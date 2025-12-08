Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    date_range 8 Dec 2025 10:42 PM IST
    date_range 8 Dec 2025 10:42 PM IST

    ഒന്നരക്കോടിയുടെ ക്വട്ടേഷൻ; സിനിമ സെറ്റിലെ ഗൂഢാലോചന

    മ​ഞ്ജു വാ​ര്യ​രു​മാ​യു​ള്ള വി​വാ​ഹ​ബ​ന്ധം ത​ക​ർ​ന്ന​തി​​ന്​ ന​ടി​യോ​ട്​ പ​ക​വീ​ട്ടാ​ൻ സു​നി​യു​ടെ സ​ഹാ​യ​ത്തോ​ടെ ദി​ലീ​പ്​ മെ​ന​ഞ്ഞ ത​ന്ത്ര​ങ്ങ​ൾ വി​വ​രി​ക്കു​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു​ പൊ​ലീ​സി​ന്‍റെ റി​മാ​ൻ​ഡ്​ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്​
    കൊ​ച്ചി: ന​ടി​യെ ആ​ക്ര​മി​ക്കാ​ൻ ദി​ലീ​പും​ പ​ൾ​സ​ർ സു​നി​യും ചേ​ർ​ന്ന്​ ര​ണ്ടു​​ഘ​ട്ട​മാ​യി ന​ട​ത്തി​യ​ത്​ ആ​സൂ​ത്രി​ത ഗൂ​ഢാ​ലോ​ച​ന എ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു പൊ​ലീ​സ്​ ക​ണ്ടെ​ത്ത​ൽ. നാ​ലു​വ​ർ​ഷം മു​മ്പ്​ തു​ട​ങ്ങി​യ ഗൂ​ഢാ​ലോ​ച​ന​യാ​ണ്​ 2017 ഫെ​ബ്രു​വ​രി 17ന്​ ​നാ​ടി​നെ ന​ടു​ക്കി​യ സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ ക​ലാ​ശി​ച്ച​ത്. മ​ഞ്ജു വാ​ര്യ​രു​മാ​യു​ള്ള വി​വാ​ഹ​ബ​ന്ധം ത​ക​ർ​ന്ന​തി​​ന്​ ന​ടി​യോ​ട്​ പ​ക​വീ​ട്ടാ​ൻ സു​നി​യു​ടെ സ​ഹാ​യ​ത്തോ​ടെ ദി​ലീ​പ്​ മെ​ന​ഞ്ഞ ത​ന്ത്ര​ങ്ങ​ൾ വി​വ​രി​ക്കു​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു​ പൊ​ലീ​സി​ന്‍റെ റി​മാ​ൻ​ഡ്​ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്.

    ഗൂ​ഢാ​ലോ​ച​ന​യു​ടെ തു​ട​ക്കം 2013 മാ​ർ​ച്ചി​ലാ​ണ്. താ​ര​സം​ഘ​ട​ന​യാ​യ ‘അ​മ്മ’ വി​ദേ​ശ​ത്ത്​ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച സ്​​റ്റേ​ജ്​ ഷോ​യു​ടെ റി​ഹേ​ഴ്​​സ​ലു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട്​ മാ​ർ​ച്ച്​ 26 മു​ത​ൽ ഏ​പ്രി​ൽ ഏ​ഴു​വ​രെ ദി​ലീ​പ്​ എ​റ​ണാ​കു​ളം എം.​ജി റോ​ഡി​ലെ ഹോ​ട്ട​ലി​ൽ താ​മ​സി​ച്ചി​രു​ന്നു. താ​നും ന​ടി കാ​വ്യ മാ​ധ​വ​നു​മാ​യു​ള്ള ബ​ന്ധ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച്​ ഭാ​ര്യ മ​ഞ്ജു വാ​ര്യ​രെ അ​റി​യി​ച്ചെ​ന്ന്​ ആ​രോ​പി​ച്ച്​ ഇ​വി​ടെ​വെ​ച്ച്​ ന​ടി​യോ​ട്​ സ​ഹ​താ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യ​ത്തി​ൽ ദി​ലീ​പ്​ പൊ​ട്ടി​​ത്തെ​റി​ച്ചു.

    ന​ട​ൻ സി​ദ്ദീ​ഖ്​ അ​ട​ക്കം ഇ​ട​പെ​ട്ടാ​ണ്​ രം​ഗം ശാ​ന്ത​മാ​ക്കി​യ​ത്. അ​ന്ന്​ ന​ട​ൻ മു​കേ​ഷി​​ന്‍റെ ​ഡ്രൈ​വ​റാ​യി​രു​ന്ന പ​ൾ​സ​ർ സു​നി പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ളെ​ല്ലാം പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​മെ​ന്ന്​ പ​റ​ഞ്ഞ്​ ദി​ലീ​പു​മാ​യി അ​ടു​ത്തു. തു​ട​ർ​ന്ന്, ന​ടി​യോ​ട്​ പ്ര​തി​കാ​രം വീ​ട്ടാ​നു​ള്ള പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ ഹോ​ട്ട​ലി​ലെ 410ാം ന​മ്പ​ർ മു​റി​യി​ലും പി​ന്നീ​ട്​ ദി​ലീ​പി​​ന്‍റെ ബി.​എം.​ഡ​ബ്ല്യു കാ​റി​ലും​വെ​ച്ച്​ ഇ​രു​വ​രും ച​ർ​ച്ച​ചെ​യ്​​തു. ‘അ​മ്മ’​യു​ടെ വി​ദേ​ശ ഷോ​യു​ടെ വി.​​ഐ.​പി പാ​സ്​ സു​നി​ക്ക്​ ദി​ലീ​പ്​ ന​ൽ​കി. ഇ​തി​നി​ടെ, മു​കേ​ഷി​​​ന്‍റെ ഡ്രൈ​വ​ർ ജോ​ലി​യി​ൽ​നി​ന്ന്​ സു​നി മാ​റി​യി​രു​ന്നു. ത​​ന്‍റെ വി​വാ​ഹ​ബ​ന്ധം ത​ക​ർ​ന്ന​തു​പോ​ലെ ന​ടി​യു​ടെ ജീ​വി​ത​വും ത​ക​ർ​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു ദി​ലീ​പി​​ന്‍റെ ല​ക്ഷ്യം. എ​ന്നാ​ൽ, പി​ന്നീ​ട്​ മൂ​ന്നു​​വ​ർ​ഷ​ത്തോ​ളം കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ മു​ന്നോ​ട്ടു​പോ​യി​ല്ല. 2016ൽ ‘​ജോ​ർ​ജേ​ട്ട​ൻ​സ്​ പൂ​രം’ സി​നി​മ​യു​ടെ സെ​റ്റി​ലാ​യി​രു​ന്നു ഗൂ​ഢാ​ലോ​ച​ന​യു​ടെ ര​ണ്ടാം​ഘ​ട്ടം.

