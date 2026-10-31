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    സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്‍റെ ര​ണ്ടാം ഭൂ​പ​രി​ഷ്‌​ക​ര​ണം പു​തി​യ ജ​ന്മി​വ​ർ​ഗ​ത്തെ സൃ​ഷ്‌​ടി​ക്കും -പു​ന്ന​ല ശ്രീ​കു​മാ​ർ

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    ഭൂ​മി​യു​ടെ വാ​ണി​ജ്യ​വ​ത്ക​ര​ണ ന​ട​പ​ടി​യി​ൽ​നി​ന്ന് സ​ർ​ക്കാ​ർ പി​ന്തി​രി​യ​ണം
    സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്‍റെ ര​ണ്ടാം ഭൂ​പ​രി​ഷ്‌​ക​ര​ണം പു​തി​യ ജ​ന്മി​വ​ർ​ഗ​ത്തെ സൃ​ഷ്‌​ടി​ക്കും -പു​ന്ന​ല ശ്രീ​കു​മാ​ർ
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    കോ​ട്ട​യം: സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്‍റെ ര​ണ്ടാം ഭൂ​പ​രി​ഷ്‌​ക​ര​ണം പു​തി​യ ജ​ന്മി​വ​ർ​ഗ​ത്തെ സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​മെ​ന്ന് കെ.​പി.​എം.​എ​സ് ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി പു​ന്ന​ല ശ്രീ​കു​മാ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. കെ.​പി.​എം.​എ​സ് സം​സ്ഥാ​ന ജ​ന​റ​ൽ കൗ​ൺ​സി​ൽ കോ​ട്ട​യം മാ​മ്മ​ൻ മാ​പ്പി​ള ഹാ​ളി​ൽ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം. പ​രി​ഷ്‌​ക​രി​ച്ച ബ​ജ​റ്റി​ലൂ​ടെ സ​ർ​ക്കാ​ർ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച ‘ഭൂ​പ​രി​ഷ്ക​ര​ണം 2.0’ ഭൂ​പ​രി​ഷ്‌​ക​ര​ണ​ത്തി​ന്‍റെ ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് വ്യ​തി​ച​ലി​ച്ച് കോ​ർ​പ​റേ​റ്റു​ക​ൾ​ക്കും എ​സ്റ്റേ​റ്റ് ഉ​ട​മ​ക​ൾ​ക്കും അ​നു​കൂ​ല​മാ​യ സാ​ഹ​ച​ര്യം ഒ​രു​ക്കു​ന്ന ഒ​ന്നാ​ണ്. ഭൂ​മി​യു​ടെ ഈ ​വാ​ണി​ജ്യ​വ​ത്ക​ര​ണ ന​ട​പ​ടി​യി​ൽ​നി​ന്ന് സ​ർ​ക്കാ​ർ പി​ന്തി​രി​യ​ണ​മെ​ന്നും പു​ന്ന​ല ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. സം​സ്ഥാ​ന പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് അ​ഡ്വ. എ. ​സ​നീ​ഷ് കു​മാ​ർ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. പി.​എ. അ​ജ​യ​ഘോ​ഷ്, ഡോ. ​ആ​ർ. വി​ജ​യ​കു​മാ​ർ, പി.​വി. ബാ​ബു, എം.​ടി. മോ​ഹ​ന​ൻ, അ​ഖി​ൽ കെ. ​ദാ​മോ​ദ​ര​ൻ, ര​മ പ്ര​താ​പ​ൻ, പി.​എ​ൻ. സു​ര​ൻ, എ​ൻ. ബി​ജു, മ​നോ​ജ് കൊ​ട്ടാ​രം തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

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    News Summary - Punnala Sreekumar Criticises Land Reform 2.0
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