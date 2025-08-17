Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    17 Aug 2025 12:15 AM IST
    Updated On
    date_range 17 Aug 2025 12:15 AM IST

    മു​ജീ​ബ് എ​ന്ന​യാ​ൾ ഷാ​ജ​ൻ സ്ക​റി​യ​യെ​യോ അ​ജി​ത്കു​മാ​റി​നെ​യോ ക​ണ്ടി​ട്ടി​ല്ല, അ​ൻ​വ​റി​ന്‍റെ പ​രാ​തി​ക​ൾ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ര​ഹി​ത​മെ​ന്ന്; ‘വെള്ളപൂശിയ’ റിപ്പോർട്ട് പുറത്ത്

    റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് പു​റ​ത്തു​വി​ടാ​ൻ മ​ടി​ച്ച് സ​ർ​ക്കാ​ർ
    PV Anvar, MR Ajith Kumar
    പി.വി അൻവർ, എം.ആർ. അജിത് കുമാർ

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: എ.​ഡി.​ജി.​പി എം.​ആ​ർ. അ​ജി​ത്കു​മാ​റി​നെ​തി​രെ പി.​വി. അ​ൻ​വ​ർ ഉ​യ​ർ​ത്തി​യ അ​ഴി​മ​തി ആ​രോ​പ​ണ​ങ്ങ​ളെ​ല്ലാം വ്യാ​ജ​വും അ​ടി​സ്ഥാ​ന ര​ഹി​ത​വു​മെ​ന്ന് ‘ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ’ വി​ജി​ല​ന്‍സ് റി​പ്പോ​ര്‍ട്ട് പു​റ​ത്ത്. റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം വി​ജി​ല​ൻ​സ് കോ​ട​തി ത​ള്ളി​യ​തി​ന് പി​ന്നാ​ലെ​യാ​ണ് മു​ൻ മേ​ധാ​വി​യെ വെ​ള്ള​പൂ​ശി വി​ജി​ല​ൻ​സ് തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം സ്പെ​ഷ​ൽ ഇ​ൻ​വെ​സ്റ്റി​ഗേ​ഷ​ൻ യൂ​നി​റ്റ് എ​സ്.​പി സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച 70 പേ​ജു​ള്ള റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ല​ഭി​ച്ച​ത്. പ​രാ​തി​ക​ളെ​ല്ലാം അ​ൻ​വ​റി​ന്‍റെ ആ​രോ​പ​ണ​ങ്ങ​ൾ മാ​ത്ര​മെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു വി​ജി​ല​ൻ​സ് ക​ണ്ടെ​ത്ത​ൽ.

    തേ​ക്കു​മ​രം മു​റി​ച്ചു​ക​ട​ത്തി​യ കേ​സി​ൽ അ​ജി​ത്കു​മാ​റി​ന് ബ​ന്ധ​മി​ല്ലെ​ന്ന് പ​റ​യു​ന്ന വി​ജി​ല​ൻ​സ്, ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട എ​ല്ലാ​രേ​ഖ​യും മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല പൊ​ലീ​സ് മേ​ധാ​വി​യു​ടെ ഓ​ഫി​സി​ൽ ല​ഭ്യ​മാ​ണെ​ന്നും 2020ൽ ​അ​ന്ന​ത്തെ ജി​ല്ല പൊ​ലീ​സ് മേ​ധാ​വി നി​യ​മാ​നു​സൃ​ത ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യാ​ണ് തേ​ക്ക് മു​റി​ച്ച് ലേ​ലം ചെ​യ്ത​തെ​ന്നും റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ൽ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ണി​ക്കു​ന്നു.

    ഷാ​ജ​ൻ സ്ക​റി​യ​ക്കെ​തി​രാ​യ ഐ.​ടി ആ​ക്ട് കേ​സി​ൽ പ​രാ​തി​യി​ൽ പ​റ​യു​ന്ന മു​ജീ​ബ് എ​ന്ന​യാ​ൾ ഷാ​ജ​ൻ സ്ക​റി​യ​യെ​യോ അ​ജി​ത്കു​മാ​റി​നെ​യോ ക​ണ്ടി​ട്ടി​ല്ല. പ​ണ​മി​ട​പാ​ട് ന‌​ട​ത്തി​യി​ട്ടു​മി​ല്ല. ഇ​ന്റ​ർ​നെ​റ്റ് കാ​ൾ വ​ഴി​യാ​ണ് ത​നി​ക്ക് വി​വ​രം ല​ഭി​ച്ച​തെ​ന്ന് പി.​വി. അ​ൻ​വ​ർ പ​റ​ഞ്ഞി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, ഷാ​ജ​ൻ സ്ക​റി​യ​ക്കെ​തി​രെ കേ​സ് എ​ടു​ത്ത​ശേ​ഷം ആ​റ് മാ​സ കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ അ​ങ്ങ​നെ​യൊ​രു കാ​ൾ വ​ന്ന​തി​ന്‍റെ തെ​ളി​വ് ല​ഭ്യ​മാ​യി​ല്ല.

    നി​കു​തി വെ​ട്ടി​ച്ച് വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ളം വ​ഴി കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന സ്വ​ർ​ണം ത​ട്ടി​യെ​ടു​ത്ത് ഉ​രു​ക്കി തൂ​ക്ക​ത്തി​ൽ മാ​റ്റം​വ​രു​ത്തി 30-40 ശ​ത​മാ​നം സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി​യെ​ന്ന പ​രാ​തി​യി​ൽ അ​ജി​ത്കു​മാ​ര്‍ ഇ​ട​പെ​ട്ടി​ല്ലെ​ന്നാ​ണ് പൊ​ലീ​സു​കാ​രു​ടെ മൊ​ഴി​യെ​ന്ന് റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു. ഡി.​സി.​പി സു​ജി​ത് ദാ​സ്, ക​രി​പ്പൂ​ർ സ്റ്റേ​ഷ​നി​ലെ മു​ൻ എ​സ്.​എ​ച്ച്.​ഒ, അ​പ്രൈ​സ​ർ ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ, ആ​റ് പൊ​ലീ​സു​കാ​ർ എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് അ​ജി​ത്കു​മാ​റി​ന് അ​നു​കൂ​ല​മാ​യി മൊ​ഴി ന​ൽ​കി​യ​ത്. ക​വ​ടി​യാ​റി​ലെ വീ​ട് നി​ര്‍മാ​ണം നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യാ​ണെ​ന്നും കൃ​ത്യ​മാ​യ ബാ​ങ്ക് രേ​ഖ​യു​ണ്ടെ​ന്നും റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ലു​ണ്ട്.

    അ​ജി​ത്കു​മാ​റി​ന്‍റെ ഭാ​ര്യ പി.​എ​സ്. ഉ​ഷ​യു​ടെ പേ​രി​ലു​ള്ള 9.5 സെ​ന്‍റ് ഭൂ​മി​യി​ൽ എ​സ്.​ബി.​ഐ​യി​ൽ​നി​ന്ന് 1.50 കോ​ടി രൂ​പ വാ​യ്പ​യെ​ടു​ത്താ​ണ് നി​ർ​മാ​ണം. ഫ്ലാ​റ്റ് വി​ൽ​പ​ന​യി​ലും സാ​മ്പ​ത്തി​ക ക്ര​മ​ക്കേ​ടി​ല്ലെ​ന്നാ​ണ് ക​ണ്ടെ​ത്ത​ൽ. 2009ലാ​ണ് ഫ്ലാ​റ്റ് വാ​ങ്ങാ​ൻ ക​രാ​ർ ഒ​പ്പി​ട്ട​ത്. 2010ൽ 34 ​ല​ക്ഷ​ത്തോ​ളം രൂ​പ കൊ​ണ്ടൂ​ർ ബി​ൾ​ഡേ​ഴ്സി​ന് ബാ​ങ്ക് മു​ഖാ​ന്തി​രം നി​ൽ​കി. ഫ്ലാ​റ്റ് പൂ​ർ​ത്തി​ക​ര​ണ​ശേ​ഷം 2012ലാ​ണ് ഉ​ട​മ​സ്ഥ​ർ​ക്ക് ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, ബി​ൾ​ഡേ​ഴ്സ് ഉ​ട​മ ശി​വ​പ്ര​സാ​ദും അ​ജി​ത്കു​മാ​റും ത​മ്മി​ൽ നേ​രി​ട്ട് കാ​ണാ​ൻ ക​ഴി​യാ​തെ​വ​ന്ന​തോ​ടെ ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ നീ​ണ്ടു. ഫ്ലാ​റ്റ് വി​ൽ​ക്കാ​ൻ തീ​രു​മാ​നി​ച്ച​പ്പോ​ഴാ​ണ് 2016 ഫെ​ബ്രു​വ​രി 19ന് ​അ​ജി​ത്കു​മാ​റി​ന്‍റെ പേ​രി​ലേ​ക്ക് പ്ര​മാ​ണം ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത​ത്.

    തു​ട​ർ​ന്ന് 2016 ഫെ​ബ്രു​വ​രി 29ന് ​ലൈ​ല അ​ശോ​കി​ന് 64 ല​ക്ഷം രൂ​പ​ക്ക് വി​റ്റു. 10 ദി​വ​സം കൊ​ണ്ട് ഇ​ര​ട്ടി​വി​ല​ക്ക് വി​ൽ​പ​ന ന​ട​ത്തി​യ​ത​ല്ലെ​ന്ന അ​ജി​ത്കു​മാ​റി​ന്‍റെ മൊ​ഴി സാ​ധൂ​ക​രി​ച്ച് വി​ജി​ല​ൻ​സ് അ​ന്വേ​ഷ​ണം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    പുറത്തുവിടാൻ മടിച്ച് സർക്കാർ

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: എ.​ഡി.​ജി.​പി എം.​ആ​ർ. അ​ജി​ത്കു​മാ​റി​നെ​തി​രാ​യ വി​ജി​ല​ൻ​സ് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് പു​റ​ത്തു​വി​ടാ​ൻ മ​ടി​ച്ച് സ​ർ​ക്കാ​ർ. അ​ജി​ത്കു​മാ​റി​ന്റെ സ്വ​കാ​ര്യ​ത​യെ ബാ​ധി​ക്കു​മെ​ന്ന വാ​ദ​മാ​ണ് വി​വ​രാ​വ​കാ​ശ​പ്ര​കാ​രം ന​ൽ​കി​യ അ​പേ​ക്ഷ​ക്ക് ല​ഭി​ച്ച മ​റു​പ​ടി​യി​ലു​ള്ള​ത്. പി​ന്നാ​ലെ​യാ​ണ് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ല​ഭി​ച്ച​ത്.

    റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ലു​ള്ള കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ വ്യ​ക്തി​പ​ര​മാ​ണ്. അ​ത് പു​റ​ത്തു​വി​ടു​ന്ന​ത് അ​ജി​ത്കു​മാ​റി​ന്റെ സ്വ​കാ​ര്യ​ത​യെ ബാ​ധി​ക്കും. റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് പൊ​തു​താ​ൽ​പ​ര്യ​മോ പൊ​തു​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യ​തോ അ​ല്ല. അ​തു​കൊ​ണ്ട് പു​റ​ത്തു​വി​ടാ​ൻ സാ​ധി​ക്കി​ല്ല എ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു പൊ​തു​ഭ​ര​ണ വ​കു​പ്പി​ലെ അ​ണ്ട​ർ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യു​ടെ മ​റു​പ​ടി.

    wealth case, MR Ajith Kumar, PV Anvar
