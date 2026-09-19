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    വടിവാൾ ആക്രമണം: ക്വട്ടേഷൻ നേതാവ് ഉൾപ്പെടെ അഞ്ചുപേർ പിടിയിൽ

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    വടിവാൾ ആക്രമണം: ക്വട്ടേഷൻ നേതാവ് ഉൾപ്പെടെ അഞ്ചുപേർ പിടിയിൽ
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    തൊ​ടു​പു​ഴ: മു​ൻ വൈ​രാ​ഗ്യ​ത്തി​ൽ കാ​ർ ഇ​ടി​പ്പി​ച്ചു​നി​ർ​ത്തി യു​വാ​വി​നെ​യും സം​ഘ​ത്തെ​യും വ​ടി​വാ​ളു​കൊ​ണ്ട് ആ​ക്ര​മി​ച്ച കേ​സി​ൽ ക്വ​ട്ടേ​ഷ​ൻ നേ​താ​വ് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ അ​ഞ്ചു​പേ​ർ അ​റ​സ്റ്റി​ൽ. ഒ​ന്നാം​പ്ര​തി​യും സൂ​ത്ര​ധാ​ര​നു​മാ​യ കു​മാ​ര​മം​ഗ​ലം സ്വ​ദേ​ശി കു​ന്നേ​ൽ വീ​ട്ടി​ൽ കെ. ​ര​തീ​ഷ് (41), തൃ​ശൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി പ​ള്ളി​പ്പു​റം വീ​ട്ടി​ൽ റെ​ജി​ൻ പി. ​രാ​ജ് (ടു​ട്ടു-36), കു​മാ​രം​മം​ഗ​ലം മേ​ക്കു​ഴി​ക്കാ​ട്ടു വീ​ട്ടി​ൽ അ​ഖി​ൽ ലാ​ൽ​സ​ൺ (അ​മ്പ​ട്ട​ൻ-29 ), തൃ​ശൂ​ർ പ​ള്ളി​പ്പു​റം വീ​ട്ടി​ൽ പി.​എ. അ​ജി​ത്ത് (അ​യ്യ​പ്പ​ൻ-37), കാ​ളി​യാ​ർ സ്വ​ദേ​ശി ത​ച്ച​മ​റ്റ​ത്തി​ൽ അ​നു​ജി​ത്ത് മോ​ഹ​ൻ (കു​ഞ്ഞ​മ്പി​ളി) എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് തൊ​ടു​പു​ഴ പൊ​ലീ​സി​ന്റെ പി​ടി​യി​ലാ​യ​ത്.

    സം​ഭ​വ​ശേ​ഷം ത​മി​ഴ്നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടാ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ച ഇ​വ​രെ പാ​ല​ക്കാ​ട്ടു​നി​ന്ന് വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച രാ​ത്രി​യാ​ണ് പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്. ര​തീ​ഷും ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​നി​ര​യാ​യ കു​മാ​ര​മം​ഗ​ലം സ്വ​ദേ​ശി ക​രി​ക്കും​തോ​ട്ട​ത്തി​ൽ സ​നി​ത്ത് കെ. ​ശി​വ​നും (34) ത​മ്മി​ലെ വ്യ​ക്തി​വൈ​രാ​ഗ്യ​മാ​ണ് കാ​ര​ണ​മെ​ന്ന് തൊ​ടു​പു​ഴ ഡി​വൈ.​എ​സ്.​പി സ​ജി മാ​ർ​ക്കോ​സ് അ​റി​യി​ച്ചു. സ​നി​ത്തി​നെ കൊ​ല​പ്പെ​ടു​ത്ത​ണ​മെ​ന്ന ഉ​ദ്ദേ​ശ്യ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് പ്ര​തി​ക​ൾ എ​ത്തി​യ​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, പ​വ​ർ​ക​ട്ട് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ളാ​ൽ പ​ദ്ധ​തി പാ​ളു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    പി​ടി​യി​ലാ​യ​വ​ർ നി​ര​വ​ധി ക്രി​മി​ന​ൽ കേ​സു​ക​ളി​ൽ പ്ര​തി​ക​ളാ​ണ്. പ്ര​തി​ക​ൾ ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടാ​ൻ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച ആം​ബു​ല​ൻ​സും കൃ​ത്യം ന​ട​ത്തി​യ സ​മ​യ​ത്ത് സ​ഞ്ച​രി​ച്ച കാ​റും പി​ക് അ​പ് വാ​നും ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ലെ​ടു​ത്തി​ട്ടു​ണ്ട്. ആം​ബു​ല​ൻ​സ് പെ​രു​മ്പാ​വൂ​രി​ന് സ​മീ​പം കു​റു​പ്പം​പ​ടി​യി​ൽ ഉ​പേ​ക്ഷി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട നി​ല​യി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം ക​ണ്ടെ​ത്തി. ഇ​തി​ൽ​നി​ന്ന് വ​ടി​വാ​ളു​ക​ളും മ​റ്റും ല​ഭി​ച്ചു. ഈ ​വാ​ഹ​നം വി​ൽ​പ​ന​ക്ക് ര​ണ്ടു​മാ​സം മു​മ്പ് ര​തീ​ഷി​നെ ഏ​ൽ​പ്പി​ച്ച​താ​യി ഉ​ട​മ​യാ​യ പ​ന്നി​മ​റ്റ​ത്തെ ഡോ​ക്ട​ർ പൊ​ലീ​സി​നെ അ​റി​യി​ച്ചു.

    സ​നി​ത്തും സു​ഹൃ​ത്തു​ക്ക​ളാ​യ യു​വ​തി​ക​ളും സ​ഞ്ച​രി​ച്ച കാ​ർ ര​ണ്ടു വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് ത​ട​ഞ്ഞു​നി​ർ​ത്തി​യ​ശേ​ഷ​മാ​ണ് ആ​ക്ര​മി​ച്ച​ത്. സി.​ഐ കെ.​പി. മ​നേ​ഷി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ സ​ബ് ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​ർ​മാ​രാ​യ ജി​ബി​ൻ തോ​മ​സ്, അ​രു​ൺ ച​ന്ദ്ര​ൻ, അ​ന​ന്ദു​ശേ​ഖ​ർ, ഷം​സു​ദ്ദീ​ൻ, എ.​എ​സ്.​ഐ മ​ധു, സി.​പി.​ഒ​മാ​രാ​യ ബി​ജു, ജോ​യ്, അ​ജി​മോ​ൻ, റ​മീ​സ് സ​ലീം, ബാ​ബു എ​ന്നി​വ​ര​ട​ങ്ങി​യ സം​ഘ​മാ​ണ് പ്ര​തി​ക​ളെ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത​ത്. തെ​ളി​വെ​ടു​പ്പി​നു​ശേ​ഷം പ്ര​തി​ക​ളെ കോ​ട​തി​യി​ൽ ഹാ​ജ​രാ​ക്കി.

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    News Summary - quotation team arrest
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