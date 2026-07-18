ചോദ്യപേപ്പർ മാറി നൽകി; പി.എസ്.സി പരീക്ഷ മാറ്റിവെച്ചു, ഉച്ചക്ക് രണ്ടിന് നടക്കേണ്ട പരീക്ഷ റദ്ദാക്കിയത് ഒരുമണിക്ക്

ചോദ്യപേപ്പർ മാറി നൽകി; പി.എസ്.സി പരീക്ഷ മാറ്റിവെച്ചു, ഉച്ചക്ക് രണ്ടിന് നടക്കേണ്ട പരീക്ഷ റദ്ദാക്കിയത് ഒരുമണിക്ക്text_fields
തിരുവനന്തപുരം: പി.എസ്.സി പരീക്ഷയുടെ ചോദ്യപേപ്പർ മാറി നൽകിയതിനെത്തുടർന്ന് ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം നടക്കാനിരുന്ന ലാസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് പ്രിലിമിനറി പരീക്ഷ മാറ്റിവെച്ചു. ആലപ്പുഴ ലജനത് സ്കൂളിൽ നടന്ന പരീക്ഷയിലാണ് ചോദ്യപേപ്പർ മാറി നൽകിയത്. ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ടിന് നടക്കേണ്ട പരീക്ഷയാണ് ഒരുമണിക്ക് റദ്ദാക്കിയത്.
ഉദ്യോഗാർഥികൾ കൂടുതലായതിനാൽ രാവിലെയും ഉച്ചയ്ക്കുമായി രണ്ടു ഘട്ടങ്ങളിലായിട്ടായിരുന്നു പരീക്ഷ നിശ്ചയിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ ആലപ്പുഴയിൽ രാവിലെത്തെ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഉച്ചക്ക് നടക്കാനിരുന്ന പരീക്ഷയുടെ ചോദ്യപേപ്പർ പൊട്ടിച്ചു നൽകുകയായിരുന്നു. പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞ ശേഷമാണ് അബദ്ധം മനസ്സിലായത്. ഇത് പി.എസ്.സിയെ അറിയിക്കുകയും ഉച്ചക്ക് ശേഷം നടക്കേണ്ടിയിരുന്ന പരീക്ഷ റദ്ദാക്കുകയുമായിരുന്നു. പുതുക്കിയ തീയതി പിന്നീട് അറിയിക്കും.
ആലപ്പുഴ കേന്ദ്രത്തിലാണ് ചോദ്യപേപ്പർ മാറി നൽകിയത്. ആസൂത്രണ ബോർഡിലെ നിയമന തട്ടിപ്പിൽ കേസ് അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുന്നതിനിടെയാണ് മറ്റൊരു വീഴ്ച കൂടി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടത്.
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