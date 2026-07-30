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    Kerala
    Posted On
    date_range 30 July 2026 9:52 PM IST
    Updated On
    date_range 30 July 2026 9:52 PM IST

    മുത്തഖി അവാർഡ് രാഹുൽ ഈശ്വറിന് സമ്മാനിച്ചു

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    മുത്തഖി അവാർഡ് രാഹുൽ ഈശ്വറിന് സമ്മാനിച്ചു
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    കോഴിക്കോട്: ചേകന്നൂർ മൗലവി അനുസ്മരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഖു​ർ​ആ​ൻ സു​ന്ന​ത്ത് സൊ​സൈ​റ്റി ഏർപ്പെടുത്തിയ ചേകന്നൂർ മൗലവി, ഡോ. ഖമർ സമാൻ മെമ്മോറിയൽ മുത്തഖി അവാർഡ്’ രാഹുൽ ഈശ്വറിന് സമ്മാനിച്ചു. മുസ്തഫ മൗലവി കൈമാറി. ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം ടി.പി. ച​ന്ദ്ര​ശേ​ഖ​ര​നുള്ള അവാർഡ് ജ​യ​ശ​ങ്ക​ർ ഏ​റ്റുവാ​ങ്ങി.

    25,000 രൂപയും പ്രശസ്തി പത്രവുമാണ് അവാർഡ്. എം.എൻ. കാ​ര​ശ്ശേ​രി, ജാ​ഫ​ർ അ​ത്തോ​ളി, ജ​യ​ശ​ങ്ക​ർ, ഡോ. ​അ​ബ്ദു​ൽ ജ​ലീ​ൽ പൊ​റ്റേ​ക്കാ​ട്, സ​ലാം പ​റ​വ​ണ്ണ, ബ​ഷീ​ർ താ​നാ​ളൂ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ സംസാരിച്ചു.

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    TAGS:rahul easwarKeralal Newschekannur moulavi
    News Summary - rahul easwar receives Muthaqi Award
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