Madhyamam
    Kerala
    Kerala
    Posted On
    21 Jan 2026 1:14 PM IST
    Updated On
    21 Jan 2026 1:14 PM IST

    ‘പുരുഷന്മാർക്കായി 24 മണിക്കൂർ ഹെൽപ് ലൈനും ആപ്പും’; ദീ​പ​ക്കിന്‍റെ ജന്മദിനം പുരുഷാവകാശ ദിനമായി ആചരിക്കുമെന്ന് രാഹുൽ ഈശ്വർ

    Rahul Easwar, Deepak
    കണ്ണൂർ: മോ​ശ​മാ​യി പെ​രു​മാ​റി​യെന്ന് ആരോപിച്ച് സ​മൂ​ഹ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ പ്ര​ച​രി​ച്ച​തി​ന്​ പി​ന്നാ​ലെ ജീ​വ​നൊ​ടു​ക്കി​യ ദീ​പ​കിന്‍റെ ജന്മദിനമായ ജനുവരി 17 പുരുഷാവകാശ ദിനമായി ആചരിക്കുമെന്ന് രാഹുൽ ഈശ്വർ. ദീപക്കിന്‍റെ വീട് സന്ദർശിച്ച ശേഷം മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു രാഹുൽ ഈശ്വർ. 24 മണിക്കൂറും ലഭ്യമാകുന്ന ഹെൽപ് ലൈനും ‘ഹോമീസ് മെൻ കീ ബാത്ത്’ എന്ന മൊബൈൽ ആപ്പും കൊണ്ടുവരുമെന്നും രാഹുൽ വ്യക്തമാക്കി.

    ദീപക്കിന്‍റെ സ്മരണാർഥമാണ് ഹെൽപ് ലൈൻ സേവനം ആരംഭിക്കുന്നത്. ഒരാഴ്ചക്കുള്ളിൽ ഇതിന്‍റെ നടപടി പൂർത്തിയാകും. പെൺകുട്ടിയോട് പ്രതികാരമില്ല. പക്ഷെ നീതി വേണം. നിയമം അനുശാസിക്കുന്ന വകുപ്പുകൾ ചുമത്തി അറസ്റ്റ് ചെയ്യണം. വേറൊരാളുടെ കണ്ടന്‍റിന് വേണ്ടി പുരുഷന്മാരുടെ ജീവിതം നഷ്ടപ്പെടരുതെന്നും രാഹുൽ ഈശ്വർ വ്യക്തമാക്കി.

    സംഭവത്തിൽ സ്വതന്ത്ര അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് മെൻസ് അസോസിയേഷൻ ഹൈകോടതിയെ സമീപിക്കും. ക്രൈംബ്രാഞ്ചോ സി.ബി.ഐയെയോ കേസ് അന്വേഷിക്കണം. അപകീർത്തികരമായ വിഡിയോ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പ്രചരിപ്പിച്ചതിനും കേസെടുക്കണം. പ്രതിയായ യുവതി വിദേശത്തേക്ക് കടന്നതായി സംശയമുണ്ട്. മൊബൈൽ ഫോൺ അടക്കം ഡിജിറ്റൽ തെളിവുകൾ സൂക്ഷിക്കണം.

    യുവതിക്കെതിരെ ലുക്കൗട്ട് നോട്ടീസ് നൽകാൻ നിർദേശം നൽക്കണം. 11 മാസമായി പുരുഷ കമീഷൻ ബിൽ നിയമസഭയിൽ ഇരിക്കുകയാണ്. പെൺകുട്ടിക്കെതിരായ മോശം പരാമർശം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കില്ല. അത്തരക്കാർക്കെതിരെ പൊലീസ് നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നും രാഹുൽ ഈശ്വർ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

    അതേസമയം, സ​മൂ​ഹ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ പ്ര​ച​രി​ച്ച​തി​നു​ പി​ന്നാ​ലെ ഗോ​വി​ന്ദ​പു​രം സ്വ​ദേ​ശി ദീ​പ​ക് ജീ​വ​നൊ​ടു​ക്കി​യ സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ വി​ഡി​യോ പ​ങ്കു​വെ​ച്ച യു​വ​തി ഒ​ളി​വി​ലെന്ന് വിവരം. വ​ട​ക​ര ചോ​റോ​ട് വ​ള​ച്ചു​കെ​ട്ടി​യ മീ​ത്ത​ൽ ഷിം​ജി​ത മു​സ്ത​ഫ (35)ക്കെ​തി​രെ​യാ​ണ് കോ​ഴി​ക്കോ​ട് മെ​ഡി. കോ​ള​ജ് പൊ​ലീ​സ് ആ​ത്മ​ഹ​ത്യാ പ്രേ​ര​ണ​ക്കു​റ്റം ചു​മ​ത്തി​യ​ത്.

    തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച യു​വ​തി​യു​മാ​യി വ​ട​ക​ര പൊ​ലീ​സ് സം​സാ​രി​ച്ചി​രു​ന്നു. ​മെ​ഡി. കോ​ള​ജ് പൊ​ലീ​സ് കേ​സ് ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്യും ​മു​മ്പാ​ണ് യു​വ​തി മു​ങ്ങി​യ​തെ​ന്നാ​ണ് സ്​​പെ​ഷ​ൽ ബ്രാ​ഞ്ച് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്. ​​വ്ലോ​ഗ​റാ​യ യു​വ​തി മ​ല​പ്പു​റം അ​രീ​ക്കോ​ട് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞ ടേ​മി​ൽ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തം​ഗ​മാ​യി​രു​ന്നു. മു​സ്‍ലിം ലീ​ഗ് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യാ​യാ​ണ് ഇ​വ​ർ മ​ത്സ​രി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്. ഇ​വ​രു​​ടെ ഭ​ർ​തൃ​വീ​ട് അ​രീ​​ക്കോ​ടാ​ണ്.

    യു​വ​തി​യെ ക​ണ്ടെ​ത്താ​നാ​യി മെ​ഡി. കോ​ള​ജ് പൊ​ലീ​സ് അ​ന്വേ​ഷ​ണം ഊ​ർ​ജി​ത​മാ​ക്കി. ജാ​മ്യ​മി​ല്ലാ വ​കു​പ്പ് പ്ര​കാ​രം കേ​സെ​ടു​ത്ത​തി​നാ​ൽ മു​ൻ​കൂ​ർ ജാ​മ്യ​ത്തി​നു​ള്ള ശ്ര​മം യു​വ​തി ആ​രം​ഭി​ച്ച​താ​യാ​ണ് സൂ​ച​ന. യു​വ​തി​യോ​ട് മൊ​ബൈ​ൽ ഫോ​ണി​ൽ ​നി​ന്ന് വി​ഡി​യോ ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ ഡി​ലീ​റ്റ് ചെ​യ്യ​രു​തെ​ന്ന് പൊ​ലീ​സ് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നു. മൊ​ബൈ​ൽ ഫോ​ൺ ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ലെ​ടു​ത്ത് ഫോ​റ​ൻ​സി​ക് പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്ക​യ​ക്കും. ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ എ​ഡി​റ്റ് ചെ​യ്ത​തി​ന് ശേ​ഷ​മാ​ണോ സ​മൂ​ഹ​മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ്ര​ച​രി​പ്പി​ച്ച​തെ​ന്ന് ക​ണ്ടെ​ത്താ​നാ​ണ് പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത്.

    യു​വ​തി വി​ഡി​യോ ചി​ത്രീ​ക​രി​ച്ച ബ​സി​ലെ സി.​സി.​ടി.​വി ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ പൊ​ലീ​സ് ശേ​ഖ​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. രാ​മ​ന്ത​ളി-​പ​യ്യ​ന്നൂ​ർ റൂ​ട്ടി​ൽ ഓ​ടു​ന്ന അ​ൽ അ​മീ​ൻ ബ​സി​ലെ ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ളാ​ണ് പൊ​ലീ​സ് ശേ​ഖ​രി​ച്ച​ത്. ബ​സി​ൽ​വെ​ച്ച് ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ൽ യു​വാ​വ് യു​വ​തി​യോ​ട് മോ​ശ​മാ​യി പെ​രു​മാ​റി​യ സം​ഭ​വ​ത്തെ ക്കു​റി​ച്ച് അ​റി​യി​ല്ലെ​ന്ന് ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

