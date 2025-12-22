Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightപി.വി. അൻവർ ബേപ്പൂരിൽ...
    Kerala
    Posted On
    date_range 22 Dec 2025 7:50 AM IST
    Updated On
    date_range 22 Dec 2025 7:50 AM IST

    പി.വി. അൻവർ ബേപ്പൂരിൽ മത്സരിക്കുമോ? സ്വാഗതം ചെയ്ത് ഫ്ലക്സ് ബോർഡുകൾ

    text_fields
    bookmark_border
    പി.വി. അൻവർ ബേപ്പൂരിൽ മത്സരിക്കുമോ? സ്വാഗതം ചെയ്ത് ഫ്ലക്സ് ബോർഡുകൾ
    cancel
    Listen to this Article

    ബേപ്പൂർ: മുൻ എം.എൽ.എ പി.വി. അൻവർ അസംബ്ലി തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബേപ്പൂരിൽ മത്സരിക്കുമെന്ന സൂചനയോടെ അൻവറിനെ സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഫ്ലക്സ് ബോർഡുകൾ ബേപ്പൂരിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. പിണറായിസത്തെയും മരുമോനിസത്തെയും ഇല്ലാതാക്കാൻ തനിക്ക് ബേപ്പൂരിൽ മത്സരിക്കണമെന്ന താൽപര്യം നിലമ്പൂർ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് സമയത്ത് അൻവർ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു.

    ഞായറാഴ്ചയാണ് ബോർഡുകൾ പലയിടത്തും പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത്. ബേപ്പൂർ അന്താരാഷ്ട്ര ജലമേള ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ സ്ഥലം എം.എൽ.എയും പൊതുമരാമത്ത് ടൂറിസം മന്ത്രിയുമായ പി.എ. മുഹമ്മദ് റിയാസ് ഞായറാഴ്ച ബേപ്പൂരിൽ എത്തുന്ന ദിവസം ബോർഡുകൾ സ്ഥാപിച്ചത് കൗതുകമായി. അതേസമയം, യു.ഡി.എഫുമായി അനൗദ്യോഗിക ചർച്ചകൾ നടന്നതായും ബേപ്പൂർ സീറ്റ് പി.വി. അൻവറിന് അനുവദിക്കുമെന്നും സൂചനയുണ്ട്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:beyporePV Anvar
    News Summary - pv anvar beypore flex board
    Similar News
    Next Story
    X