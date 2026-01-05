Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    5 Jan 2026 11:31 PM IST
    Updated On
    5 Jan 2026 11:31 PM IST

    പുനർജനി: സർക്കാർ നീക്കം ഉറ്റുനോക്കി കോൺഗ്രസ്

    പുനർജനി: സർക്കാർ നീക്കം ഉറ്റുനോക്കി കോൺഗ്രസ്
    വി.ഡി സതീശൻ

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ‘പു​ന​ർ​ജ​നി’ പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വ്​ വി.​ഡി. സ​തീ​ശ​നെ ഉ​ന്ന​മി​ട്ടു​ള്ള സ​ർ​ക്കാ​ർ നീ​ക്ക​ങ്ങ​ളെ ഉ​റ്റു​നോ​ക്കി കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്. സ​തീ​ശ​നെ​തി​രെ സി.​ബി.​ഐ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ന്​ സ​ർ​ക്കാ​ർ വി​ജ്ഞാ​പ​ന​മി​റ​ക്കു​ന്ന​പ​ക്ഷം കേ​ന്ദ്ര ഏ​ജ​ൻ​സി​ക​ളോ​ടു​ള്ള ഇ​ട​തു സ​മീ​പ​നം മു​ത​ൽ ‘രാ​ഷ്ട്രീ​യ വേ​ട്ട​യാ​ട​ൽ’​വ​രെ ഉ​യ​ർ​ത്തി​പ്പി​ടി​ച്ച്​ ഭ​ര​ണ​പ​ക്ഷ​ത്തെ പ്ര​തി​രോ​ധ​ത്തി​ലാ​ക്കാ​നാ​ണ് പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നീ​ക്കം.

    ഇ​ട​ത് സൈ​ബ​ർ ഹാ​ൻ​ഡി​ലു​ക​ൾ സ​തീ​ശ​നെ​തി​രെ തി​രി​ഞ്ഞ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ പു​ന​ർ​ജ​നി പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ വി​ജി​ല​ൻ​സ്​ അ​ന്വേ​ഷ​ണം ആ​ദ്യം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട​ത്​ സ​തീ​ശ​നാ​ണെ​ന്ന്​​ന്‍വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി കോ​ൺ​ഗ്ര​സും​ രം​ഗ​ത്തെ​ത്തി. ഒ​ന്നാം പി​ണ​റാ​യി സ​ർ​ക്കാ​റി​നെ​തി​രെ നി​യ​മ​സ​ഭ​യി​ൽ അ​വി​ശ്വാ​സ പ്ര​മേ​യം വ​ന്ന 2020 ആ​ഗ​സ്റ്റ്​ 24 ന്​ ​പ്ര​മേ​യാ​വ​താ​ര​ക​നാ​യ വി.​ഡി സ​തീ​ശ​നെ​തി​രെ ചി​ല ഭ​ര​ണ​പ​ക്ഷാം​ഗ​ങ്ങ​ൾ അ​ഴി​മ​തി ആ​രോ​പ​ണ​മു​ന്ന​യി​ച്ചു. ഇ​തി​ന്​ മ​റു​പ​ടി പ​റ​യ​വേ, പു​ന​ർ​ജ​നി​യി​ൽ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി വി​ജി​ല​ൻ​സ്​ അ​ന്വേ​ഷ​ണം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്ക​ട്ടെ​യെ​ന്ന് സ​തീ​ശ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു. ഇ​തി​ന്‍റെ വീ​ഡി​യോ അ​ട​ക്കം ഉ​ൾ​​പ്പെ​ടു​ത്തി​യാ​ണ്​ കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ന്റെ സൈ​ബ​ർ​ പ്ര​തി​രോ​ധം. പ​റ​വൂ​രി​ൽ നി​ർ​മി​ച്ച ഒ​രു വീ​ടി​ന്‍റെ താ​ക്കോ​ൽ കൈ​മാ​റി​യ​ത്​ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യാ​ണെ​ന്ന​തു​കൂ​ടി ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി​യാ​ണ്​ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്​ മ​റു​പ​ടി.

    ഇ​തി​നി​ടെ പ​ണ​മി​ട​പാ​ടു​ക​ളി​ലെ​യും പ​ദ്ധ​തി​യി​ലെ​യും സു​താ​ര്യ​ത ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ച്​ മ​ണ​പ്പാ​ട്​ ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ൻ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ രം​ഗ​ത്തെ​ത്തി​യ​തും സ​ർ​ക്കാ​ർ നീ​ക്ക​ങ്ങ​ളെ ചോ​ദ്യ​മു​ന​യി​ലാ​ക്കു​ന്നു. ഒ​രു വ​ട്ടം വി​ജി​ല​ൻ​സ്​ ​അ​ന്വേ​ഷി​ച്ച്​ ക​ഴ​മ്പി​ല്ലെ​ന്ന്​ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ കേ​സി​ൽ സി.​ബി.​ഐ അ​ന്വേ​ഷ​ണ ശു​പാ​ർ​ശ എ​ഴു​തി​വാ​ങ്ങി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നെ​ന്ന വി​മ​ർ​ശ​ന​വു​മു​ണ്ട്.

    വി​ജി​ല​ൻ​സ്​ റി​​​പ്പോ​ർ​ട്ട്​ പു​റ​ത്തു​വ​ന്നു​പ്പാ​ൾ കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​നു​ള്ളി​ലെ അ​ഭി​പ്രാ​യ​ഭി​ന്ന​ത​യു​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്ന്​ ഇ​ട​തു കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ പ്ര​തീ​ക്ഷി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും നേ​താ​ക്ക​ളെ​ല്ലാം സ​തീ​ശ​നെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന കാ​ഴ്ച​യാ​ണു​ള്ള​ത്.

    നി​യ​മ​സ​ഭ മു​ന്നൊ​രു​ക്ക​ത്തി​ന്​ അ​ന്തി​മ​രൂ​പം​ന​ൽ​കാ​ൻ വ​യ​നാ​ട്ടി​ൽ കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ന്‍റെ വി​ശാ​ല നേ​തൃ​യോ​ഗം ആ​രം​ഭി​ച്ച ദി​വ​സം​ത​ന്നെ വി​ജി​ല​ൻ​സ്​ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്​ പു​റ​ത്തു​വ​ന്ന​തി​ലും അ​ജ​ണ്ട​യു​ണ്ടെ​ന്ന്​ വി​മ​ർ​ശ​ന​മു​യ്രു​ന്നു.

    Show Full Article
    TAGS:Kerala Govtpunarjani schemeVD Satheesanpunarjani caseCongress
    News Summary - Punarjani: Congress is eagerly awaiting the government's move
