഗാൽവാൻ താഴ്വരയിലെ ചൈനീസ് കടന്നുകയറ്റം, അയൽരാജ്യങ്ങളുമായുള്ള നയതന്ത്ര അകൽച്ച, രൂപയുടെ മൂല്യത്തകർച്ച എന്നിവ നിലനിൽക്കുമ്പോൾ രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ മാത്രം ലക്ഷ്യമിടുന്നത് നിഷ്കളങ്കമല്ലെന്ന് കുറിപ്പിൽ പറയുന്നു.
'രാഹുൽ അല്ല, ഓരോ വോട്ടറുമാണ് ഈ സമരത്തിന്റെ നേതാവ്'
നവരാത്രി ഉത്സവങ്ങളുടെയും സാംസ്കാരിക ആഘോഷങ്ങളുടെയും പശ്ചാത്തലത്തിൽ 'ഇൻഡ്യ' മുന്നണി സംയുക്തമായാണ് ഡൽഹിയിലെ സമരങ്ങൾക്ക് താൽക്കാലിക ഇടവേള നൽകിയത്. നവംബർ ഒന്നിന് അടുത്ത ഘട്ട സമരം ആരംഭിക്കാനിരിക്കെ, രാഹുലിനെതിരായ വ്യക്തിഹത്യകൾ യഥാർത്ഥ പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്ന് ശ്രദ്ധ തിരിക്കാനാണെന്ന് കുറിപ്പ് ആരോപിക്കുന്നു:
"ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ കോടിക്കണക്കിന് മനുഷ്യരുടെ വോട്ടുകൾ വെട്ടിമാറ്റപ്പെട്ടതിനെതിരെയാണ് രാജ്യം ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കേണ്ടത്. ബൂത്ത് തലത്തിൽ നടന്ന ഫോം 7 ക്രമക്കേടുകൾ, ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരെ മരിച്ചതായി രേഖപ്പെടുത്തിയ വ്യാജ രേഖകൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ചാണ് അന്വേഷണം വേണ്ടത്.
ഈ പോരാട്ടത്തിൽ ആരാണ് നേതാവ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, സ്വന്തം വോട്ടവകാശം മോഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു എന്ന നൈതിക ബോധമുള്ള ഓരോ സാധാരണക്കാരനുമാണ് ഇതിന്റെ നേതാവ്. ആക്ഷേപങ്ങളിലൂടെ രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ തകർക്കാൻ കഴിയില്ല; ജനങ്ങളിലേക്ക് പടർന്ന ഈ സമരം ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തിയിൽ അവസാനിക്കുന്നതുമല്ല."
നിരോധനാജ്ഞകളും മെട്രോ നിയന്ത്രണങ്ങളും സേനാവിന്യാസങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച് സമരങ്ങളെ അടിച്ചമർത്താൻ ഭരണകൂടം ശ്രമിക്കുന്നത് അവരുടെ ഭയം കാരണമാണെന്നും, ആത്യന്തികമായി ജനാധിപത്യ പോരാട്ടങ്ങൾ വിജയം കാണുമെന്നും വ്യക്തമാക്കിക്കൊണ്ടാണ് കുറിപ്പ് അവസാനിക്കുന്നത്.