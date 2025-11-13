Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 13 Nov 2025 10:03 PM IST
    Updated On
    date_range 13 Nov 2025 10:03 PM IST

    'സസ്പെൻഷനിലായിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ വേറെ പാർട്ടിയാണോ?'; പാലക്കാട് കോൺഗ്രസ് യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്ത് രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ

    സസ്പെൻഷനിലായിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ വേറെ പാർട്ടിയാണോ?; പാലക്കാട് കോൺഗ്രസ് യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്ത് രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ
    പാ​ല​ക്കാ​ട്: പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി നി​ർ​ണ​യ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് ക​ണ്ണാ​ടി​യി​ലെ കാ​ഴ്ച​പ​റ​മ്പ് ക്ഷീ​രോ​ൽ​പാ​ദ​ക സ​ഹ​ക​ര​ണ സം​ഘ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് യോ​ഗ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത് രാ​ഹു​ൽ മാ​ങ്കൂ​ട്ട​ത്തി​ൽ എം.​എ​ൽ.​എ. എ​ന്നാ​ൽ, യോ​ഗ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്നും പ​രി​ച​യ​മു​ള്ള ആ​ളു​ക​ളെ കാ​ണു​ക മാ​ത്ര​മാ​ണ് ചെ​യ്ത​തെ​ന്നു​മാ​ണ് രാ​ഹു​ലി​ന്റെ പ്ര​തി​ക​ര​ണം. ലൈം​ഗി​കാ​രോ​പ​ണ​ത്തി​നു പി​ന്നാ​ലെ രാ​ഹു​ൽ മാ​ങ്കൂ​ട്ട​ത്തി​ലി​നെ കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ൽ​നി​ന്ന് സ​സ്പെ​ൻ​ഡ് ചെ​യ്തി​രു​ന്നു.

    ‘‘സ​സ്പെ​ൻ​ഷ​നി​ലാ​യി​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞാ​ൽ ഞാ​ൻ വേ​റെ പാ​ർ​ട്ടി​യാ​ണോ? യോ​ഗം ന​ട​ന്നാ​ല​ല്ലേ മ​റു​പ​ടി പ​റ​യാ​ൻ പ​റ്റൂ. ന​ട​ക്കാ​ത്ത യോ​ഗ​ത്തെ​പ്പ​റ്റി എ​ങ്ങ​നെ മ​റു​പ​ടി പ​റ​യാ​ൻ സാ​ധി​ക്കും. യോ​ഗ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തി​ട്ടു​ണ്ടെ​ങ്കി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു എ​ന്ന് പ​റ​യും. കൈ ​ചി​ഹ്ന​ത്തി​ൽ ജ​യി​ച്ച എം.​എ​ൽ.​എ​യാ​ണ്. ഐ​ക്യ​ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ മു​ന്ന​ണി​യു​ടെ എ​ല്ലാ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ളും ജ​യി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് താ​ൽ​പ​ര്യ​മു​ള്ള​യാ​ളാ​ണ്. അ​തി​നു​വേ​ണ്ടി എ​ന്നെ​ക്കൊ​ണ്ട് ക​ഴി​യു​ന്ന എ​ല്ലാ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളും ന​ട​ത്തും. പാ​ല​ക്കാ​ട് എ​ന്ന​ല്ല, ഏ​തു സ്ഥ​ല​ത്തു​വെ​ച്ചും ന​ല്ല യു.​ഡി.​എ​ഫു​കാ​രെ ക​ണ്ടാ​ൽ എ​ന്താ​യി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് എ​ന്ന് ചോ​ദി​ക്കും. ത​നി​ക്കു​വേ​ണ്ടി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ഏ​തെ​ങ്കി​ലും സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി പ​റ​ഞ്ഞാ​ൽ അ​വി​ടെ ഒ​രു വീ​ടു​പോ​ലും ഒ​ഴി​യാ​തെ ക​യ​റു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​നി​ർ​ണ​യ ച​ർ​ച്ച അ​നി​ശ്ചി​ത​ത്വ​ത്തി​ലാ​യ ക​ണ്ണാ​ടി പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ന്റെ ര​ഹ​സ്യ യോ​ഗ​മാ​യി​രു​ന്നു ന​ട​ന്ന​തെ​ന്നാ​ണ് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്. ക​ണ്ണാ​ടി മ​ണ്ഡ​ലം പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് പ്ര​സാ​ദ് ക​ണ്ണാ​ടി ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ നേ​താ​ക്ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തി​രു​ന്നു. കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് മ​ണ്ഡ​ലം നേ​താ​ക്ക​ളാ​യ പ്ര​സാ​ദ്, ശെ​ൽ​വ​ൻ, വി​നേ​ഷ്, ക​രു​ണാ​ക​ര​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ രാ​ഹു​ലി​നൊ​പ്പം ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. സ​സ്പെ​ൻ​ഷ​നി​ലു​ള്ള രാ​ഹു​ൽ പാ​ർ​ട്ടി യോ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് മാ​റി​നി​ൽ​ക്കു​മെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു നേ​തൃ​ത്വം അ​റി​യി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്. ഇ​തു​വ​രെ രാ​ഹു​ലി​ന്റെ സ​സ്പെ​ൻ​ഷ​ൻ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് പി​ൻ​വ​ലി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല.

    ക​ണ്ണാ​ടി​യി​ൽ യോ​ഗം ചേ​ർ​ന്നി​ട്ടി​ല്ല -ഡി.​സി.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്

    പാ​ല​ക്കാ​ട്: ക​ണ്ണാ​ടി​യി​ൽ യോ​ഗം ചേ​ർ​ന്നി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്നും രാ​ഹു​ൽ മാ​ങ്കൂ​ട്ട​ത്തി​ൽ എം.​എ​ൽ.​എ യോ​ഗ​ത്തി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്ത​ത് സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് അ​റി​വി​ല്ലെ​ന്നും ഡി.​സി.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് എ. ​ത​ങ്ക​പ്പ​ൻ. ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക​മാ​യി യോ​ഗം അ​വി​ടെ ന​ട​ന്നി​ട്ടി​ല്ല. അ​തു​വ​ഴി പോ​യ​പ്പോ​ൾ രാ​ഹു​ൽ ഓ​ഫി​സി​ൽ ക​യ​റി​യ​താ​ണ്. പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ന്റെ വി​ക​സ​ന കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​ണ് രാ​ഹു​ൽ പോ​യ​ത്. രാ​ഹു​ലി​നെ ആ​രും യോ​ഗ​ത്തി​ന് വി​ളി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല. രാ​ഹു​ൽ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് പ്ര​ചാ​ര​ണ​ത്തി​ന് ഇ​റ​ങ്ങു​ന്ന കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ കെ.​പി.​സി.​സി മ​റു​പ​ടി പ​റ​യു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:DCCPalakkadRahul MamkootathilCongress
