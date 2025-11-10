Begin typing your search above and press return to search.
    Kerala
    Posted On
    date_range 10 Nov 2025 12:14 PM IST
    Updated On
    date_range 10 Nov 2025 12:14 PM IST

    ആരോപണവിധേയരായ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ശബരിമലയിൽ ചുമതല; സ്വർണക്കൊള്ളയിലെ അന്വേഷണം ഏതുസമയവും അട്ടിമറിക്കപ്പെടും -പി.വി. അൻവർ

    നിലമ്പൂർ: ശബരിമലയിലെ സ്വർണം കവർന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസ് ഏതുസമയവും അട്ടിമറിക്കപ്പെടുമെന്ന് മുൻ എം.എൽ.എ പി.വി. അൻവർ. സർക്കാർ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പുറത്തിറക്കിയ ഉത്തരവ് അന്വേഷണത്തെ അട്ടിമറിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതാണ്. ആരോപണവിധേയനായ ഐ.പി.എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കാണ് സർക്കാർ ചുമതല നൽകിയിരിക്കുന്നത്. സുജിത് ദാസിന് സന്നിധാനത്തും അങ്കിത് അശോകിന് പമ്പയിലും ചുമതല നൽകിയത് സംശയകരമാണ്. പാർട്ടി നേതൃത്വം അറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണോ ഇതെന്ന് സി.പി.എം വ്യക്തമാക്കണമെന്നും അൻവർ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

    “പഞ്ചായത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിനിടയിൽ കേരളം ഗൗരവമായി ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട പല വിഷയങ്ങളും കൈവിട്ടു പോകുകയാണ്. ശബരിമലയിലെ സ്വർണക്കവർച്ചയാണ് അതിൽ പ്രധാനം. ഹൈകോടതിയുടെ ശക്തമായ ഇടപെടലിനെ തുടർന്ന് അന്വേഷണം നടക്കുകയാണ്. ചിലർ അറസ്റ്റിലായി. മറ്റുചിലരെ വൈകാതെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുമെന്നും വിവരമുണ്ട്. അന്വേഷണം ഏത് സമയത്തും അട്ടിമറിക്കപ്പെടും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആളാണ് ഞാൻ. ഉദ്യോഗസ്ഥരിൽനിന്ന് രാഷ്ട്രീയക്കാരിലേക്ക് അന്വേഷണം നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ദേവസ്വത്തിന്‍റെ കീഴിൽ ഇത്തരത്തിൽ നിരവധി കൊള്ള നടക്കുന്നുവെന്നാണ് മനസിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത്.

    സർക്കാറിന്‍റെ പുതിയ ഉത്തരവ് അന്വേഷണത്തെ അട്ടിമറിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതാണ്. ശബരിമല സീസൺ ആരംഭിക്കാനിരിക്കെ ചുമതല നൽകിയിട്ടുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരെ സംബന്ധിച്ചാണ് ഉത്തരവ്. ആരോപണവിധേയനായ ഐ.പി.എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ സുജിത് ദാസിന് സന്നിധാനത്ത് ചുമതല നൽകിയിരിക്കുന്നു. തൃശൂർ പൂരം കലക്കാൻ നേതൃത്വം നൽകിയ അന്നത്തെ കമീഷണർ അങ്കിത് അശോകാണ് അടുത്തയാൾ. അദ്ദേഹത്തിന് പമ്പയിലാണ് ചാർജ്. സ്വർണക്കൊള്ളയിൽ എസ്.ഐ.ടി അന്വേഷണം നടക്കവെയാണ് ആരോപണ വിധേയരായ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ശബരിമലയിൽ ചുമതല നൽകുന്നത്. എന്തിനുവേണ്ടി ഇവരെ തന്നെ ശബരിമലയിലെ ചുമതല നൽകുന്നുവെന്ന് സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കണം. പാർട്ടി നേതൃത്വം അറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണോ ഇതെന്ന് സി.പി.എമ്മും വ്യക്തമാക്കണം” -പി.വി. അൻവർ പറഞ്ഞു.

    അതേസമയം, ശ​ബ​രി​മ​ല സ്വ​ർ​ണ​ക്കൊ​ള്ള​യി​ൽ തി​രു​വി​താം​കൂ​ർ ദേ​വ​സ്വം ബോ​ർ​ഡ് മു​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റും ക​മീ​ഷ​ണ​റു​മാ​യ എ​ൻ. വാ​സു​വി​നെ പ്ര​ത്യേ​ക അ​ന്വേ​ഷ​ണ സം​ഘം വീ​ണ്ടും ചോ​ദ്യം​ചെ​യ്യും. ശ്രീ​കോ​വി​ലി​ന്‍റെ ക​ട്ടി​ള​പ്പാ​ളി​യി​ലെ സ്വ​ര്‍ണം മോ​ഷ്ടി​ച്ച കേ​സി​ൽ മൂ​ന്നാം പ്ര​തി​യാ​യ വാ​സു​വി​ന് ഉ​ട​ൻ ഹാ​ജാ​രാ​വാ​നാ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് നോ​ട്ടി​സ് ന​ല്‍കി. കൂ​ടു​ത​ൽ തെ​ളി​വു​ക​ളു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ വി​ശ​ദ​മാ​യ ചോ​ദ്യം ചെ​യ്യ​ലി​നാ​ണ്​ നോ​ട്ടി​സ് ന​ൽ​കി​യ​ത്.

    നേ​ര​ത്തെ ഈ ​കേ​സി​ൽ ചോ​ദ്യം ചെ​യ്ത്​ വി​ട്ട​യ​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. അ​റ​സ്റ്റും ഉ​ണ്ടാ​യേ​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ്​ സൂ​ച​ന. വാ​സു ദേ​വ​സ്വം ക​മീ​ഷ​ണ​റാ​യി​രു​ന്ന സ​മ​യ​ത്ത് സ്വ​ർ​ണം ചെ​മ്പാ​യി രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യെ​ന്നാ​ണ് പ്ര​ത്യേ​ക അ​ന്വേ​ഷ​ണ സം​ഘ​ത്തി​ന്റെ ക​ണ്ടെ​ത്ത​ൽ. സ്വ​ർ​ണ​ക്കൊ​ള്ള​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട്​ ഇ​തി​ന​കം സ്​​പോ​ൺ​സ​ർ ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ പോ​റ്റി, മു​ൻ അ​ഡ്​​മി​നി​സ്​​ട്രേ​റ്റീ​വ്​ ഓ​ഫി​സ​ർ മു​രാ​രി ബാ​ബു, മു​ൻ എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ്​ സു​ധീ​ഷ് കു​മാ​ർ, മു​ൻ തി​രു​വാ​ഭ​ര​ണം ക​മീ​ഷ​ണ​ർ കെ.​എ​സ്. ബൈ​ജു എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ​ത്.

