Madhyamam
    Kerala
    Kerala
    Posted On
    date_range 29 Nov 2025 6:44 AM IST
    Updated On
    date_range 29 Nov 2025 6:44 AM IST

    നടപടിയെയും ഹൈജാക്ക്​ ചെയ്തു; പാർട്ടിക്കും പരിക്കായി ‘ഓവർ ആക്ഷൻ’

    Rahul Mamkoottathil
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: പാ​ർ​ട്ടി​യെ​ടു​ത്ത അ​ച്ച​ട​ക്ക ന​ട​പ​ടി​യെ ഹൈ​ജാ​ക്ക്​ ചെ​യ്​​തും സാ​മൂ​ഹി​ക മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ സ​മാ​ന്ത​ര നീ​ക്കം ന​ട​ത്തി​യും നി​ല ഭ​ദ്ര​മാ​ക്കാ​നു​ള്ള രാ​ഹു​ൽ മാ​ങ്കൂ​ട്ട​ത്തി​ലി​ന്‍റെ നീ​ക്ക​ങ്ങ​ളും അ​തി​ന്​ പി​ന്തു​ണ​യേ​കി​യ ഒ​രു വി​ഭാ​ഗം നേ​താ​ക്ക​ളു​മാ​ണ്​ പു​തി​യ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​നെ കൂ​ടി ചോ​ദ്യ​മു​ന​യി​ലെ​ത്തി​ച്ച​ത്. പ്രാ​ഥ​മി​കാം​ഗ​ത്വ​ത്തി​ൽ നി​ന്നും പാ​ർ​ല​മെ​ന്‍റ​റി പാ​ർ​ട്ടി​യി​ൽ നി​ന്നും പു​റ​ത്താ​ക്കി​യ​ത്​ മാ​തൃ​കാ​പ​ര​മാ​യ അ​ച്ച​ട​ക്ക ന​ട​പ​ടി​യെ​ന്ന്​ നേ​തൃ​ത്വം ആ​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​​​മ്പോ​ഴും കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​നു​ള്ളി​ലെ ത​ന്നെ ത​ണ​ലും പി​ന്തു​ണ​യും രാ​ഹു​ലി​ന്​ കി​ട്ടി​യി​രു​ന്നു.

    പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വി​ന്‍റെ ക​ടു​ത്ത വി​യോ​ജി​പ്പു​ക​ൾ മ​റി​ക​ട​ന്ന്​ നി​യ​മ​സ​ഭ​യി​ലെ​ത്തി​യ​തി​ലും ഈ ​വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ന്‍റെ മൗ​നാ​നു​വാ​ദ​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്​ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളി​ൽ സ്വ​ന്തം നി​ല​ക്ക് സ​ജീ​വ​മാ​യ​പ്പോ​ഴും അ​ച്ച​ട​ക്ക ന​ട​പ​ടി നേ​രി​ടു​ന്ന​യാ​ൾ എ​ന്ന കാ​ര്യം നേ​തൃ​ത്വം സൗ​ക​ര്യ​പൂ​ർ​വം മ​റ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്​​തു. പ​രി​ധി​വി​ട്ട ഈ ​സ​ജീ​വ​ത​യു​​ടെ​യും ബോ​ധ​പൂ​ർ​വ​മു​ള്ള ക​ണ്ണ​ട​ക്ക​ലു​ക​ളു​ടെ​യും ഫ​ല​മാ​ണ്​ ​പ്രാ​ഥ​മി​കാം​ഗ​ത്വം പോ​ലു​മി​ല്ലാ​ത്ത​യാ​ളു​ടെ പേ​രി​ൽ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്​ ഇ​പ്പോ​ൾ നേ​രി​ടു​ന്ന​ത്.

    രാ​ഹു​ലി​നെ​തി​രാ​യ ന​ട​പ​ടി​യു​ടെ കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ തു​ട​ക്കം മു​ത​ൽ ത​ന്നെ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്​ ര​ണ്ട്​ ത​ട്ടി​ലാ​യി​രു​ന്നു. രാ​ജി ആ​വ​ശ്യ​ത്തി​ൽ പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വ്​ വി.​ഡി സ​തീ​ശ​നും മു​തി​ർ​ന്ന നേ​താ​വ്​ ര​മേ​ശ്​ ചെ​ന്നി​ത്ത​ല​യും ഉ​റ​ച്ചു​നി​ന്ന​പ്പോ​ൾ അ​ൽ​പം അ​നു​ന​യ​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു കെ.​പി.​സി.​സി നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലെ ഒ​രു വി​ഭാ​ഗം. മ​റു​ഭാ​ഗ​ത്ത്​ ത​ന്‍റെ കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ പാ​ർ​ട്ടി​യി​ലു​ണ്ടാ​യ അ​ഭി​​​പ്രാ​യ ഭി​ന്ന​ത ‘രാ​ഹു​ൽ ഫാ​ൻ​സ്’​ രാ​ഷ്ട്രീ​യ മൂ​ല​ധ​ന​മാ​ക്കു​ന്ന​താ​ണ്​ പി​ന്നീ​ട്​ ക​ണ്ട​ത്. രാ​ഹു​ലി​നെ​തി​രെ നി​ല​പാ​ടെ​ടു​ത്ത കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്​ നേ​താ​ക്ക​​ൾ​ക്കെ​തി​രെ സൈ​ബ​ർ ആ​ക്ര​മ​ണ​മു​ണ്ടാ​യി. ഉ​മാ തോ​മ​സും പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വും വ​രെ രൂ​ക്ഷ​മാ​യ സൈ​ബ​ർ ക്വ​ട്ടേ​ഷ​ന്​ ഇ​ര​ക​ളാ​യി. കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്​ അ​നു​ഭാ​വി പേ​രു​ക​ളി​ലെ സൈ​ബ​ർ ഹാ​ൻ​ഡി​ലു​ക​ളി​ൽ ‘രാ​ഹു​ൽ മ​ട​ങ്ങി​വ​രു​ന്നു..’ എ​ന്ന പ്ര​തീ​തി സൃ​ഷ്​​ടി​ക്കും വി​ധ​ത്തി​ൽ കൊ​ണ്ടു​പി​ടി​ച്ച ​പ്ര​ചാ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ അ​ര​ങ്ങേ​റി.

    പി​ന്നാ​ലെ പാ​ല​​ക്കാ​ട്​ സ​ജീ​വ​മാ​യ രാ​ഹു​ൽ ത​ദ്ദേ​ശ​ത്തെ​ര​​​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്​ പ്ര​ചാ​ര​ണ​ങ്ങ​ളി​ലും സ്വ​യം നേ​തൃ​സാ​ന്നി​ധ്യ​മാ​യി നി​ല​യു​റ​പ്പി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​ത്​ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച്​ മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി​യ​പ്പോ​ഴെ​ല്ലാം ‘രാ​ഹു​ൽ മാ​ങ്കൂ​ട്ട​ത്തി​ൽ​ വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ തൊ​ട്ടു​കൂ​ടാ​യ്മ ഇ​ല്ലെ​ന്ന’​താ​യി​രു​ന്നു സ​ണ്ണി ജോ​സ​ഫി​​ന്‍റെ പ്ര​തി​ക​ര​ണം. ഈ ​ത​ണു​പ്പ​ൻ നി​ല​പാ​ടു​ക​ളാ​ണ്​ കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​നെ ഇ​​പ്പോ​ൾ ശ​രി​ക്കും പൊ​ള്ളി​ക്കു​ന്ന​ത്.

