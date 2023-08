‘സഹതാപത്തിലും മാറി ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട്​ പുതുപ്പള്ളി’; സുരേഷ്​ കുറുപ്പിനെ കൂട്ടുപിടിച്ച്​ സി.പി.എം പ്രചാരണം

cancel By എ​ബി തോ​മ​സ്​ കോ​ട്ട​യം: പു​തു​പ്പ​ള്ളി​യി​ലെ സ​ഹ​താ​പ​ത​രം​ഗ പ്ര​ചാ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ സു​രേ​ഷ്​ കു​റു​പ്പി​നെ മു​ന്നി​ൽ​നി​ർ​ത്തി സി.​പി.​എം മ​റു​പ​ടി. പു​തു​പ്പ​ള്ളി ഉ​പ​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ സ​ഹ​താ​പം വെ​ല്ലു​വി​ളി​യാ​കു​മെ​ന്ന ആ​ശ​ങ്ക ഉ​യ​രു​ന്ന​തി​നി​ടെ​യാ​ണ്​ കോ​ട്ട​യ​ത്തെ വി​ജ​യ​മു​ഖ​മാ​യി​രു​ന്ന കു​റു​പ്പി​നെ ചേ​ർ​ത്തു​നി​ർ​ത്തി​യു​ള്ള സി.​പി.​എം പ്ര​തി​രോ​ധം. ഇ​ന്ദി​രാ​ഗാ​ന്ധി കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട​ശേ​ഷം ന​ട​ന്ന ലോ​ക്സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ പു​തു​പ്പ​ള്ളി നി​യോ​ജ​ക​മ​ണ്ഡ​ലം ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന കോ​ട്ട​യ​ത്ത്​ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ്​ സ്​​ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യാ​യി മ​ത്സ​രി​ച്ച കെ. ​സു​രേ​ഷ്​​കു​റു​പ്പ്​ വി​ജ​യി​ച്ച​താ​ണ്​ സി.​പി.​എം ഉ​യ​ർ​ത്തു​ന്ന​ത്. രാ​ജ്യ​മാ​കെ ഇ​ന്ദി​ര സ​ഹ​താ​പ​ത​രം​ഗം ആ​ഞ്ഞ​ടി​ച്ച​പ്പോ​ഴും മ​ണ്ഡ​ലം മ​റി​ച്ചു​ചി​ന്തി​ച്ചു​വെ​ന്നാ​ണ്​ സി.​പി.​എം പ്ര​ചാ​ര​ണ​ത്തി​ന്‍റെ കാ​ത​ൽ. 1984ലെ ​ലോ​ക്സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ല്‍ സി.​പി.​എം സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യാ​യി​രു​ന്ന സു​രേ​ഷ് കു​റു​പ്പ് യു.​ഡി.​എ​ഫി​ലെ സ്ക​റി​യാ തോ​മ​സി​നെ 5853 വോ​ട്ടി​നാ​ണ്​ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്. അ​ന്ന്​ പു​തു​പ്പ​ള്ളി നി​യോ​ജ​ക​മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ൽ 1800ലേ​റെ വോ​ട്ടി​ന്‍റെ ലീ​ഡും കു​റു​പ്പ്​ സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു. മ​ന്ത്രി വി.​എ​ൻ. വാ​സ​വ​ൻ അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള നേ​താ​ക്ക​ൾ ഇ​ത്​ ആ​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​തി​നൊ​പ്പം സ​മൂ​ഹ​മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ല​ട​ക്കം വ്യാ​പ​ക​മാ​യി ച​ർ​ച്ച​യാ​ക്കു​ന്നു​മു​ണ്ട്. ലോ​ക്സ​ഭ തെ​ര​​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ ര​ണ്ടു​ത​വ​ണ കൂ​ടി പു​തു​പ്പ​ള്ളി മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ൽ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ്​ ലീ​ഡ് നേ​ടി​യി​രു​ന്നു. സു​രേ​ഷ് കു​റു​പ്പ് ത​ന്നെ​യാ​യി​രു​ന്നു സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി. 1999ൽ ​പി.​സി. ചാ​ക്കോ​ക്കെ​തി​രെ 850 വോ​ട്ട് ലീ​ഡ് നേ​ടി​യ സു​രേ​ഷ്​ കു​റു​പ്പ്​ 2004ൽ ​ആ​ന്‍റോ ആ​ന്‍റ​ണി​യെ​യും പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി. അ​ന്ന്​ പു​തു​പ്പ​ള്ളി​യി​ൽ ല​ഭി​ച്ച​ത്​ 4995 വോ​ട്ടി​ന്‍റെ ലീ​ഡാ​യി​രു​ന്നു. പാ​ലാ മ​ണ്ഡ​ല​ത്തെ പോ​ലെ പു​തു​പ്പ​ള്ളി​യും മാ​റി ചി​ന്തി​ക്കു​മെ​ന്ന പ്ര​ചാ​ര​ണ​വും എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ്​ ക്യാ​മ്പു​ക​ൾ സ​ജീ​വ​മാ​യി ഉ​യ​ർ​ത്തു​ന്നു​ണ്ട്. പു​തു​പ്പ​ള്ളി​യു​ടെ അ​യ​ൽ​മ​ണ്ഡ​ല​മാ​യ പാ​ലാ​യെ അ​ര​നൂ​റ്റാ​ണ്ട് ന​യി​ച്ച കെ.​എം. മാ​ണി​യു​ടെ മ​ര​ണ​ത്തി​ന് ശേ​ഷം 2019 സെ​പ്​​റ്റം​ബ​റി​ൽ ന​ട​ന്ന ഉ​പ​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ ഇ​ട​തു​പ​ക്ഷ മു​ന്ന​ണി​ക്കാ​യി​രു​ന്നു വി​ജ​യം. ഇ​ട​തി​നൊ​പ്പ​മാ​യി​രു​ന്ന മാ​ണി.​സി.​കാ​പ്പ​നാ​ണ്​ അ​ട്ടി​മ​റി ജ​യം സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി​യ​ത്. തൃ​ക്കാ​ക്ക​ര​യു​മാ​യി പു​തു​പ്പ​ള്ളി​യെ താ​ര​ത​മ്യം ചെ​യ്യേ​ണ്ട​തി​ല്ലെ​ന്നും എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ്​ വാ​ദി​ക്കു​ന്നു. തൃ​ക്കാ​ക്ക​ര അ​ടി​യു​റ​ച്ച യു.​ഡി.​എ​ഫ്​ മ​ണ്ഡ​ല​മാ​യി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ൽ പു​തു​പ്പ​ള്ളി അ​ങ്ങ​നെ​യ​ല്ലെ​ന്ന്​ മ​ന്ത്രി വി.​എ​ൻ. വാ​സ​വ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു. ഇ​ട​തി​ന്​ ഏ​റെ രാ​ഷ്ട്രീ​യ അ​ടി​ത്ത​റ​യു​ള്ള മ​ണ്ഡ​ല​മാ​ണ് പു​തു​പ്പ​ള്ളി. മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ലെ എ​ട്ട് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ൽ ആ​റി​ട​ത്ത്​ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​നാ​ണ്​ ഭ​ര​ണം. 1970വ​രെ പു​തു​പ്പ​ള്ളി സി.​പി.​എ​മ്മി​ന്‍റെ ക​രു​ത്തു​റ്റ മ​ണ്ഡ​ല​മാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്നും എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ്​ ​നേ​താ​ക്ക​ൾ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടു​ന്നു​ണ്ട്. Show Full Article

Putupalli has changed his mind even in sympathy'; CPM campaign with Suresh Kurup