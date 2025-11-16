Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightപുത്തൂർ സുവോളജിക്കൽ...
    Kerala
    Posted On
    date_range 16 Nov 2025 12:02 AM IST
    Updated On
    date_range 16 Nov 2025 12:02 PM IST

    പുത്തൂർ സുവോളജിക്കൽ പാർക്ക്​: മാനുകൾ ചത്തതിൽ നടപടിയില്ല, ചിത്രങ്ങൾ പുറത്തുവന്നുവെന്ന്​ ആരോപിച്ച്​ ഉദ്യോഗസ്ഥന്​ സസ്​പെൻഷൻ

    പുത്തൂർ സുവോളജിക്കൽ പാർക്ക്​: മാനുകൾ ചത്തതിൽ നടപടിയില്ല, ചിത്രങ്ങൾ പുറത്തുവന്നുവെന്ന്​ ആരോപിച്ച്​ ഉദ്യോഗസ്ഥന്​ സസ്​പെൻഷൻ
    തൃശൂർ: പുത്തൂർ സുവോളജിക്കൽ പാർക്കിൽ തെരുവ്​ നായ്​ക്കളുടെ ആക്രമണത്തിൽ 10 മാനുകൾ ചത്ത സംഭവത്തിൽ നടപടി സ്വീകരിക്കാത്ത അധികൃതർ, ചത്ത മാനുകളുടെ ചി​ത്രങ്ങളും ദൃശ്യങ്ങളും പുറത്തുവിട്ടുവെന്ന്​ ആരോപിച്ച്​ ഉദ്യോഗസ്ഥനെ സസ്​പെൻഡ്​ ചെയ്​തു. മാധ്യമങ്ങളിൽ അടക്കം ചിത്രങ്ങളും ദൃശ്യങ്ങളും വരാൻ കാരണക്കാരനായി എന്ന്​ ആരോപിച്ചാണ്​ ഡെപ്യൂട്ടി ഫോറസ്​റ്റ്​ റേഞ്ച്​ ഓഫിസർ ഗ്രേഡ്​ പി.കെ. മുഹമ്മദ്​ ഷമീമിനെ സസ്​പെൻഡ്​ ചെയ്തത്​.

    തൃശൂർ സുവോളജിക്കൽ പാർക്ക്​ ഡയറക്ടർ, തൃശൂർ ഡിവിഷനൽ ഫോറസ്റ്റ്​ ഓഫിസർ, എറണാകുളം ഫ്ലൈയിങ്​ സ്ക്വാഡ്​ ഡിവിഷനൽ ഫോറസ്​റ്റ്​ ഓഫിസർ, തൃശൂർ അസി. ഫോറസ്റ്റ്​ കൺസർവേറ്റർ (സ്​പെഷൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ആൻഡ്​ പ്രൊട്ടക്ഷൻ) എന്നിവരുടെ റിപ്പോർട്ടുകൾ അനുസരിച്ചാണ്​ നടപടിയെടുത്തിരിക്കുന്നത്​. മാനുകളുടെ പോസ്റ്റ്​ മോർട്ടം മുതൽ ജഡം മറവുചെയ്യുന്നത്​ വരെയുള്ള സമയത്ത്​ ദൃശ്യങ്ങളോ ചിത്രങ്ങളോ എടുക്കരുതെന്ന നിർദേശം പാലിച്ചില്ലെന്നും ഫോണിൽ നിന്ന്​ സംശയകരമായ കോളുകൾ പോയതായും ഇതുസംബന്ധിച്ച്​ തൃപ്തികരമായ മറുപടി നൽകാനായിട്ടി​ല്ലെന്നും കാണിച്ചാണ്​ നടപടി.

    ജീവനക്കാരൻ സർവിസിൽ തുടരുന്നത്​ അന്വേഷണത്തെ ബാധിക്കുമെന്ന്​ കാണിച്ചാണ്​ ചീഫ്​ ഫോറസ്റ്റ്​ കൺസർവേറ്റർ സസ്പെൻഷൻ ഉത്തരവ്​ പുറപ്പെടുവിച്ചിരിക്കുന്നത്​. അതേസമയം, പത്ത്​ മാനുകൾ ​കൊല്ലപ്പെടാനിടയായ സംഭവ​മോ ഇതിന്‍റെ കാരണക്കാരോ സംബന്ധിച്ച്​ വനംവകുപ്പോ സർക്കാറോ ഇതുവരെ വ്യക്​തമായ നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല. നവംബർ 11ന്​ രാവിലെ മാനുകളെ ചത്ത നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയ സമയം മുതൽ എല്ലാം രഹസ്യമാക്കി വെക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലായിരുന്നു അധികൃതർ. ചത്ത മാനുകളുടെ എണ്ണമോ തെരുവ്​ നായ്ക്കൾ പാർക്കിൽ കയറിയത്​ എങ്ങനെയെന്നോ ആദ്യം പുറത്തുപറഞ്ഞിരുന്നില്ല. സംഭവം അറി​ഞ്ഞെത്തിയ മാധ്യമപ്രവർത്തക​രെ സു​വോളജിക്കൽ പാർക്കിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിൽ നിന്ന്​ തടയുകയും ചെയ്​തിരുന്നു. ഒരു വിവരവും പുറത്തുപോകാൻ പാടില്ലാത്ത വിധത്തിൽ തികച്ചും രഹസ്യമായി കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാനാണ്​ അധികൃതർ ശ്രമിച്ചത്​.

    നവംബർ 11ന്​ പുലർച്ച നടന്ന സംഭവത്തിൽ വൈകീട്ട്​ വരെ വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവരുന്നത്​ തടയാനും അധികൃതർ ശ്രമിച്ചിരുന്നു. മാനുകളുടെ മരണം ‘കാപ്​ചർ മയോപതി’ എന്ന അവസ്ഥ മൂലം ഹൃദയാഘാതമുണ്ടായാണെന്നും ​തൊട്ടടുത്ത ദിവസം വിശദീകരണമുണ്ടായി. ഇതിലൂടെ തെരുവ്​ നായ്​ ആ​ക്രമണം ഉണ്ടായിയെന്ന കാര്യം മറയ്ക്കാനായിരുന്നു ശ്രമം. ആക്രമണ സമയത്ത്​ മാനുകൾക്ക്​ സംഭവിക്കു​ന്ന സംഭവമാണ്​ കാപ്​ചർ മയോപതി എന്ന വിശദീകരിച്ചിരുന്നില്ല.

    കൊല്ലപ്പെട്ട മാനുകളുടെ എണ്ണവും വിവരങ്ങളും മാധ്യമങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ടതോടെയാണ്​ അ​ന്വേഷണ സംഘത്തെ പ്രഖ്യാപിക്കുകയും അട്ടിമറി ശ്രമം അടക്കം അന്വേഷിക്കുമെന്നും ആവശ്യമെങ്കിൽ പൊലീസ്​ അന്വേഷണം നടത്തുമെന്ന്​ അറിയിക്കുകയും ചെയ്തത്​. ഈ അ​ന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ട്​ അഞ്ച്​ ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടും പാർക്കിനുള്ളിൽ തെരുവ് നായ്ക്കൾ കടന്നുകയറിയതിലും മാനുകൾ കൊല്ലപ്പെട്ടതിലും ആർക്കെതിരെ നടപടി സ്വ​ീകരിച്ചിട്ടില്ലെന്നാണ്​ അറിവ്​.

    വനംവകുപ്പ്​ നടപടി ക്രമങ്ങളിൽ വീഴ്​ച വരുത്തിയെന്ന്​ തൃശൂർ ഫസ്റ്റ്​ ക്ലാസ്​ ജുഡീഷ്യൽ മജിസ്​ട്രേറ്റ്​ കോടതി നടപടികളിലും വ്യക്​തമാണ്​. ഇതേതുടർന്ന്​ കോടതി മാന്നാമംഗലം ഡെപ്യൂട്ടി ഫോറസ്റ്റ്​ റേഞ്ച്​ ഓഫിസർക്ക്​ കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടിസും നൽകിയിരുന്നു. മാനുകളുടെ മൃത​ദേഹം സംസ്കരിച്ചതിൽ നടപടി ക്രമം പാലിച്ചില്ലെന്ന്​ കാണിച്ചാണ്​ നോട്ടിസ്​ നൽകിയത്​. ഇതോടൊപ്പം കേന്ദ്ര സൂ അതോറ്റിയും റി​​പ്പോർട്ട്​ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്​. കെ.പി.സി.സി സെക്രട്ടറി ഷാജി കോടങ്കണ്ടത്ത്​ നൽകിയ പരാതിയിലാണ്​ മൂന്ന്​ ദിവസത്തിനകം റി​പ്പോർട്ട്​ സമർപ്പിക്കാൻ നിർദേശിച്ചത്​. ഇത്തരം വിഷയങ്ങളെല്ലാം നിലനിൽക്കുന്നതിനിടെ​ ചിത്രങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ടുവെന്ന്​ ആരോപിച്ച്​ ഉദ്യോഗസ്ഥനെതിരെ നടപടി സ്വീകരിച്ചത്​ മാനുകൾ ​കൊല്ലപ്പെട്ട സംഭവത്തിലെ യഥാർഥ കു​റ്റവാളികളെ സംരക്ഷിക്കാനും പുത്തൂർ പാർക്കിൽ സുരക്ഷിത സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടില്ലെന്ന ആക്ഷേപങ്ങൾ തടയാനുമാ​ണെന്ന വി​മർശനവും ഉയരുന്നുണ്ട്​.

