പുതുപ്പള്ളി ഫലം; കോൺഗ്രസിൽ പൊട്ടിത്തെറി ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് മന്ത്രി വാസവൻ

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ തൃശൂർ: പുതുപ്പള്ളി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം കോൺഗ്രസിൽ വലിയ പൊട്ടിത്തെറിയുണ്ടാക്കുമെന്ന് മന്ത്രി വി.എൻ. വാസവൻ തൃശൂരിൽ പറഞ്ഞു. ബി.ജെ.പി വോട്ട് മറിച്ചില്ലെങ്കിൽ പുതുപ്പള്ളിയിൽ എൽ.ഡി.എഫ് സ്ഥാനാര്‍ത്ഥി ജെയ്ക്ക് വിജയിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. യു.ഡി.എഫ് ക്യാമ്പിനെ ഞെട്ടിക്കുന്ന ഫലമാവും ഇത്തവണ പുതുപ്പള്ളിയിൽ ഉണ്ടാകുക. നേരത്തെ മണ്ഡലത്തിൽ ബി.ജെ.പി വോട്ടു മറിച്ച അനുഭവമുണ്ട്. അത് ഇത്തവണ ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ വിജയം എൽ.ഡി.എഫിനാകും. വോട്ടെടുപ്പ് മനപ്പൂര്‍വം വൈകിച്ചെന്ന കോൺഗ്രസ് ആരോപണം അദ്ദേഹം തള്ളി. വരിയിൽ നിന്നവർക്കെല്ലാം വോട്ട് ചെയ്യാൻ അവസരമുണ്ടായെന്നും ബൂത്തുകളിലെ യന്ത്രത്തകരാര്‍ കാരണമാകാം നേരം വൈകിയതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ ചികിത്സയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പുറത്തു വന്ന ഓഡിയോ ക്ലിപ്പുമായി എൽ.ഡി.എഫിന് ബന്ധമുണ്ടെന്ന വാദവും വാസവൻ തള്ളി. കോൺഗ്രസുകാരുടെ സംഭാഷണം എങ്ങനെ സി.പി.എം ചോർത്തുമെന്ന ചോദ്യമുയര്‍ത്തിയ വാസവൻ, വിഷയത്തിൽ കോൺഗ്രസ് അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ പിന്തുണക്കുമെന്നും പറഞ്ഞു. Show Full Article

Puthupally result; Minister Vasavan said that he will cause an explosion in the Congress