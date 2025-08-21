പൊതുപ്രവർത്തകർ എല്ലാ രംഗങ്ങളിലും മാതൃക കാട്ടണം -തിരുവഞ്ചൂർ

Begin typing your search above and press return to search.
exit_to_app
exit_to_app
Posted Ondate_range 21 Aug 2025 8:21 PM IST
Updated Ondate_range 21 Aug 2025 8:21 PM IST
പൊതുപ്രവർത്തകർ എല്ലാ രംഗങ്ങളിലും മാതൃക കാട്ടണം -തിരുവഞ്ചൂർtext_fields
bookmark_border
News Summary - Public servants should set an example in all fields - Thiruvanchoor
കോട്ടയം: രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെതിരായ വിഷയം കെ.പി.സി.സി അച്ചടക്ക സമിതി അധ്യക്ഷൻ എന്ന നിലയിൽ തന്റെ മുന്നിലെത്തിയിട്ടില്ലെന്ന് തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ എം.എൽ.എ. സ്വാഭാവികമായ നടപടികളെ ബാധിച്ചേക്കുമെന്നതിനാൽ രാഹുലിനെതിരെ ഉയർന്ന ആരോപണത്തിൽ ഇപ്പോൾ മുൻകൂറായി അഭിപ്രായം പറയാനില്ലെന്നും തിരുവഞ്ചൂർ പറഞ്ഞു.
പൊതുപ്രവർത്തകർ എല്ലാ രംഗങ്ങളിലും മാതൃക കാട്ടണം. അതിൽ പാളിച്ച സംഭവിച്ചുകൂടാ. ഇപ്പോൾ ഉയർന്നിരിക്കുന്നത് ആരോപണമാണ്. അതേക്കുറിച്ച് കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം അന്വേഷിച്ച് നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും തിരുവഞ്ചൂർ മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് പറഞ്ഞു.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register
Next Story