Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightവ്യാ​ജ...
    Kerala
    Posted On
    date_range 30 Aug 2025 9:42 PM IST
    Updated On
    date_range 30 Aug 2025 9:44 PM IST

    വ്യാ​ജ തി​രി​ച്ച​റി​യ​ൽ കാ​ർ​ഡ് കേ​സ്: രാ​ഹു​ൽ മാ​ങ്കൂ​ട്ട​ത്തി​ൽ ഹാ​ജ​രാ​യി​ല്ല

    text_fields
    bookmark_border
    ചോ​ദ്യം ചെ​യ്യ​ലി​ന് വീ​ണ്ടും നോ​ട്ടി​സ് ന​ൽ​കാ​ൻ ക്രൈം​ബ്രാ​ഞ്ച്
    Rahul Mamkootathil
    cancel
    camera_alt

    രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: യൂ​ത്ത്‌ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്‌ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ വ്യാ​ജ തി​രി​ച്ച​റി​യ​ൽ കാ​ർ​ഡ് നി​ർ​മി​ച്ചെ​ന്ന കേ​സി​ൽ രാ​ഹു​ൽ മാ​ങ്കൂ​ട്ട​ത്തി​ൽ എം.​എ​ൽ.​എ ക്രൈം​ബ്രാ​ഞ്ചി​ന് മു​ന്നി​ൽ ഹാ​ജ​രാ​യി​ല്ല.

    ചോ​ദ്യം​ചെ​യ്യ​ലി​ന് ശ​നി​യാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ 10ന് ​തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​ത്തെ ഓ​ഫി​സി​ൽ ഹാ​ജ​രാ​കാ​നാ​യി​രു​ന്നു അ​ന്വേ​ഷ​ണ​സം​ഘം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്ന​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, നോ​ട്ടി​സ് ല​ഭി​ച്ചി​ല്ലെ​ന്നാ​ണ് രാ​ഹു​ലി​ന്‍റെ അ​വ​കാ​ശ​വാ​ദം. വീ​ണ്ടും നോ​ട്ടീ​സ് ന​ൽ​കാ​നാ​ണ് ക്രൈം​ബ്രാ​ഞ്ചി​ന്റെ തീ​രു​മാ​നം.

    യൂ​ത്ത് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​നാ​യി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ന്റെ പേ​രി​ൽ 2000 വ്യാ​ജ തി​രി​ച്ച​റി​യ​ൽ കാ​ർ​ഡ് നി​ർ​മി​ച്ചെ​ന്നാ​ണ് കേ​സ്. മൂ​ന്നാം പ്ര​തി അ​ഭി​ന​ന്ദ് വി​ക്ര​മി​ന്റെ ഫോ​ണി​ൽ​നി​ന്ന് പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്ത ശ​ബ്ദ​രേ​ഖ​യി​ൽ രാ​ഹു​ലി​ന്റെ പേ​രു​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് ചോ​ദ്യം​ചെ​യ്യാ​ൻ ക്രൈം​ബ്രാ​ഞ്ച് തീ​രു​മാ​നി​ച്ച​ത്.

    മു​ഖ്യ​പ്ര​തി​ക​ളും യൂ​ത്ത് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് നേ​താ​ക്ക​ളു​മാ​യ ഫെ​നി നൈ​നാ​നും ബി​നി​ല്‍ ബി​നു​വും പി​ടി​യി​ലാ​കു​മ്പോ​ൾ സ​ഞ്ച​രി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത് രാ​ഹു​ലി​ന്റെ കാ​റി​ലാ​യി​രു​ന്നു. ര​ഞ്ജു, വി​കാ​സ് കൃ​ഷ്ണ, ജെ​യ്സ​ൺ എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് മ​റ്റ് പ്ര​തി​ക​ൾ. മൊ​ബൈ​ൽ ആ​പ്ലി​ക്കേ​ഷ​ൻ വ​ഴി​യാ​ണ് സം​ഘം കാ​ർ​ഡു​ക​ൾ നി​ർ​മി​ച്ച​ത്. ഇ​ത് രാ​ജ്യ​സു​ര​ക്ഷ​ക്ക് ഭീ​ഷ​ണി​യാ​ണെ​ന്ന് അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യി​രു​ന്നു. അ​ന്വേ​ഷ​ണ ഭാ​ഗ​മാ​യി ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം രാ​ഹു​ലി​ന്റെ അ​ടു​ത്ത സു​ഹൃ​ത്തു​ക്ക​ളാ​യ നാ​ലു​പേ​രു​ടെ വീ​ട്ടി​ൽ പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തു​ക​യും മൊ​ബൈ​ൽ ഫോ​ണു​ക​ൾ പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തി​രു​ന്നു.

    പഴുതടച്ച അന്വേഷണത്തിന് ക്രൈംബ്രാഞ്ച്

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: രാ​ഹു​ൽ മാ​ങ്കൂ​ട്ട​ത്തി​ൽ എം.​എ​ൽ.​എ​ക്കെ​തി​രാ​യ ലൈം​ഗി​ക​ചൂ​ഷ​ണ പ​രാ​തി​യി​ൽ പ​ഴു​ത​ട​ച്ച അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ന് ക്രൈം​ബ്രാ​ഞ്ച്. ക്രൈം​ബ്രാ​ഞ്ച് മേ​ധാ​വി എ​ച്ച്. വെ​ങ്കി​ടേ​ഷി​ന്‍റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ പ്ര​ത്യേ​ക​സം​ഘം ഉ​ട​ൻ യോ​ഗം ചേ​രും. ക്രൈം​ബ്രാ​ഞ്ച് ഡി​വൈ.​എ​സ്.​പി എ​ൽ. ഷാ​ജി​ക്കാ​ണ് അ​ന്വേ​ഷ​ണ ചു​മ​ത​ല. സി.​ഐ​മാ​രാ​യ സാ​ഗ​ർ, സാ​ജ​ൻ, സൈ​ബ​ർ പൊ​ലീ​സ് ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​ർ ബി​നോ​ജ് എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് പ്ര​ത്യേ​ക സം​ഘ​ത്തി​ലു​ള്ള​ത്. വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച​യാ​ണ് പ്ര​ത്യേ​കാ​ന്വേ​ഷ​ണ സം​ഘം രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ച​ത്. വ​നി​ത ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രെ​യും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ ആ​ലോ​ച​ന​യു​ണ്ട്. നി​ല​വി​ൽ സം​സ്ഥാ​ന പൊ​ലീ​സ് മേ​ധാ​വി​ക്ക് 13 പ​രാ​തി ല​ഭി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ രാ​ഹു​ലി​നെ​തി​രെ പ​ര​സ്യ​മാ​യി രം​ഗ​ത്തെ​ത്തി​യ റി​നി ജോ​ർ​ജ്, അ​വ​ന്തി​ക, ഹ​ണി ഭാ​സ്ക​ർ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ മൊ​ഴി​യെ​ടു​ക്കും. ഇ​വ​രു​ടെ കൈ​വ​ശ​മു​ള്ള തെ​ളി​വു​ക​ൾ ഹാ​ജ​രാ​ക്കാ​ൻ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് നോ​ട്ടി​സും ന​ൽ​കും. സ്ത്രീ​ക​ളെ പി​ന്തു​ട​ര്‍ന്ന് ശ​ല്യ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യെ​ന്ന കു​റ്റം ചു​മ​ത്തി​യാ​ണ് ക്രൈം​ബ്രാ​ഞ്ച് സ്വ​മേ​ധ​യ കേ​സ് ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:crime branchRahul MamkootathilFake identity card
    News Summary - Rahul does not appear in the front of crime branch
    Similar News
    Next Story
    X