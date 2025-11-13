Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 13 Nov 2025 10:36 PM IST
    Updated On
    date_range 13 Nov 2025 10:36 PM IST

    'ഇവരൊന്നും തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കാൻ പാടില്ല..!', സ്ഥാനാർഥിയുടെ യോഗ്യത എന്ത്..?; മാർഗനിർദേശം പുറപ്പെടുവിച്ചു

    ഇവരൊന്നും തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കാൻ പാടില്ല..!, സ്ഥാനാർഥിയുടെ യോഗ്യത എന്ത്..?; മാർഗനിർദേശം പുറപ്പെടുവിച്ചു
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ മ​ത്സ​രി​ക്കാ​നു​ള്ള സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ യോ​ഗ്യ​ത​ക​ളും അ​യോ​ഗ്യ​ത​ക​ളും സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ൻ മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദേ​ശം പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി. സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​ർ, കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​ർ, ത​ദ്ദേ​ശ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യി​ലെ​യും അ​വ നി​യ​ന്ത്രി​ക്കു​ന്ന കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​നു​ക​ളി​ലെ​യും ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ​ക്ക് മ​ത്സ​രി​ക്കാ​നാ​വി​ല്ല. സ​ർ​ക്കാ​റി​ന് 51 ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ൽ കു​റ​യാ​തെ ഓ​ഹ​രി​യു​ള്ള ക​മ്പ​നി​ക​ളി​ലെ​യും സ​ഹ​ക​ര​ണ സം​ഘ​ങ്ങ​ളി​ലെ​യും ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ​ക്കും മ​ത്സ​രി​ക്കാ​നാ​വി​ല്ല.

    ബോ​ർ​ഡു​ക​ളി​ലോ സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​ക​ളി​ലോ ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്ന​വ​ർ​ക്കും ഇ​തേ നി​യ​ന്ത്ര​ണം ബാ​ധ​കം. പാ​ർ​ട് ടൈം ​ജീ​വ​ന​ക്കാ​രും ഓ​ണ​റേ​റി​യം വാ​ങ്ങി ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്ന​വ​രും ഇ​തി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടും. അം​ഗ​ൻ​വാ​ടി ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ​ക്കും ആ​ശ വ​ർ​ക്ക​ർ​മാ​ർ​ക്കും മ​ത്സ​രി​ക്കാം. സാ​ക്ഷ​ര​ത പ്രേ​ര​ക്മാ​ർ​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ൽ മാ​ത്ര​മേ മ​ത്സ​രി​ക്കാ​നാ​കൂ. സ​ർ​ക്കാ​റി​ന് 51 ശ​ത​മാ​നം ഓ​ഹ​രി​യി​ല്ലാ​ത്ത പ്രാ​ഥ​മി​ക സ​ഹ​ക​ര​ണ സം​ഘ​ങ്ങ​ളി​ലെ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ​ക്ക് മ​ത്സ​രി​ക്കാം.

    കെ.​എ​സ്.​ആ​ർ.​ടി.​സി, വൈ​ദ്യു​തി ബോ​ർ​ഡ്, എം​പാ​ന​ൽ ക​ണ്ട​ക്ട​ർ​മാ​ർ, എം​പ്ലോ​യ്മെ​ന്റ് എ​ക്സ്ചേ​ഞ്ചി​ലൂ​ടെ താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക​മാ​യി നി​യ​മി​ത​രാ​യ​വ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ​ക്ക്​ മ​ത്സ​രി​ക്കാ​ൻ അ​യോ​ഗ്യ​ത​യു​ണ്ട്. കു​ടും​ബ​ശ്രീ സി.​ഡി.​എ​സ് ചെ​യ​ർ​പേ​ഴ്സ​ൻ​മാ​ർ​ക്ക് മ​ത്സ​രി​ക്കാം. എ​ന്നാ​ൽ, സി.​ഡി.​എ​സ് അ​ക്കൗ​ണ്ട​ന്റു​മാ​ർ​ക്ക് മ​ത്സ​രി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യി​ല്ല. സ​ർ​ക്കാ​റു​മാ​യോ ത​ദ്ദേ​ശ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യോ ക​രാ​റി​ൽ ഏ​ർ​പ്പെ​ട്ട​വ​ർ​ക്ക് മ​ത്സ​രി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യി​ല്ല. 1951ലെ ​ജ​ന​പ്രാ​തി​നി​ധ്യ നി​യ​മ​ത്തി​ലെ എ​ട്ടാം വ​കു​പ്പി​ൽ പ​രാ​മ​ർ​ശി​ച്ച കു​റ്റ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ശി​ക്ഷി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​വ​ർ, സാ​ൻ​മാ​ർ​ഗി​ക ദൂ​ഷ്യം ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ട കു​റ്റ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മൂ​ന്നു​മാ​സ​ത്തി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ ത​ട​വു​ശി​ക്ഷ ല​ഭി​ച്ച​വ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ​ക്ക് അ​യോ​ഗ്യ​ത​യു​ണ്ട്.

    ശി​ക്ഷി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടാ​ൽ ശി​ക്ഷ ക​ഴി​ഞ്ഞ്​ ആ​റ് വ​ർ​ഷ​ത്തേ​ക്കാ​ണ് അ​യോ​ഗ്യ​ത. അ​ഴി​മ​തി​ക്കോ കൂ​റി​ല്ലാ​യ്മ​ക്കോ പി​രി​ച്ചു​വി​ട്ട ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ​ക്ക് അ​ഞ്ച് വ​ർ​ഷ​ത്തേ​ക്ക് അ​യോ​ഗ്യ​ത​യു​ണ്ടാ​കും. കൂ​റു​മാ​റ്റ നി​രോ​ധ​ന നി​യ​മ​പ്ര​കാ​രം അ​യോ​ഗ്യ​രാ​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​വ​ർ​ക്ക് ആ​റു​വ​ർ​ഷം അ​യോ​ഗ്യ​ത​യു​ണ്ട്. ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ മ​ത്സ​രി​ച്ച​തി​നു​ശേ​ഷം ചെ​ല​വു​ക​ണ​ക്ക് സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കാ​ത്ത​വ​ർ​ക്ക് അ​ഞ്ചു​വ​ർ​ഷ​ത്തേ​ക്ക് അ​യോ​ഗ്യ​ത​യു​ണ്ടാ​കും.

    സ​ർ​ക്കാ​റു​മാ​യോ ത​ദ്ദേ​ശ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യോ ക​രാ​റി​ൽ വീ​ഴ്ച വ​രു​ത്തി​യ​തി​നാ​ൽ ബ്ലാ​ക്ക് ലി​സ്റ്റി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ട​വ​ർ, ത​ദ്ദേ​ശ സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ന്റെ ധ​ന​ന​ഷ്ട​ത്തി​ന് ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ക​ളാ​യി ഓം​ബു​ഡ്സ്മാ​ൻ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​വ​ർ എ​ന്നി​വ​രും അ​യോ​ഗ്യ​രാ​ണ്. അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​രാ​യി പ്രാ​ക്ടീ​സ് ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​ൽ​നി​ന്ന് വി​ല​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​വ​രും ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ത​ദ്ദേ​ശ സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​നു​വേ​ണ്ടി പ്ര​തി​ഫ​ലം പ​റ്റി ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്ന അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​രും മ​ത്സ​രി​ക്കാ​ൻ പാ​ടി​ല്ല.

    അ​തേ​സ​മ​യം, ഒ​രു ത​ദ്ദേ​ശ സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ലെ ഒ​ന്നി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ വാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ൽ പ​ത്രി​ക ന​ൽ​കി​യാ​ൽ എ​ല്ലാം നി​ര​സി​ക്കും. എ​ന്നാ​ൽ, ത്രി​ത​ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ൽ വ്യ​ത്യ​സ്ത ത​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ മ​ത്സ​രി​ക്കാം. വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ യോ​ഗ്യ​ത, ക്രി​മി​ന​ൽ കേ​സു​ക​ൾ, ആ​സ്തി​യും ബാ​ധ്യ​ത​യും, സ​ർ​ക്കാ​റി​നോ ഏ​തെ​ങ്കി​ലും ത​ദ്ദേ​ശ സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​നോ ന​ൽ​കാ​നു​ള്ള കു​ടി​ശ്ശി​ക, അ​യോ​ഗ്യ​ത​യു​ണ്ടാ​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ങ്കി​ൽ അ​ക്കാ​ര്യം തു​ട​ങ്ങി​യ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ പ​ത്രി​ക​യോ​ടൊ​പ്പം സ​മ​ർ​പ്പി​ക്ക​ണം.

    Local Body Election qualification Election Candidate Kerala
    News Summary - Qualification of the candidate; issued guidelines
