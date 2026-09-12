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    മരണാനന്തരവും നാടിന് കാവലായി സൈനികൻ; രാഹുൽ വിടവാങ്ങിയത്​, ആറ് മനുഷ്യർക്ക് തണലായി

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    മരണാനന്തരവും നാടിന് കാവലായി സൈനികൻ; രാഹുൽ വിടവാങ്ങിയത്​, ആറ് മനുഷ്യർക്ക് തണലായി
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    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: രാ​ജ്യ​ത്തി​ന് കാ​വ​ലൊ​രു​ക്കി​യ രാ​ഹു​ൽ രാ​ജീ​വ് (30) ഇ​നി ആ​റ് മ​നു​ഷ്യ​ർ​ക്ക് പു​തു​ജീ​വ​നേ​കും. മ​സ്‌​തി​ഷ്ക മ​ര​ണ​ത്തെ തു​ട​ർ​ന്ന് അ​വ​യ​വ​ദാ​നം ചെ​യ്ത സൈ​നി​ക ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​നാ​ണ് വേ​ർ​പാ​ടി​ലും നാ​ടി​ന്റെ പ്ര​ണാ​മം ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങു​ന്ന​ത്. കൊ​ല്ലം ക​ല്ലു​വാ​തി​ൽ​ക്ക​ൽ പാ​മ്പു​റം പ​ടി​ഞ്ഞാ​റ​വി​ള വീ​ട്ടി​ൽ രാ​ജീ​വി​ന്റെ​യും സു​നി​ത​യു​ടെ​യും മ​ക​നാ​ണ് രാ​ഹു​ൽ രാ​ജീ​വ്‌. രാ​ഹു​ലി​ന്റെ ര​ണ്ട് വൃ​ക്ക​ക​ൾ, ക​ര​ൾ, ര​ണ്ട് നേ​ത്ര​പ​ട​ല​ങ്ങ​ൾ, ഹൃ​ദ​യ​വാ​ൽ​വ് എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് ബ​ന്ധു​ക്ക​ൾ ദാ​നം ചെ​യ്ത​ത്.

    ഇ​തി​ൽ ഒ​രു​വൃ​ക്ക തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം എ​സ്.​പി മെ​ഡി​ഫോ​ർ​ട്ട് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ നി​ന്നും തി​രു​വ​ല്ല പു​ഷ്പ​ഗി​രി ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലേ​ക്ക് ‘ഗ്രീ​ൻ കോ​റി​ഡോ​ർ’ ഒ​രു​ക്കി​യാ​ണ് എ​ത്തി​ച്ച​ത്. ശ​നി​യാ​ഴ്ച ഉ​ച്ച​ക്ക്​ 12ന് ​തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​ത്തു​നി​ന്നും പു​റ​പ്പെ​ട്ട ആം​ബു​ല​ൻ​സ് ഉ​ച്ച​ക്ക്​ 1.37ന് ​തി​രു​വ​ല്ല, പു​ഷ്പ​ഗി​രി ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ എ​ത്തി. പൊ​ലീ​സി​ന്റെ ഏ​കോ​പ​ന​ത്തി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് ദീ​ർ​ഘ​ദൂ​ര പാ​ത​യി​ൽ ത​ട​സ്സ​മി​ല്ലാ​ത്ത ഗ്രീ​ൻ കോ​റി​ഡോ​ർ യാ​ത്ര സാ​ധ്യ​മാ​യ​ത്.

    മ​റ്റൊ​രു വൃ​ക്ക തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജി​ൽ ചി​കി​ത്സ​യി​ൽ ക​ഴി​യു​ന്ന രോ​ഗി​ക്കും ഹൃ​ദ​യ​വാ​ൽ​വ് ശ്രീ​ചി​ത്ര തി​രു​നാ​ൾ ഇ​ൻ​സ്റ്റി​റ്റ്യൂ​ട്ട് ഓ​ഫ് മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സ​യ​ൻ​സ​സി​ലെ രോ​ഗി​ക്കും ല​ഭ്യ​മാ​ക്കി. ക​ര​ൾ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം കിം​സ് ഹെ​ൽ​ത്തി​ലേ​ക്കും ര​ണ്ട് നേ​ത്ര​പ​ട​ല​ങ്ങ​ൾ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം റീ​ജ​ന​ൽ ഇ​ൻ​സ്റ്റി​റ്റ്യൂ​ട്ട് ഓ​ഫ് ഒ​ഫ്താ​ൽ​മോ​ള​ജി​യി​ലെ രോ​ഗി​ക​ൾ​ക്കു​മാ​ണ് ന​ൽ​കി​യ​ത്.

    ഹി​മാ​ച​ൽ പ്ര​ദേ​ശി​ൽ സൈ​നി​ക​നാ​യി​രു​ന്ന രാ​ഹു​ൽ നാ​ട്ടി​ൽ അ​വ​ധി​ക്ക് എ​ത്തി​യ​താ​യി​രു​ന്നു. തു​ട​ർ​ന്ന് തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം ഈ​ഞ്ച​ക്ക​ല്ലി​ലെ എ​സ്‌.​പി മെ​ഡി​ഫോ​ർ​ട്ട് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ ചി​കി​ത്സ​യി​ലി​രി​ക്കെ സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 11ന് ​രാ​ത്രി 10 മ​ണി​യോ​ടെ മ​സ്തി​ഷ്ക​മ​ര​ണം സ്ഥി​രീ​ക​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. കെ-​സോ​ട്ടോ​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലാ​ണ് അ​വ​യ​വ​കൈ​മാ​റ്റ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ഏ​കോ​പി​പ്പി​ച്ച​ത്. നേ​ര​ത്തെ ത​ന്നെ കെ-​സോ​ട്ടോ വ​ഴി മ​ര​ണാ​ന​ന്ത​ര അ​വ​യ​വ​ദാ​ന​ത്തി​ന് സ​മ്മ​ത​പ​ത്രം ന​ൽ​കി ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്തി​രു​ന്നു രാ​ഹു​ൽ. രേ​വ​തി​യാ​ണ് ഭാ​ര്യ. സ​ഹോ​ദ​രി: രേ​ഷ്മ രാ​ജീ​വ്‌. തീ​രാ​വേ​ദ​ന​ക്കി​ട​യി​ലും മ​ഹ​ത്താ​യ അ​വ​യ​വ​ദാ​ന​ത്തി​ന് സ​ന്ന​ദ്ധ​രാ​യ കു​ടും​ബ​ത്തോ​ട് ആ​രോ​ഗ്യ മ​ന്ത്രി കെ. ​മു​ര​ളീ​ധ​ര​ൻ ആ​ദ​ര​വ് അ​റി​യി​ച്ചു.

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