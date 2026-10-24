Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Posted On
    date_range
    Updated On
    date_range

    ഖത്തർ കെ.എം.സി.സി ഫണ്ട് കവർച്ച: ആരോപണങ്ങൾ നിഷേധിച്ച് കമറുദ്ദീൻ; റോട്ടാന റസാഖ്, ഹസ്സൻ എന്നിവരെ ദീർഘകാലമായി പരിചയമുണ്ട്

    text_fields
    bookmark_border
    ഖത്തർ കെ.എം.സി.സി ഫണ്ട് കവർച്ച: ആരോപണങ്ങൾ നിഷേധിച്ച് കമറുദ്ദീൻ; റോട്ടാന റസാഖ്, ഹസ്സൻ എന്നിവരെ ദീർഘകാലമായി പരിചയമുണ്ട്
    cancel

    കോഴിക്കോട്: ഖത്തർ കെ.എം.സി.സി ഓഫിസ് കവർച്ചയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആരോപണമുയരുന്ന റോട്ടാന റസാഖ്, പ്രതിപ്പട്ടികയിലുള്ള ഹസ്സൻ എന്നിവരെ പരിചയമുണ്ടെന്ന് കമറുദ്ദീൻ. ഇവർ നാട്ടുകാരും ദീർഘകാലമായി അടുത്ത പരിചയമുള്ളവരുമാണെന്നും കമറുദ്ദീൻ പറഞ്ഞു. അതേസമയം, തനിക്കെതിരെ നടക്കുന്ന ആരോപണങ്ങളിൽ ഗൂഢാലോചനയുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.

    നേരത്തേ എടുത്തുവെച്ച ഓഡിയോ സന്ദേശങ്ങൾ തനിക്കെതിരെ പ്രചരിപ്പിക്കുകയാണ്. അത്തരം ഓഡിയോ സന്ദേശങ്ങൾ വ്യാജമാണെന്നും ഗൂഢാലോചനയുടെ ഭാഗമായി നിർമിച്ചതാണെന്നും കമറുദ്ദീൻ പറയുന്നു. പിടിയിലായ ബാലകൃഷ്ണൻ, ഷാജി എന്നിവരുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല. അവരെ ഇതുവരെ നേരിട്ടു കണ്ടിട്ടില്ല. ആരോപണങ്ങൾക്കെതിരെ തിങ്കളാഴ്ച പരാതി നൽകുമെന്നും നിയമനടപടികളുമായി മുന്നോട്ടുപോകുമെന്നും കമറുദ്ദീൻ പറഞ്ഞു.

    Show Full Article
    25% Off
    E-Paper First Page
    Today
    Today's Edition is out

    Want the complete newspaper?

    Print Replica Crop & Save India & GCC Zoom in and zoom out
    Click here for the full edition →
    Use code SAVE25
    News Summary - Kamaruddin Denies Allegations; Says He Has Known Rotana Razak and Hassan for Long
    Next Story
    X