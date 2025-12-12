Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 12 Dec 2025 10:07 AM IST
    Updated On
    date_range 12 Dec 2025 10:09 AM IST

    പൾസർ സുനി നിരപരാധി; ശിക്ഷ എന്തായാലും അപ്പീൽ പോകുമെന്ന് അഭിഭാഷകൻ

    Pulsar Suni -Adv. Pratheesh Kurup
    കൊച്ചി: ന​ടി​യെ ത​ട്ടി​ക്കൊ​ണ്ടു​പോ​യി കൂ​ട്ട​ബ​ലാ​ത്സം​ഗം ചെ​യ്ത കേ​സി​ല്‍ ശി​ക്ഷ എന്തായാലും അപ്പീൽ പോകുമെന്ന് പ്രതി പൾസർ സുനിയുടെ അഭിഭാഷകൻ. കേസിൽ പ്രതിയായ പൾസർ സുനി നിരപരാധിയാണെന്ന് അഡ്വ. പ്രതീഷ് കുറുപ്പ് പറഞ്ഞു.

    ന​ടി​യെ ത​ട്ടി​ക്കൊ​ണ്ടു​പോ​യി കൂ​ട്ട​ബ​ലാ​ത്സം​ഗം ചെ​യ്ത കേ​സി​ല്‍ പ​ള്‍സ​ര്‍ സു​നി അടക്കം ആറു പേർ കുറ്റക്കാരാണെന്ന് എ​റ​ണാ​കു​ളം പ്രി​ന്‍സി​പ്പ​ല്‍ സെ​ഷ​ന്‍സ് കോ​ട​തി കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. കു​റ്റ​കൃ​ത്യം അ​ത്യ​ന്തം ഗു​രു​ത​ര​വും ഗൗ​ര​വ​മേ​റി​യ​തു​മാ​യ​തി​നാ​ൽ പ്ര​തി​ക​ൾ​ക്ക്​​ ഒ​രു​ വി​ധ​ത്തി​ലു​ള്ള ഇ​ള​വി​നും അ​ർ​ഹ​ത​യി​ല്ലെ​ന്ന് കോടതി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

    കൂ​ട്ട​ബ​ലാ​ത്സം​ഗം, ​ത​ട്ടി​ക്കൊ​ണ്ടു​പോ​ക​ൽ പ്രേ​ര​ണാ​ക്കു​റ്റം, തെ​ളി​വ്​ ന​ശി​പ്പി​ക്ക​ൽ ഗൂ​ഢാ​ലോ​ച​ന, ബ​ല​പ്ര​യോ​ഗ​ത്തി​​ലൂ​ടെ സ്​​ത്രീ​ക​ളെ അ​പ​മാ​നി​ക്ക​ൽ, ന​ഗ്ന​യാ​കാ​ൻ നി​ർ​ബ​ന്ധി​ക്ക​ൽ, തൊ​ണ്ടി​മു​ത​ൽ ഒ​ളി​പ്പി​ക്ക​ൽ, ഭീ​ഷ​ണി​പ്പെ​ടു​ത്ത​ൽ, അ​ന്യാ​യ​മാ​യി ത​ട​വി​ൽ പാ​ർ​പ്പി​ക്ക​ൽ, സ്വ​കാ​ര്യ​ത ലം​ഘി​ച്ച്​ അ​പ​കീ​ർ​ത്തി​ക​ര​മാ​യ ചി​ത്ര​മെ​ടു​ക്ക​ൽ, ലൈം​ഗി​ക​ചൂ​ഷ​ണ ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ പ്ര​ച​രി​പ്പി​ക്ക​ൽ എന്നീ കു​റ്റ​ങ്ങ​ളാണ് പ്ര​തി​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ ചുമത്തിയത്.

    2017 ഫെ​ബ്രു​വ​രി 17ന്​ ​വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച രാ​ത്രി ഒ​മ്പ​ത​ര​യോ​ടെ​യാ​ണ് ന​ടി​യെ നെ​ടു​മ്പാ​ശ്ശേ​രി അ​ത്താ​ണി​ക്ക്​ സ​മീ​പം​ പ​ൾ​സ​ർ സു​നി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള സം​ഘം ആ​ക്ര​മി​ച്ച​ത്. ​ന​ടി സി​നി​മ​യു​ടെ ജോ​ലി​ക​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട്​ തൃ​​ശൂ​രി​ൽ​ നി​ന്ന്​ കൊ​ച്ചി​യി​ലേ​ക്ക്​ വ​രു​ന്നു. ദേ​ശീ​യ​പാ​ത​യി​ൽ നെ​ടു​മ്പാ​​ശ്ശേ​രി വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള ജ​ങ്​​ഷ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞ​പ്പോ​ൾ പി​ന്നാ​ലെ​യെ​ത്തി​യ ട്രാ​വ​ല​ർ ന​ടി സ​ഞ്ച​രി​ച്ചി​രു​ന്ന ഔ​ഡി കാ​റി​ൽ ചെ​റു​താ​യൊ​ന്ന്​ ഇ​ടി​പ്പി​ച്ചു.

    ​പു​റ​യാ​ർ ഭാ​ഗ​ത്ത്​ എ​ത്തി​യ​പ്പോ​ൾ ട്രാ​വ​ല​ർ കു​റു​കെ​യി​ട്ട്​ അ​തി​ൽ​ നി​ന്ന്​ ര​ണ്ടു​​പേ​ർ ന​ടി​യു​ടെ കാ​റി​ൽ ക​യ​റി. ര​ണ്ടു​ മ​ണി​ക്കൂ​റോ​ളം പ​ല​വ​ഴി​ക​ളി​ലൂ​ടെ ക​റ​ങ്ങി​യ വാ​ഹ​ന​ത്തി​ൽ​ അ​ക്ര​മി​ക​ൾ ന​ടി​യെ ഉ​പ​ദ്ര​വി​ച്ചു. പാ​ലാ​രി​വ​ട്ടം​വ​രെ ദേ​ശീ​യ​പാ​ത​യി​ൽ​ നി​ന്ന്​ മാ​റി ആ​ളൊ​ഴി​ഞ്ഞ ഉ​ൾ​വ​ഴി​ക​ളി​ലൂ​ടെ​യാ​യി​രു​ന്നു സ​ഞ്ചാ​രം. അ​ർ​ധ​രാ​ത്രി കാ​ക്ക​നാ​ട്​ ഭാ​ഗ​ത്ത്​ ന​ട​നും സം​വി​ധാ​യ​ക​നു​മാ​യ ലാ​ലി​​ന്‍റെ വീ​ടി​ന്​ മു​ന്നി​ൽ ന​ടി​യെ ഉ​പേ​ക്ഷി​ച്ച്​ അ​ക്ര​മി​ക​ൾ ക​ട​ന്നു.

    ഫെ​ബ്രു​വ​രി 23ന്​ ​പൊ​ലീ​സി​​ന്‍റെ ക​ണ്ണു​വെ​ട്ടി​ച്ച്​ കീ​ഴ​ട​ങ്ങാ​നെ​ത്തി​യ മു​ഖ്യ​പ്ര​തി പെ​രു​മ്പാ​വൂ​ർ കോ​ട​നാ​ട്​ സ്വ​ദേ​ശി സു​നി​ൽ​ കു​മാ​റിനെ (പ​ൾ​സ​ർ സു​നി) കോ​ട​തി​മു​റി​യി​ൽ​ നി​ന്ന്​ ബ​ല​മാ​യി അ​റ​സ്​​റ്റ്​ ചെ​യ്യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    X