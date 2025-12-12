Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightഅമ്മയെ...
    Kerala
    Posted On
    date_range 12 Dec 2025 12:15 PM IST
    Updated On
    date_range 12 Dec 2025 12:24 PM IST

    അമ്മയെ സംരക്ഷിക്കുന്നത് താനാണെന്ന് പൾസർ സുനി; കോടതിയിൽ വിങ്ങിപ്പൊട്ടി ആറാം പ്രതി, കണ്ണൂർ ജയിലിലേക്ക് മാറ്റണമെന്ന് നാലാം പ്രതി

    text_fields
    bookmark_border
    Actress Attack Case
    cancel
    Listen to this Article

    കൊച്ചി: ന​ടി​യെ ത​ട്ടി​ക്കൊ​ണ്ടു​പോ​യി കൂ​ട്ട​ബ​ലാ​ത്സം​ഗം ചെ​യ്ത കേ​സി​ല്‍ ശിക്ഷയിൽ ഇളവ് തേടി കുറ്റക്കാരായ പ്രതികൾ. അമ്മയെ സംരക്ഷിക്കുന്നത് താനാണെന്നും ശിക്ഷയിൽ ഇളവ് വേണമെന്നും മുഖ്യപ്രതിയായ പൾസർ സുനി എ​റ​ണാ​കു​ളം പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ സെ​ഷ​ൻ​സ് കോടതി ജ​ഡ്ജി ഹ​ണി എം. ​വ​ര്‍ഗീ​സിനോട് അഭ്യർഥിച്ചു.

    ശിക്ഷയിൽ ഇളവ് വേണമെന്ന് അഭ്യർഥിച്ച ആറാം പ്രതിയായ പ്രദീപ് കോടതി മുറിയിൽ വിങ്ങിപ്പൊട്ടി. ചെയ്യാത്ത തെറ്റിനാണ് ശിക്ഷ അനുഭവിക്കുന്നതെന്നും പ്രായമായ മാതാപിതാക്കളുണ്ടെന്നും രണ്ടാം പ്രതിയായ മാർട്ടിൻ പറഞ്ഞു. തന്‍റെ പേരിൽ മുമ്പ് ഒരു പെറ്റിക്കേസ് പോലുമില്ലെന്നും മാർട്ടിൻ വ്യക്തമാക്കി.

    ഗൂഢാലോചനിൽ പങ്കില്ലെന്നും തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നും മൂന്നാം പ്രതി മണികണ്ഠൻ വ്യക്തമാക്കി. ഭാര്യയും രണ്ട് കുട്ടികളുമുണ്ട്. ശിക്ഷയിൽ ഇളവ് നൽകണമെന്നും മണികണ്ഠൻ പറഞ്ഞു. കോടതിക്ക് പുറത്തുവെച്ച് മണികണ്ഠൻ മകളെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് കരഞ്ഞിരുന്നു.

    കുറഞ്ഞ ശിക്ഷ നൽകണമെന്നും നാട് തലശ്ശേരിയിലാണെന്നും കണ്ണൂർ ജയിലിൽ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കാൻ അനുവദിക്കണമെന്നും നാലാം പ്രതി വിജീഷും തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നും ഭാര്യയും മകളുമുണ്ടെന്നും അഞ്ചാം പ്രതി വടിവാൾ സലിം പറഞ്ഞു.

    കൂ​ട്ട​ബ​ലാ​ത്സം​ഗം, ​ത​ട്ടി​ക്കൊ​ണ്ടു​പോ​ക​ൽ പ്രേ​ര​ണാ​ക്കു​റ്റം, തെ​ളി​വ്​ ന​ശി​പ്പി​ക്ക​ൽ ഗൂ​ഢാ​ലോ​ച​ന, ബ​ല​പ്ര​യോ​ഗ​ത്തി​​ലൂ​ടെ സ്​​ത്രീ​ക​ളെ അ​പ​മാ​നി​ക്ക​ൽ, ന​ഗ്ന​യാ​കാ​ൻ നി​ർ​ബ​ന്ധി​ക്ക​ൽ, തൊ​ണ്ടി​മു​ത​ൽ ഒ​ളി​പ്പി​ക്ക​ൽ, ഭീ​ഷ​ണി​പ്പെ​ടു​ത്ത​ൽ, അ​ന്യാ​യ​മാ​യി ത​ട​വി​ൽ പാ​ർ​പ്പി​ക്ക​ൽ, സ്വ​കാ​ര്യ​ത ലം​ഘി​ച്ച്​ അ​പ​കീ​ർ​ത്തി​ക​ര​മാ​യ ചി​ത്ര​മെ​ടു​ക്ക​ൽ, ലൈം​ഗി​ക​ചൂ​ഷ​ണ ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ പ്ര​ച​രി​പ്പി​ക്ക​ൽ എന്നീ കു​റ്റ​ങ്ങ​ളാണ് പൾസർ സുനി അടക്കമുള്ള പ്ര​തി​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ ചുമത്തിയിട്ടുള്ളത്.

    2017 ഫെ​ബ്രു​വ​രി 17ന്​ ​വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച രാ​ത്രി ഒ​മ്പ​ത​ര​യോ​ടെ​യാ​ണ് ന​ടി​യെ നെ​ടു​മ്പാ​ശ്ശേ​രി അ​ത്താ​ണി​ക്ക്​ സ​മീ​പം​ പ​ൾ​സ​ർ സു​നി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള സം​ഘം ആ​ക്ര​മി​ച്ച​ത്. ​ന​ടി സി​നി​മ​യു​ടെ ജോ​ലി​ക​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട്​ തൃ​​ശൂ​രി​ൽ​ നി​ന്ന്​ കൊ​ച്ചി​യി​ലേ​ക്ക്​ വ​രു​ന്നു. ദേ​ശീ​യ​പാ​ത​യി​ൽ നെ​ടു​മ്പാ​​ശ്ശേ​രി വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള ജ​ങ്​​ഷ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞ​പ്പോ​ൾ പി​ന്നാ​ലെ​യെ​ത്തി​യ ട്രാ​വ​ല​ർ ന​ടി സ​ഞ്ച​രി​ച്ചി​രു​ന്ന ഔ​ഡി കാ​റി​ൽ ചെ​റു​താ​യൊ​ന്ന്​ ഇ​ടി​പ്പി​ച്ചു.

    ​പു​റ​യാ​ർ ഭാ​ഗ​ത്ത്​ എ​ത്തി​യ​പ്പോ​ൾ ട്രാ​വ​ല​ർ കു​റു​കെ​യി​ട്ട്​ അ​തി​ൽ​ നി​ന്ന്​ ര​ണ്ടു​​പേ​ർ ന​ടി​യു​ടെ കാ​റി​ൽ ക​യ​റി. ര​ണ്ടു​ മ​ണി​ക്കൂ​റോ​ളം പ​ല​വ​ഴി​ക​ളി​ലൂ​ടെ ക​റ​ങ്ങി​യ വാ​ഹ​ന​ത്തി​ൽ​ അ​ക്ര​മി​ക​ൾ ന​ടി​യെ ഉ​പ​ദ്ര​വി​ച്ചു. പാ​ലാ​രി​വ​ട്ടം​വ​രെ ദേ​ശീ​യ​പാ​ത​യി​ൽ​ നി​ന്ന്​ മാ​റി ആ​ളൊ​ഴി​ഞ്ഞ ഉ​ൾ​വ​ഴി​ക​ളി​ലൂ​ടെ​യാ​യി​രു​ന്നു സ​ഞ്ചാ​രം. അ​ർ​ധ​രാ​ത്രി കാ​ക്ക​നാ​ട്​ ഭാ​ഗ​ത്ത്​ ന​ട​നും സം​വി​ധാ​യ​ക​നു​മാ​യ ലാ​ലി​​ന്‍റെ വീ​ടി​ന്​ മു​ന്നി​ൽ ന​ടി​യെ ഉ​പേ​ക്ഷി​ച്ച്​ അ​ക്ര​മി​ക​ൾ ക​ട​ന്നു.

    കേ​സി​ൽ എ​ട്ടാം​ പ്ര​തി ന​ട​ൻ ദി​ലീ​പ്​ എ​ന്ന പി. ​ഗോ​പാ​ല​കൃ​ഷ്​​ണ​ൻ അ​ട​ക്കം നാ​ല് പ്ര​തി​ക​ളെ കോ​ട​തി വെ​റു​തെ​വി​ട്ടി​രുന്നു. വി​ചാ​ര​ണ നേ​രി​ട്ട ഏ​ഴ്, ഒ​മ്പ​ത്, 15 പ്ര​തി​ക​ളാ​യ ക​ണ്ണൂ​ർ ഇ​രി​ട്ടി കി​ളി​യ​ന്ത​റ പൂ​പ്പാ​ളി വീ​ട്ടി​ൽ ചാ​ർ​ളി തോ​മ​സ്​ (50), പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട കോ​ഴ​ഞ്ചേ​രി മി​ലി​പ്പാ​റ വെ​ട്ടി​പു​രം സ്​​നേ​ഹ ഭ​വ​ന​ത്തി​ൽ സ​നി​ൽ കു​മാ​ർ എ​ന്ന മേ​സ്​​തി​രി സ​ന​ൽ (48), ദി​ലീ​പി​​ന്‍റെ സു​ഹൃ​ത്താ​യ ആ​ലു​വ സ്വ​ദേ​ശി ശ​ര​ത്​ ജി. ​നാ​യ​ർ എ​ന്നി​വ​രെയാ​ണ്​ വെ​റു​തെ​വി​ട്ട​ത്.

    ദി​ലീ​പി​നെ​തി​രെ ചു​മ​ത്തി​യ കു​റ്റ​ങ്ങ​ൾ തെ​ളി​യി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ ​പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ൻ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ട്ട​താ​യി കോ​ട​തി കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ​റ​ഞ്ഞിരുന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Actress Attack Casepulsar suniDileepLatest News
    News Summary - Pulsar Suni says he is protecting his mother in Actress Attack Case
    Similar News
    Next Story
    X