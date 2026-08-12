Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightപി.വി. സാമി അവാർഡ്...
    Kerala
    Posted On
    date_range 12 Aug 2026 11:44 PM IST
    Updated On
    date_range 12 Aug 2026 11:44 PM IST

    പി.വി. സാമി അവാർഡ് എം.പി. അഹമ്മദിന്

    text_fields
    bookmark_border
    പി.വി. സാമി അവാർഡ് എം.പി. അഹമ്മദിന്
    cancel

    കോ​ഴി​ക്കോ​ട്: പി.​വി. സാ​മി മെ​മ്മോ​റി​യ​ൽ ഇ​ൻ​ഡ​സ്ട്രി​യ​ൽ ആ​ൻ​ഡ് സോ​ഷ്യോ ക​ൾ​ച്ച​റ​ൽ അ​വാ​ർ​ഡ് മ​ല​ബാ​ർ ഗ്രൂ​പ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ എം.​പി. അ​ഹ​മ്മ​ദി​ന്. പി.​വി. സാ​മി​യെ പോ​ലെ കോ​ഴി​​ക്കോ​ട്ടു​നി​ന്ന് വ​ള​രെ ചെ​റി​യ രീ​തി​യി​ൽ ബി​സി​ന​സ് ആ​രം​ഭി​ച്ച് ക​ഠി​നാ​ധ്വാ​ന​ത്തി​ലൂ​ടെ​യും ഭാ​വ​നാ​പൂ​ർ​ണ​മാ​യും ത​ന്റെ മേ​ഖ​ല​യെ വ​ള​ർ​ത്തി​യു​മാ​ണ് വ​ലി​യ വി​ജ​യ​ങ്ങ​ളു​ണ്ടാ​ക്കി​യ​ത് എ​ന്ന് അ​വാ​ർ​ഡ് ജൂ​റി വി​ല​യി​രു​ത്തി. 14 രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ മ​ല​ബാ​ർ ഗ്രൂ​പി​ന്റെ സാ​ന്നി​ധ്യ​മു​ണ്ട്. വ്യ​വ​സാ​യ രം​ഗ​ത്തെ​യും സാ​മൂ​ഹി​ക ​സേ​വ​ന​രം​ഗ​ത്തെ​യും മി​ക​വ് മു​ൻ​നി​ർ​ത്തി​യാ​ണ് അ​വാ​ർ​ഡ് ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്.

    മാ​തൃ​ഭൂ​മി മാ​നേ​ജി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ എം.​വി. ശ്രേ​യാം​സ് കു​മാ​ർ ചെ​യ​ർ​മാ​നും ഡോ. ​സി.​കെ. രാ​മ​ച​ന്ദ്ര​ൻ, സ​ത്യ​ൻ അ​ന്തി​ക്കാ​ട് എ​ന്നി​വ​ർ അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​മാ​യ ജൂ​റി​യാ​ണ് അ​വാ​ർ​ഡ് ജേ​താ​വി​നെ തെ​ര​​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത​ത്.

    പി.​വി. സാ​മി​യു​ടെ ച​ര​മ​ദി​ന​മാ​യ സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ ഒ​ന്നി​ന് കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ക​ണ്ടം​കു​ളം മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ സാ​ഹി​ബ് മെ​മ്മോ​റി​യ​ൽ ജൂ​ബി​ലി ഹാ​ളി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി വി.​ഡി. സ​തീ​ശ​ൻ അ​വാ​ർ​ഡ് സ​മ്മാ​നി​ക്കു​മെ​ന്ന്​ പി.​വി. സാ​മി മെ​മ്മോ​റി​യ​ൽ മാ​നേ​ജി​ങ് ട്ര​സ്റ്റി പി.​വി. ച​ന്ദ്ര​ൻ അ​റി​യി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:malabar groupMP AhmedMemorial AwardKozhikode
    News Summary - PV Sami Award for Malabar Group Chairman MP Ahmed
    Similar News
    Next Story
    X