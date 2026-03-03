Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    3 March 2026 7:31 AM IST
    Updated On
    3 March 2026 7:31 AM IST

    ക്വാറികൾക്ക്​ പ്രവർത്തനാനുമതി നൽകുന്നു

    ക്വാറികൾക്ക്​ പ്രവർത്തനാനുമതി നൽകുന്നു
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നാ​നു​മ​തി മു​ട​ങ്ങി​ക്കി​ട​ക്കു​ന്ന ക്വാ​റി​ക​ൾ​ക്ക്​ സ​ത്യ​വാ​ങ്​​മൂ​ല​വും ബാ​ങ്ക്​ ഗ്യാ​ര​ണ്ടി​യും വാ​ങ്ങി അ​നു​മ​തി ന​ൽ​കാ​ൻ മ​ന്ത്രി​സ​ഭാ യോ​ഗം തീ​രു​മാ​നി​ച്ചു. പ​തി​ച്ചു ന​ൽ​കി​യ ഭൂ​മി​യി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു​വ​രു​ന്ന ക്വാ​റി​ക​ളെ ക്ര​മ​വ​ത്ക​രി​ക്കാ​ൻ ച​ട്ട​ങ്ങ​ളാ​യെ​ങ്കി​ലും ഫീ​സ് സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന പോ​ർ​ട്ട​ലു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട സാ​ങ്കേ​തി​ക പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ കാ​ര​ണം കാ​ല​താ​മ​സം നേ​രി​ടു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ലാ​ണി​തെ​ന്നാ​ണ്​ സ​ർ​ക്കാ​ർ വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണം.

    പ​തി​ച്ചു​ന​ൽ​കി​യ ഭൂ​മി ക്വാ​റി​യി​ങ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​നു​വേ​ണ്ടി ക്ര​മ​വ​ത്ക​രി​ക്കു​ന്ന സ​മ​യ​ത്ത് ച​ട്ട​പ്ര​കാ​ര​മു​ള്ള ഫീ​സ് അ​ട​ക്കാ​മെ​ന്ന സ​ത്യ​വാ​ങ്മൂ​ലം ഉ​ട​മ​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് വാ​ങ്ങും. ച​ട്ട​പ്ര​കാ​ര​മു​ള്ള ബാ​ങ്ക് ​ഗ്യാ​ര​ണ്ടി​യും വാ​ങ്ങും. ക്വാ​റി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​ന് ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ മ​റ്റെ​ല്ലാ ലൈ​സ​ൻ​സു​ക​ളും ല​ഭി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടെ​ങ്കി​ൽ ധ​ന, നി​യ​മ വ​കു​പ്പു​ക​ൾ അം​ഗീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന സ​ത്യ​വാ​ങ്മൂ​ല​ത്തി​ന്‍റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​ണ് അ​നു​മ​തി ന​ൽ​കു​ക.

