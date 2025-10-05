Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightവാക്സിനെടുത്തിട്ടും...
    Kerala
    Posted On
    date_range 5 Oct 2025 10:32 PM IST
    Updated On
    date_range 5 Oct 2025 10:32 PM IST

    വാക്സിനെടുത്തിട്ടും പേവിഷ മരണം: ചികിത്സാ പിഴവെന്ന് കുടുംബം

    text_fields
    bookmark_border
    വാക്സിനെടുത്തിട്ടും പേവിഷ മരണം: ചികിത്സാ പിഴവെന്ന് കുടുംബം
    cancel

    പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട: തെ​രു​വ്​ നാ​യ ക​ടി​ച്ച​തി​നെ തു​ട​ര്‍ന്ന് ചി​കി​ല്‍സ​യി​ലാ​യി​രു​ന്ന വീ​ട്ട​മ്മ മ​രി​ച്ച​ത് പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട ജ​ന​റ​ൽ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലെ ചി​കി​ൽ​സാ പി​ഴ​വെ​ന്ന് കു​ടും​ബം. ഓ​മ​ല്ലൂ​ര്‍ മ​ണ്ണാ​റ​മ​ല ക​ള​ര്‍നി​ല്‍ക്കു​ന്ന​തി​ല്‍ കൃ​ഷ്ണ​മ്മ (57)യാ​ണ് മ​രി​ച്ച​ത്.

    നാ​യ ക​ടി​ച്ച​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് ജ​ന​റ​ൽ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലാ​ണ് ചി​കി​ൽ​സ തേ​ടി എ​ത്തി​യ​ത്. അ​വി​ടെ പ്രാ​ഥ​മി​ക ചി​കി​ൽ​സ ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​ൽ പി​ഴ​വു​ണ്ടാ​യ​താ​യി കു​ടും​ബം ആ​രോ​പി​ച്ചു. മു​റി​വു​ക​ൾ ന​ന്നാ​യി ക​ഴു​കാ​തെ കു​ത്തി​വെ​പ്പ് ന​ൽ​കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. സോ​പ് ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് മു​റി​വ് ക​ഴു​കാ​ൻ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ ത​യാ​റാ​യി​ല്ല. മൊ​ത്തം ആ​റു മു​റി​വ്​ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. വീ​ട്ട​മ്മ​യു​ടെ മ​ര​ണം പേ​വി​ഷ​ബാ​ധ​യേ​റ്റാ​ണെ​ന്ന് മ​ര​ണ​ശേ​ഷ​മാ​ണ്​ സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ച്​ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്​ പു​റ​ത്തു​വ​ന്ന​ത്.

    സെ​പ്റ്റം​ബ​ര്‍ അ​ഞ്ചി​ന് കൃ​ഷ്ണ​മ്മ​യെ പു​ത്ത​ന്‍പീ​ടി​ക ഭാ​ഗ​ത്തു തെ​രു​വു​നാ​യ ക​ടി​ച്ചി​രു​ന്നു. വ​ല​തു ക​ണ്ണി​ന്റെ പു​രി​ക​ത്താ​ണ് ക​ടി​യേ​റ്റ​ത്. ശ​രീ​ര​ത്തി​ന്റെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലും നാ​യ ക​ടി​ച്ചി​രു​ന്നു. പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട ജ​ന​റ​ല്‍ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ല്‍ നി​ന്ന് അ​ന്നു​മു​ത​ല്‍ വാ​ക്സി​നേ​ഷ​ന്‍ കൃ​ത്യ​മാ​യി പൂ​ര്‍ത്തി​യാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു. മൂ​ന്നു ദി​വ​സം മു​മ്പ് പ​നി ബാ​ധി​ച്ച​തി​നെ തു​ട​ര്‍ന്ന് കോ​ട്ട​യം മെ​ഡി​ക്ക​ല്‍ കോ​ള​ജ് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ല്‍ ചി​കി​ല്‍സ​യി​ലി​രി​ക്കേ വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച​യാ​ണ് കൃ​ഷ്ണ​മ്മ മ​രി​ച്ച​ത്.

    പേ​വി​ഷ ബാ​ധ​യു​ണ്ടാ​യി​ട്ടു​ണ്ടോ എ​ന്ന​റി​യാ​ന്‍ ന​ട​ത്തി​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യു​ടെ റി​പ്പോ​ര്‍ട്ടാ​ണ് ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം വ​ന്ന​ത്. കൃ​ഷ്ണ​മ്മ​യെ ക​ടി​ച്ച നാ​യ മ​റ്റു 13 പേ​രെ കൂ​ടി ക​ടി​ച്ചി​രു​ന്നു. ഈ ​നാ​യ​യെ പി​ന്നീ​ട് ച​ത്ത നി​ല​യി​ലും ക​ണ്ടെ​ത്തി. നാ​യ​ക്ക്​ പേ​വി​ഷ​ബാ​ധ സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ച​തോ​ടെ ക​ടി​യേ​റ്റ​വ​ര്‍ക്ക് ജാ​ഗ്ര​ത നി​ര്‍ദേ​ശം ന​ല്‍കി​യി​രു​ന്നു.

    ജി​ല്ല​യി​ൽ ഒ​രു വ​ര്‍ഷ​ത്തി​നി​ടെ പേ​വി​ഷ ബാ​ധ വാ​ക്സി​നെ​ടു​ത്ത ശേ​ഷം ന​ട​ക്കു​ന്ന മൂ​ന്നാ​മ​ത്തെ മ​ര​ണ​മാ​ണ് കൃ​ഷ്ണ​മ്മ​യു​ടേ​ത്. മു​മ്പ്​ ര​ണ്ട് വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി​ക​ളാ​ണ് സ​മാ​ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ല്‍ മ​രി​ച്ച​ത്. മു​ഖ​ത്തും ത​ല​യി​ലും ക​ടി​യേ​റ്റാ​ല്‍ വാ​ക്സി​നെ​ടു​ത്താ​ലും അ​പ​ക​ട​ക​ര​മാ​യ സാ​ഹ​ച​ര്യ​മാ​ണെ​ന്നാ​ണ് ആ​രോ​ഗ്യ​വ​കു​പ്പ് പ​റ​യു​ന്ന​ത്. ഇ​ത്ത​രം സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ വി​ദ​ഗ്ധ ചി​കി​ത്സ​ക്ക്​ മെ​ഡി​ക്ക​ല്‍ കോ​ള​ജു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് റ​ഫ​ര്‍ ചെ​യ്യു​ക​യാ​ണ് പ​തി​വ്. വാ​ക്സി​ന്റെ വി​ശ്വാ​സ്യ​ത​ക്കു​റ​വ​ല്ലെ​ന്നും വി​ഷ​ബാ​ധ വേ​ഗ​ത്തി​ല്‍ വ്യാ​പി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ് കാ​ര​ണ​മെ​ന്നു​മാ​ണ് ആ​രോ​ഗ്യ​വ​കു​പ്പ്​ വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണം.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:medical negligenceRabies
    News Summary - rabies death even after vaccine: family alleges medical negligence
    Similar News
    Next Story
    X