എം.എൽ.എ ഓഫിസ് ഒഴിയണം; വി.കെ. പ്രശാന്തിനോട് ആര്‍. ശ്രീലേഖ

എം.എൽ.എ ഓഫിസ് ഒഴിയണം; വി.കെ. പ്രശാന്തിനോട് ആര്. ശ്രീലേഖtext_fields
തിരുവനന്തപുരം: ശാസ്തമംഗലത്തെ കോര്പറേഷൻ കെട്ടിടത്തില് വാടകക്ക് പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന വി.കെ. പ്രശാന്തിന്റെ എം.എല്.എ ഓഫിസ് ഒഴിയണമെന്ന് വാര്ഡ് കൗണ്സിലർ ആര്. ശ്രീലേഖ.
തന്റെ ഓഫിസ് സൗകര്യപ്രദമായി പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതിന് പ്രശാന്ത് ഒഴിയണമെന്ന് ഫോണിലൂടെയാണ് ശ്രീലേഖ ആവശ്യപ്പെട്ടത്. കൗണ്സിൽ തീരുമാന പ്രകാരമാണ് പ്രശാന്തിന്റെ ഓഫിസ് ഇവിടെ പ്രവര്ത്തിക്കുന്നത്. അടുത്ത മാര്ച്ച് വരെ ഇതിന്റെ കാലാവധി ബാക്കിയുണ്ട്. കെട്ടിടം ഒഴിപ്പിക്കാൻ ബി.ജെ.പിക്കു ഭൂരിപക്ഷമുള്ള കൗൺസിൽ തീരുമാനിച്ചാൽ എം.എൽ.എക്ക് ഓഫിസ് ഒഴിയേണ്ടി വരും.
കൗൺസിലർക്ക് കോർപറേഷൻ കെട്ടിടത്തിൽ ഓഫിസ് വേണമെങ്കിൽ മേയർ വഴിയാണ് അനുമതി കിട്ടേണ്ടത്. കെട്ടിട സൗകര്യം ലഭ്യമാണോ എന്നു സെക്രട്ടറി പരിശോധിച്ച് നടപടിയെടുക്കും. കോർപറേഷന്റെ കെട്ടിടം വാർഡിൽ ലഭ്യമല്ലെങ്കിൽ മറ്റു കെട്ടിടങ്ങൾ വാടകക്ക് എടുക്കാം. എം.എൽ.എയോട് ഓഫിസ് ഒഴിയാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടത് സംബന്ധിച്ച് ശ്രീലേഖ ഇതുവരെ പരസ്യ പ്രതികരണം നടത്തിയിട്ടില്ല.
