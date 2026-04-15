    Kerala
    date_range 15 April 2026 6:00 AM IST
    date_range 15 April 2026 6:00 AM IST

    നിതിൻ രാജിനെ മരണത്തിലേക്ക്​ തള്ളിവിട്ടത്​ മാപ്പർഹിക്കാത്ത കുറ്റം -മുഖ്യമന്ത്രി

    ‘കേ​ര​ളം ആ​ർ​ജി​ച്ച മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ൾ കൈ​മോ​ശം വ​ന്നോ എ​ന്നു പ​രി​ശോ​ധി​ക്ക​ണം’
    നിതിൻ രാജിനെ മരണത്തിലേക്ക്​ തള്ളിവിട്ടത്​ മാപ്പർഹിക്കാത്ത കുറ്റം -മുഖ്യമന്ത്രി
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ക​ണ്ണൂ​ർ അ​ഞ്ച​ര​ക്ക​ണ്ടി മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജി​ലെ ഒ​ന്നാം​വ​ർ​ഷ ബി.​ഡി.​എ​സ് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി നി​തി​ൻ രാ​ജി​നെ മ​ര​ണ​ത്തി​ലേ​ക്ക്​ ത​ള്ളി​വി​ട്ട​ത്​ മാ​പ്പ​ർ​ഹി​ക്കാ​ത്ത കു​റ്റ​മെ​ന്ന്​ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ൻ. അം​ബേ​ദ്​​ക​ർ ജ​യ​ന്തി​യോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച ഫേ​​സ്​​ബു​ക്ക്​ പോ​സ്റ്റി​ലാ​ണ്​ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ പ്ര​തി​ക​ര​ണം.

    പു​രോ​ഗ​മ​ന കേ​ര​ള​ത്തി​ന്‌ ഒ​രു​ത​ര​ത്തി​ലും അം​ഗീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യാ​ത്ത വാ​ർ​ത്ത​ക​ളാ​ണ് തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം ഉ​ഴ​മ​ല​ക്ക​ൽ സ്വ​ദേ​ശി നി​തി​ൻ രാ​ജി​ന്റെ മ​ര​ണ​ത്തെ തു​ട​ർ​ന്ന് പു​റ​ത്തു​വ​രു​ന്ന​​തെ​ന്നും മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. മി​ടു​ക്ക​നാ​യ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​യെ മ​ര​ണ​ത്തി​ലേ​ക്ക് ത​ള്ളി​വി​ട്ട​ത് ആ​രാ​യാ​ലും മാ​പ്പ​ർ​ഹി​ക്കാ​ത്ത കു​റ്റ​മാ​ണ്. കേ​ര​ള​മാ​കെ നി​തി​ൻ രാ​ജി​ന്റെ കു​ടും​ബ​ത്തി​നൊ​പ്പ​മാ​ണ്. ഉ​ന്ന​ത വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലു​ൾ​പ്പെ​ടെ ക​ടു​ത്ത ജാ​തീ​യ​ത ത​ല​പൊ​ക്കു​ന്ന, ആ​ശ​ങ്ക ജ​നി​പ്പി​ക്കു​ന്ന വാ​ർ​ത്ത​ക​ൾ​ക്ക് ന​ടു​വി​ലാ​ണ് നാം ​ഇ​ന്നു​ള്ള​ത്. ഒ​രു സ​മൂ​ഹ​മെ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ കേ​ര​ളം ആ​ർ​ജി​ച്ച മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ൾ കൈ​മോ​ശം വ​ന്നോ എ​ന്നു പ​രി​ശോ​ധി​ക്കേ​ണ്ട ഘ​ട്ട​മാ​ണി​ത്.

    കാ​മ്പ​സു​ക​ളി​ലെ ജാ​തീ​യ വി​വേ​ച​ന​ങ്ങ​ൾ നി​യ​മം​മൂ​ലം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കാ​ൻ രോ​ഹി​ത് വെ​മു​ല ആ​ക്ട് ന​ട​പ്പാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന ദീ​ർ​ഘ​കാ​ല ആ​വ​ശ്യം പ​രി​ഗ​ണി​ക്കാ​ൻ കേ​ന്ദ്ര​സ​ർ​ക്കാ​ർ ഇ​നി​യും ത​യാ​റാ​യി​ട്ടി​ല്ല. പ​ക​രം കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന യു.​ജി.​സി മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ സു​പ്രീം​കോ​ട​തി മ​ര​വി​പ്പി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്നു. ജാ​തി​വി​വേ​ച​ന​മു​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള വി​ഭ​ജ​ന​വും വി​ദ്വേ​ഷ​വും വ​ള​ർ​ത്തു​ന്ന പ്ര​വ​ണ​ത​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ നാം ​ഒ​രു​മി​ച്ച് നി​ല​കൊ​ള്ളേ​ണ്ട സ​മ​യം കൂ​ടി​യാ​ണി​തെന്നും ​മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS: suicide, nithin death, Pinarayi Vijayan
    News Summary - Pushing Nithin Raj to death is an unpardonable crime: Chief Minister
