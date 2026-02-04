കോൺഗ്രസ് വനിത നേതാവ് എം.എ. ഷഹനാസിനെതിരെ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ പരാതി നൽകി

കോൺഗ്രസ് വനിത നേതാവ് എം.എ. ഷഹനാസിനെതിരെ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ പരാതി നൽകിtext_fields
തിരുവനന്തപുരം: കോൺഗ്രസ് വനിത നേതാവ് എം.എ. ഷഹനാസിനെതിരെ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ എം.എൽ.എ ഡി.ജി.പിക്ക് പരാതി നൽകി. തനിക്കെതിരെ ഷഹനാസ് ഉയർത്തിയ ആരോപണം അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്നും അവർക്കെതിരെ കേസെടുത്ത് പിന്നിൽ ഗൂഢാലോചന നടന്നോയെന്ന് അന്വേഷിക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് പരാതി.
ഷഹനാസിന്റെ ആരോപണം അടിസ്ഥാനരഹിതമെന്ന് രാഹുലിന്റെ അഭിഭാഷകൻ ശേഖർ ജി. തമ്പിയും വ്യക്തമാക്കി. ഇക്കാര്യം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി വക്കീൽ നോട്ടീസ് അയക്കും.
മാനനഷ്ടത്തിന് കോടതി മുഖേന നിയമനടപടി ഉണ്ടാകുമെന്നും അഭിഭാഷകൻ പറഞ്ഞു. കർഷക സമരത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ഒപ്പം ക്ഷണിച്ചെന്നത് വസ്തുതാവിരുദ്ധമാണ്. സാരി ഉടുത്തതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറഞ്ഞുവെന്ന കാര്യവും അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്നും രാഹുൽ പരാതിയിൽ പറയുന്നു.
